Tot mai mulți turiști contestă regulile impuse de administratorii plajelor private, care descurajează sau chiar interzic consumul alimentelor aduse din exterior, în timp ce proprietarii susțin că astfel își protejează afacerile și mențin ordinea, scrie The Guardian.

Disputa a pornit de la fenomenul cunoscut în Italia drept „pranzo al sacco” – prânzul pregătit acasă și adus la plajă –, o practică devenită tot mai răspândită pe fondul scumpirilor.

La un club privat din Montalto di Castro, în regiunea Lazio, o turistă își savurează fără ezitare felia de pizza adusă de acasă, sub umbrela pentru care a plătit deja. Pentru ea, alegerea este una firească, iar costurile unei zile la mare nu ar trebui să includă și obligația de a lua masa la restaurantul plajei.

Costurile unei zile la mare au devenit motiv de revoltă

Femeia spune că a închiriat două șezlonguri și o umbrelă pentru întreg sezonul și consideră că are dreptul să decidă singură ce mănâncă.

„Am plătit 850 de euro pentru tot sezonul și cheltuiesc bani la bar – pe cafea, înghețată, granita. Așa că nu mi se poate cere să cheltuiesc până la 50 de euro pe zi pentru a mânca la restaurantul lor. Nu este o obligație. Ei pot face ce vor în resortul lor, dar eu voi face ce vreau sub umbrela mea”, a explicat turista.

Pentru mulți italieni, disputa nu mai este despre un sandviș sau o felie de pizza, ci despre costul tot mai ridicat al unei zile petrecute pe litoral.

Controversa a izbucnit după un incident petrecut în Vieste, pe peninsula Gargano, în regiunea Puglia.

O femeie care plătise deja pentru șezlong și umbrelă a venit pe plajă cu sandvișuri pregătite acasă pentru ea și cei doi copii. Deși în Italia nu există o lege națională care să interzică turiștilor să aducă mâncare și băuturi proprii pe plajele private, fiecare club își poate stabili propriul regulament.

Jurnalistul Luca Pernice, de la Corriere della Sera, aflat întâmplător pe aceeași plajă, a relatat că femeia ascunsese sandvișurile în partea de jos a genții.

Când a venit ora prânzului, și-a trimis fiul să mănânce mai aproape de apă, departe de privirile angajaților. Băiatul a fost însă observat, iar personalul i-a atras atenția că în acel club este interzis consumul alimentelor aduse din exterior.

„Este ceva obișnuit pe plajele de aici. Oamenii nu vor să fie obligați să cheltuiască zilnic bani la restaurant, nu își permit, iar de aceea încearcă să găsească soluții”, a spus ea.

Ce spunadministratorii plajelor

Incidentul a provocat reacții puternice din partea reprezentanților plajelor concesionate.

Nicola Ragno, președintele filialei locale a Assoturismo, susține că problema nu este reprezentată de un simplu sandviș, ci de turiștii care transformă plaja într-un loc pentru mese complete.

„În cele mai multe cazuri vedem mese complete – paste, feluri principale, fructe, deserturi, băuturi – tot felul de alimente”, a declarat Nicola Ragno.

Potrivit acestuia, astfel de situații creează dificultăți privind igiena, gestionarea deșeurilor și organizarea serviciilor oferite de administratorii plajelor.

Controversa a depășit rapid granițele unei simple discuții despre regulamentele interne ale cluburilor de plajă și a ajuns în atenția autorităților.

Președintele regiunii Puglia, Antonio Decaro, a intervenit public și a transmis că turiștii nu pot fi împiedicați să consume alimente aduse de acasă.

„Nimeni nu vă poate împiedica să mâncați pe plajă mâncarea adusă de acasă”, a precizat Antonio Decaro

El a criticat și costurile tot mai ridicate practicate pe litoral: „Costul șezlongurilor și al umbrelelor este deja exorbitant. Marea este un bun comun și nu trebuie să devină un lux.”

Scumpirile îi îndepărtează pe italieni de plajele private

O mare parte din litoralul Italiei este ocupată de plaje concesionate. În Sardinia acestea reprezintă aproximativ 20% din coastă, în timp ce în Emilia-Romagna și Liguria ajung la aproape 70%.

Majoritatea oferă restaurante și baruri, însă prețurile îi determină pe tot mai mulți italieni să caute alternative.

Potrivit asociației de consumatori Altroconsumo, costul mediu pentru închirierea a două șezlonguri și a unei umbrele este cu 6% mai mare decât anul trecut, iar în unele stațiuni creșterea ajunge la 16%.