Este o zi toridă de vară și savurezi înghețata preferată când, dintr-odată, simți de parcă cineva ți-ar fi înfipt un ac în frunte. O durere ascuțită și înțepătoare pare să vină din adâncul creierului. Nu îți rămâne decât să stai nemișcat, în timp ce înghețata se topește, până când durerea dispare, potrivit BBC.

„Durerea de cap provocată de înghețată este foarte, foarte frecventă”, spune Amaal Starling, neurolog la Clinica Mayo din Minnesota, SUA, care preferă înghețata de ciocolată. „Este inofensivă, apare și dispare.”

De ce suntem pedepsiți astfel pentru că mâncăm prea repede ceva rece? Se pare că, pe lângă faptul că afectează generații întregi de iubitori de deserturi, fenomenul are o istorie de zeci de ani în sprijinirea progresului științific și poate spune mult mai multe despre sănătatea noastră decât am crede.

Ce este durerea de cap provocată de înghețată?

Ceea ce majoritatea dintre noi numim durere de cap de la înghețată este cunoscut în mediul științific drept „durere de cap indusă de stimulul rece”, explică Starling.

Cercetătorii cred că aceasta apare din cauza „răcirii rapide a cerului gurii sau chiar a părții din spate a gâtului”. Această răcire determină vasele de sânge să se contracte foarte repede, după care se dilată din nou pentru a restabili fluxul sanguin. Fibrele nervoase responsabile de durere, aflate pe pereții acestor vase de sânge, transmit semnale către nervul trigemen, cel care procesează durerea provenită din frunte și față. De aceea, durerea este percepută în frunte sau în cap și nu în interiorul gurii.

Mai grav, unele date sugerează că alimentele și băuturile foarte reci pot provoca și palpitații cardiace, precum și aritmii cardiace, în special la bărbații de vârstă mijlocie. Pentru a evita aceste dureri de cap, Starling recomandă să consumăm mai lent alimentele și băuturile reci. Răcirea rapidă pare să fie factorul declanșator, așa că este bine să lăsăm cerul gurii să se încălzească puțin între înghițituri sau mușcături. Dacă durerea a apărut deja, există câteva metode eficiente pentru a o scurta. Specialista recomandă încălzirea cerului gurii folosind partea inferioară a limbii. Dacă și limba este rece, poate fi folosit degetul mare sau o băutură caldă.

O legătură surprinzătoare

De ce unele persoane suferă de dureri de cap provocate de înghețată, iar altele pot bea un shake rece fără nicio problemă?

Irene Toldo, profesor de neurologie pediatrică și psihiatrie la Universitatea din Padova, Italia, împreună cu colegii săi, a analizat patru decenii de cercetări pe această temă. Analizând studii realizate pe mii de elevi din Taiwan, Germania și Canada, dar și pe adulți cu migrene din Brazilia, Turcia și Marea Britanie, cercetătorii au identificat câteva tipare.

În primul rând, fenomenul pare să se transmită în familie. Dacă părinții au astfel de dureri de cap, este mai probabil ca și copiii să le experimenteze. Deocamdată, această legătură este doar una statistică, iar oamenii de știință nu au identificat genele implicate. Un alt factor important este existența migrenelor sau a altor tipuri de dureri de cap. „Persoanele care suferă de migrene experimentează, de obicei, dureri mai intense de acest tip”, spune Toldo.

Un studiu realizat în anii ’70 a arătat că 93% dintre persoanele cu migrene au avut și dureri de cap provocate de înghețată, majoritatea descriindu-le ca moderate sau severe. În schimb, doar o treime dintre persoanele fără migrene au experimentat acest fenomen.