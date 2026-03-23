În octombrie 1793, Republica Franceză, proaspăt înființată, s-a angajat într-un experiment sortit eșecului. Ea a decis să schimbe modul de măsurare a timpului.

Revoluționarii au hotărât că ziua va fi împărțită în 10 ore, nu în 24. Fiecare oră urma să aibă 100 de minute decimale, la rândul lor compuse din 100 de secunde decimale.

Sistemul de măsurare a timpului făcea parte dintr-un calendar revoluționar mai amplu, care avea ca scop raționalizarea (și descristianizarea) structurii anului, incluzând o nouă săptămână de 10 zile. Curând au început lucrările de conversie a ceasurilor existente la sistemul zecimal. Primăriile au montat ceasuri zecimale, iar activitățile oficiale erau înregistrate folosind noul calendar.

Acest lucru a început rapid să provoace o mulțime de bătăi de cap, spune Finn Burridge, consultant științific la Royal Museums Greenwich din Londra, Marea Britanie, sediul Observatorului Regal și locul unde a fost stabilită Ora Greenwich, arată BBC.

Proiectarea și conversia ceasurilor existente s-a dovedit extrem de dificilă. Sistemul a izolat Franța de țările vecine, în timp ce populația rurală ura faptul că ziua liberă venea doar o dată la 10 zile. În cele din urmă, ora zecimală a fost folosită puțin mai mult de un an în Franța.

Pentru a înțelege cum am început să numărăm și cum numărăm și astăzi – 24 de ore într-o zi, 60 de minute într-o oră și 60 de secunde într-un minut –, trebuie să ne întoarcem în timp, într-o epocă anterioară apariției măsurării timpului. Pentru că este povestea unuia dintre cele mai vechi sisteme numerice care ne-a pus pe această cale – și explică de ce acest sistem ciudat a supraviețuit cu mult civilizațiilor care l-au inventat.

Baza de 60

La origine se află sumerienii, un popor antic care a trăit în Mesopotamia (aproximativ Irakul de astăzi) între aproximativ 5.300-1.940 î.Hr. și una dintre primele civilizații care au format vreodată orașe. Alături de multe alte invenții, inclusiv irigațiile și plugul, li se atribuie crearea primului sistem de scriere cunoscut. Acesta includea, întâmplător, un sistem numeric bazat pe conceptul de 60.

Ridicați mâna în fața dvs., îndoiți un deget și veți vedea că are trei articulații. Numărați toate articulațiile de pe degetele unei mâini și veți ajunge la 12. Numărați acest 12 ca unul singur folosind un deget de la cealaltă mână și reîncepeți numărătoarea până la 12 pe prima mână, până când sunt folosite toate cele cinci degete de la a doua mână. Până la ce ați numărat? Șaizeci.

Aceasta este una dintre teoriile speculative care încearcă să explice de ce sumerienii și-au bazat sistemul matematic incipient pe baza de 60, și nu pe cea de 10 - o decizie care are încă implicații asupra modului în care măsurăm timpul astăzi.

Dezvoltarea sistemului lor de scriere a numerelor a fost determinată de necesitatea de a ține evidențe pentru sistemul agricol din ce în ce mai vast și mai complex care susținea orașele lor în plină expansiune, afirmă Martin Willis Monroe, expert în culturile cuneiforme (primele sisteme de scriere din Orientul Mijlociu antic) la Universitatea din New Brunswick, Canada.

Tăblițe de lut, cât un smartphone

Au început să folosească mici tăblițe de lut, adesea de dimensiunea unui smartphone sau chiar mai mici, pentru a ține evidența numerelor, imprimând detaliile în lutul moale. Au urmat curând alte notații picturale, care s-au dezvoltat în faimosul text cuneiform al sumerienilor.

