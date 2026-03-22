Bărbatul a intrat într-o depășire periculoasă și s-a izbit frontal de o mașină care circula regulamentar.

Din impact, vehiculul în care se aflau cei doi oameni a ricoșat într-un microbuz condus de un cetățean ucrainean, care a scăpat doar cu o sperietură.

Când au ajuns pompierii, mașina care ar fi provocat accidentul era răsturnată pe marginea șoselei, iar pentru conducătorul auto de 58 de ani nu s-a mai putut face nimic.

Ceilalți șoferi au fost verificați pentru consumul de alcool, rezultatele fiind negative. Traficul în zonă a fost blocat mai bine de două ore.

Polițiștii au deschis acum un dosar penal pentru ucidere și vătămare corporală din culpă.

Gabriel Radu, sublocotenent ISU Suceava: „În cel de-al doilea autoturism erau implicate două persoane, un bărbat și o femeie, bărbatul fiind încarcerat, constient si cooperant. Ambele persoane au fost transportate la spital.”