Descoperire importantă în România. Animalul filmat în Hunedoara. „Nu se ştie de unde ar fi putut veni”

10-12-2025 | 18:26
Animal HD
Un elan a fost observat de specialiştii asociaţiei Rewilding Romania pe un teren ce ar fi situat în aria geografică a judeţului Hunedoara, organizaţia postând imagini filmate cu animalul, miercuri, pe pagina sa de socializare.

Claudia Alionescu

Descoperirea este apreciată ca fiind una "importantă pentru fauna sălbatică a României", însă, deocamdată, nu se ştie de unde ar fi putut veni elanul în zona judeţului Hunedoara.

Imaginile cu elanul au fost surprinse de o echipă Rewilding Romania, care a fost mobilizată în teren pentru a verifica prezenţa speciei.

"Anunţăm oficial o descoperire importantă pentru fauna sălbatică a României: confirmarea prezenţei elanului (Alces alces) în judeţul Hunedoara. (...) Ca urmare, astăzi, echipa noastră de teren a fost mobilizată pentru a verifica şi documenta prezenţa speciei. Colegii au reuşit să localizeze şi să confirme prezenţa elanului prin observaţie directă şi filmări. Echipa Rewilding România va continua să monitorizeze zona şi să colaboreze cu autorităţile locale pentru a asigura protecţia acestui exemplar de elan", se arată în postarea Rewilding Romania.

"Deşi momentan nu se ştie de unde a venit animalul, este cunoscut faptul că în Ucraina şi Polonia există populaţii stabile de elani. Ştiind, de asemenea, că elanii pot acoperi distanţe mari şi că au tendinţa de a se dispersa, există posibilitatea ca acest exemplar să provină din una dintre cele două ţări, fiind doar în tranzit în această zonă", mai notează organizaţia.

Pe de altă parte, directorul executiv al asociaţiei Societatea Română de Sălbăticie (SRS), Alexandru Bulacu, a arătat, pentru AGERPRES, că este puţin probabil ca animalul să fi provenit dintr-un mediu natural sălbatic, fiind posibil ca el să fi fost scăpat accidental în natură dintr-o rezervaţie.

"Am studiat imaginile, dar nu am putut stabili, cu exactitate, locul de unde au fost preluate. Este puţin probabil să spunem că acest elan este liber şi că ar fi venit din nordul Europei. Dacă ar fi venit de acolo, atunci ar fi rămas în partea de nord a ţării, deoarece în partea de sud-vest, unde se află Hunedoara, este mai cald şi nu este un mediu preferat al elanului. În opinia mea, este posibil ca acest elan să fi fost scăpat accidental în natură dintr-o rezervaţie, a cărei natură nu o ştim acum", a explicat Bulacu.

Potrivit acestuia, s-a dovedit istoric că în partea de nord a României au trăit, în trecut, populaţii de elan, venite, în special, din Ucraina, animalele fiind numite "plotuni" de către oamenii din zonă.

Sursa: Agerpres