Abia la mijlocul secolului al XIX-lea aceste tăblițe de lut au fost descoperite și au început să fie descifrate. Ele arată că sumerienii foloseau o întreagă serie de sisteme numerice, spune Monroe, dar cel mai important pentru matematică, și, prin urmare, în cele din urmă pentru astronomie și timp, a devenit rapid așa-numitul sistem sexagesimal.

Sumerienii foloseau cifra 60 într-un mod similar cu cel în care noi folosim astăzi cifra 10. Când ajungem la nouă, ne deplasăm cu o poziție spre stânga, scriem un unu și adăugăm un zero în dreapta, explică Erica Meszaros, care și-a finalizat recent doctoratul în istoria științelor exacte și a antichității la Universitatea Brown din Statele Unite. „[Este] același lucru cu sistemul sexagesimal: ajung la 59 și, în loc să aibă un număr mai mare de 59, folosesc pur și simplu un unu, dar cu o poziție mai la stânga.”

Orele, minutele și secundele sunt o moștenire utilă din timpuri străvechi, atât de adânc înrădăcinată încât schimbarea sistemului acum ar fi probabil prea dificil de gestionat

În ciuda teoriei tentante a numărării pe degete prezentată mai sus, nu este clar de ce sumerienii au optat pentru un sistem de bază 60. „Nu există foarte multe dovezi cu privire la originea numărului 60”, spune Monroe. Unii cercetători au sugerat că sistemul sexagesimal ar fi putut exista chiar înaintea sumerienilor.

Ușurința sa de utilizare este însă evidentă. Numărul 60 poate fi împărțit la unu, doi, trei, patru, cinci, șase, 10, 12, 15, 20, 30 și 60 fără a fi nevoie de fracții sau zecimale. Dacă comparăm acest lucru cu numărul 10, care poate fi împărțit doar la unu, doi, cinci și 10, avantajele sale încep să devină clare. „Dacă dezvolți numere în scopuri foarte practice, cum ar fi contabilitatea, impozitele sau măsurarea terenurilor și împărțirea acestora pentru moștenirea fiilor tăi, a avea o modalitate ușoară de a efectua aceste operații matematice poate fi cu adevărat utilă”, spune Meszaros.

Originea timpului

Nu există dovezi clare că sumerienii foloseau noțiunea de timp, deși măsurarea timpului probabil că exista în regiune înainte de prima utilizare documentată a cadranelor solare și a ceasurilor cu apă de către babilonieni (o civilizație mesopotamiană antică care a urmat sumerienilor) în jurul anului 1.000 î.Hr., spune Monroe.

Prima civilizație cunoscută care a împărțit ziua în ore a fost cea a vechilor egipteni, spune Rita Gautschy, arheoastronom la Universitatea din Basel, Elveția, iar acest lucru apare în textele religioase din jurul anului 2.500 î.Hr. Primele obiecte cunoscute legate de ore se refereau inițial la cele 12 ore ale nopții: acestea erau ceasuri stelare diagonale găsite pe capacul interior al sicrielor nobililor egipteni din perioada cuprinsă între aproximativ 2.100 și 1.800 î.Hr., spune Gautschy.

Nu se știe cu certitudine de ce au ales egiptenii o împărțire în 12 – ceea ce a dus în cele din urmă la 24 de ore într-o zi întreagă. Egiptenii aveau un ciclu zodiacal format din 12 constelații, dar acesta a fost probabil introdus după primele mențiuni referitoare la cele 12 ore. O altă posibilitate este numărarea până la 12 folosind articulațiile și degetele unei mâini. Unii experți consideră că acest lucru s-ar fi putut datora modului în care alegerea lor de a avea o săptămână de 10 zile se intersecta cu vizibilitatea anumitor stele.

