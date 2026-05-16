Moderatorul discuțiilor a fost jurnalistul Richard Quest, iar printre invitați a fost și Mario Draghi, fost prim-ministru al Italiei și fost președinte al Băncii Europene Centrale.

Carismaticul jurnalist Richard Quest susține că joburile creative și care aduc valoare nu vor putea fi înlocuite de inteligența artificială.

Richard Quest, jurnalist: „Să luăm exemplul meu: poți crea un asistent virtual, care va arăta ca mine, va suna că mine. Acea versiune a lui Quest va citi știrile serii în franceză, germană, japoneză, mandarină, de ce nu? Dar la un moment dat veți avea nevoie de mine. De ce? Pentru că eu pot să aduc ceva ce asistentul virtual nu poate aduce."

Și Pascal Bornet, specialist în automatizare și transformare digitală, susține că oamenii vor rămâne esențiali chiar și într-o economie dominată de inteligența artificială.

Pascal Bornet, expert AI: „Sunt trei lucruri pe care inteligența artificială nu le poate face autentic, precum noi le facem. Primul lucru este creativitatea. Al doilea element este gândirea critică și al treilea este relația umană."

Capul de afiș al evenimentul organizat de Universitatea Politehnica Timișoara a fost Mario Draghi, fostul prim ministru al Italiei și fost președinte al Băncii Centrale Europene timp de aproape zece ani.

Florin Drăgan, rector UPT: „Inteligența artificială nu poate rezolva probleme care nu au fost rezolvate. Asta e foarte important și dacă stăm să ne gândim de-a lungul timpului, noi că omenire am evoluat când am rezolvat probleme care nu puteau fi rezolvate”.

Specialiștii mai spun că adaptarea și învățarea continuă vor fi esențiale pentru orice meserie.