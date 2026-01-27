The Bulletin of the Atomic Scientists l-a potrivit cu 85 de secunde înainte de miezul nopţii - cu patru secunde în minus faţă de 2025.

Acest anunţ intervine la aproape un an de la începutul celui de-al doilea mandat al preşedintelui american Donald Trump, în timpul căruia el a bulversat ordinea mondială, ordonând atacuri unilaterale şi retrăgând Statele Unite dintr-o serie de organizaţii internţaionale.

Rusia, China, Statele Unite şi alte ţări mari au ”devenit tot mai agresive, ostile şi naţionaliste”, anunţă acest grup de cercetători într-un comunicat, în care precizează că dau orologiul înainte, după ce s-au consultat cu in comitet din care fac parte opt laureaţi ai Premiului Nobel.

”Acordurile internaţionale obţinute prin luptă grea sunt pe cale să se prăbuşească, accelerând o competiţie între marile puteri în care învingătorul ia totul şi subminând cooperarea internaţională esenţială în vederea reducerii riscurilor războiului nuclear, modificărilor climatice, folosirii abuzive a biotehnologiilor, ameninţării potenţiale a inteligenţei artificiale şi altor pericole apocaliptice”, afirmă ei.

Comitetul avertizează de asemenea cu privire la riscul crescut al unei curse a înarmării nucleare, în contextul în care Tratatul New START privind reducerea armelor nucleare dinre Statele Unite şi Rusia urmeză să expire săptămâna viitoare, iar Trump exercitpă presiuni în vederea implementării unui sistem de apărare antirachetă costisitor, ”Domul de aur”, în cadrul căruia urmează să se plaseze armament pe orbită.

”Trăim un Armageddon al informației, criza subacientă tuturor crizelor”

El subliniază niveluri-record de emisii de dioxid de carbon (CO2), principalul factor al încălzirii globale. Şi aici, Donald Trump a inversat în mod radical politica americană în domeniul luptei împotriva modificărilor climatice.

”Trăim un Armageddon al informaţiei - criza subiacentă tuturor crizelor -, alimentat de o tehnologie predatoare care răspândeşte minciunile mai repede decât faptele şi profită de pe urma dezbinărilor noastre”, a declarat Maria Ressa, o jurnalistă de investigaţie filipineză şi laureată a Premiului Nobel pentru pace în 2021.

Numit uneori ”orologiul sfârşitului lumii”, acest indicator - metaforic - a fost creat în 1947 împotriva creşterii pericolului nuclear şi cinfruntării între cele două blocuri în timpul Războiului Rece.

În anul creării sale, orologiul a fost reglat la miezul nopţii fără şapte minute.

De atunci, membrii acestei organizaţii cu sediul la Chicago au lărgit criteriile în vederea includerii, de exemplu, a pandemiilor, crizei climatice sau campaniilor de dezinformare de stat.

The Bulletin of the Atomic Scientists a fost înfiinţat în 1945 de către Albert Einstein şi oameni de ştiinţă care au lucrat în Proeictul "Manhattan", care a produs prima bombă atomică. Grupul de experţi reglează în fiecare an noua oră.