Ceasul a apărut în Egipt

Cele mai vechi instrumente cunoscute pentru măsurarea timpului, cadranele solare și ceasurile cu apă, au apărut în Egipt în jurul anului 1.500 î.Hr. Unele erau folosite în timpul muncii zilnice, dar majoritatea erau „probabil mai legate de sfera religioasă și de ritualuri” decât de măsurarea timpului, spune Gautschy. „Personal, cred că multe dintre ele erau ofrande aduse zeilor, daruri votive”, spune ea. „Nu avem prea multe informații despre măsurarea științifică a timpului [din acea epocă].”

Inițial, în textele despre viața de zi cu zi, cea mai mică unitate de timp era, în general, tura de lucru, spune Gautschy – de obicei imaginată ca fiind dimineața sau după-amiaza. Dar, în perioada romană a Egiptului antic (din 30 î.Hr.), orele au devenit standardul, începând să apară și jumătățile de oră, spune ea.

Apariția minutelor

Între timp, și babilonienii își perfecționaseră utilizarea orelor. În cele din urmă, ei vor fi primii care vor împărți ora în unități mult mai mici – deși nu în scopul măsurării timpului.

Babilonienii, care au prosperat între anii 2000 î.Hr. și 540 î.Hr., au preluat de la sumerieni atât scrierea cuneiformă, cât și sistemul numeric sexagesimal. În jurul anului 1000 î.Hr., spune Meszaros, ei dezvoltaseră un calendar bazat pe timpul necesar soarelui pentru a reveni în aceeași poziție pe cer – puțin peste 360 de zile.

Este un sistem care a funcționat suficient de bine pentru babilonieni, încât popoarele care au venit după ei l-au preluat în întregime, pentru a prelua și datele astronomice și tradițiile – Erica Meszaros

Acesta era un număr util pentru o civilizație care folosea deja un sistem de numerație bazat pe 60. „De fapt, a dus foarte frumos la 12 luni de câte 30 de zile fiecare”, ceea ce se potrivește și cu ciclul lunar, spune ea.

Babilonienii au dezvoltat un sistem de măsurare a timpului practic, destinat uzului cotidian, care împărțea atât ziua, cât și noaptea în câte 12 părți, la fel ca egiptenii. Durata acestor „ore sezoniere” varia în funcție de durata zilei și a nopții. „Am împărțit ziua în 12 părți pentru că împărțim cerul nocturn în 12 luni și 12 semne zodiacale”, spune Meszaros.

Multe alte civilizații antice foloseau orele sezoniere, iar acestea erau încă în uz în Europa secolului al XV-lea și în Japonia secolului al XIX-lea. Totuși, acest timp sezonier nu a fost niciodată împărțit în unități mai mici pentru uz practic, notează Monroe. „[Acest lucru] nu a existat până la începutul perioadei moderne... Nu există în Mesopotamia și în alte culturi antice, deoarece nu era nevoie de el.”

Ce e ziua de 12 „beru”

Babilonienii au dezvoltat, de asemenea, un alt sistem de măsurare a timpului pentru calcularea și măsurarea evenimentelor astronomice, care nu era destinat uzului cotidian. Acesta împărțea ziua în 12 „beru”, pe care le putem considera echivalente cu două ore moderne. Babilonia nu a fost singura cultură antică care le-a folosit: ele au apărut, de exemplu, și în China și Japonia antică.

Motivați de nevoia de a măsura cu mai multă precizie în calculele lor, babilonienii au început să împartă aceste ore duble „beru” în 30 de minute antice cunoscute sub numele de „ush”, fiecare egală cu patru minute din zilele noastre. Acestea erau împărțite la rândul lor la 60, în unități mai mici numite ninda, fiecare echivalând cu aproximativ patru secunde moderne. Aceste subdiviziuni erau probabil folosite „pentru că împărțim lucrurile în grupuri de 60 în sistemul sexagesimal”, spune Meszaros.

Cu toate acestea, babilonienii „nu se gândeau la asta ca la o împărțire a timpului”, observă Monroe. „Ei o considerau o împărțire a numerelor care măsoară distanța pe cer sau viteza planetelor.”

Poate fi dificil să se spună cu exactitate cine s-a inspirat din cine printre toate aceste evoluții antice ale timpului, spune Gautschy. „Începând cu aproximativ 330 î.Hr., Egiptul, cu noul centru științific din Alexandria, a devenit un creuzet în care oamenii, și odată cu ei ideile lor din toate regiunile, s-au contopit”, spune ea. „Asta este ceea ce numim lumea elenistică.”

Totuși, este clar că grecii antici au adoptat sistemul de timp astronomic babilonian, spune Meszaros. „Au păstrat aceeași diviziune deoarece aceasta le-a permis să adauge pur și simplu noi observații la cele existente… Este un sistem care a funcționat suficient de bine pentru babilonieni, încât cei care au venit după ei l-au preluat în întregime pentru a prelua și datele astronomice și tradițiile.”

Numărarea secundelor

Deși grecii foloseau clepsidre la curte „pentru a se asigura că oamenii aveau la dispoziție același timp pentru a vorbi”, sistemul de măsurare a timpului babilonian pe care l-au adoptat era folosit doar la nivel conceptual de către astrologi și, în mare parte, „nu era cu adevărat relevant pentru viața de zi cu zi”, spune Gautschy.

Însă conceptele de ore, minute și secunde care au apărut din creuzetul cultural elenistic au fost transmise de-a lungul secolelor până în zilele noastre. Cu toate acestea, abia acum câteva sute de ani dispozitivele de măsurare a timpului au devenit suficient de precise pentru ca minutele și secundele să înceapă să fie folosite în viața de zi cu zi.

Secunda este folosită acum în nenumărate definiții științifice, iar odată ce am început să numărăm unități de timp mai mici decât o secundă, oamenii de știință au trecut la un sistem metric, împărțind-o în milisecunde și microsecunde (o miime și, respectiv, o milionime de secundă).

Cum s-a ajuns la ceasurile atomice

În secolul al XX-lea, ceasurile atomice le-au permis oamenilor de știință să redefinească secunda cu mai multă precizie, trecând de la definirea acesteia pe baza rotațiilor Soarelui la o valoare precisă bazată pe absorbția și emisia radiațiilor cu microunde de către atomii de cesiu-133. Astăzi, rețeaua noastră globală de ceasuri atomice reglează timpul pentru aproape toate ceasurile moderne și stă la baza tuturor tehnologiilor, de la internet și GPS până la imagistica RMN de înaltă precizie.

Totuși, urmărirea istoriei măsurării timpului relevă faptul că aceasta este, de fapt, o construcție umană, determinată de deciziile oamenilor. Orele, minutele și secundele au ajuns la noi printr-o serie de alegeri, coincidențe și întâmplări. Dar au rămas cu noi ca moștenire utilă de-a lungul secolelor, o rămășiță din vremuri străvechi atât de adânc înrădăcinată încât schimbarea sistemului acum ar fi probabil prea greu de gestionat.

Chiar și în timpul încercării Franței din secolul al XVIII-lea de a decimaliza timpul, în practică noul sistem a fost folosit foarte puțin, chiar dacă eforturile similare ale Republicii de a decimaliza măsurătorile de distanță și moneda au fost adoptate și sunt folosite până în ziua de azi. Timpul zecimal a durat doar 17 luni, deși calendarul a rămas într-o oarecare măsură în uz timp de aproximativ un deceniu. „S-a încercat, dar nu a avut succes, nu a prins”, spune Burridge.

Un discurs ținut în 1795 de Claude-Antoine Prieur, membru al Convenției Naționale Franceze, ar fi putut fi cel care a dat lovitura de grație sistemului de măsurare a timpului în format zecimal. Pe lângă faptul că nu oferea practic nimănui un avantaj semnificativ, susținea el, acesta arunca o lumină proastă asupra celorlalte sisteme de măsură metrice noi – care, în schimb, spunea el, erau utile.