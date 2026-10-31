Bazinul său alungit și îngust se întinde între Marea Mediterană, în nord-vest, și Oceanul Indian, în sud-est. Iată de ce Marea Roșie se numește așa.

De ce se numește Marea Roșie dacă apa nu este roșie

Numele Mării Roșii este o traducere directă a denumirii sale antice grecești, Erythra Thalassa. Totuși, doar în limbile europene apare referirea la culoarea roșie. În ebraică, marea se numește Yam Suph, adică „Marea Trestiilor”, cel mai probabil datorită trestiilor care creșteau în zona Golfului Suez. În Egipt, este cunoscută sub numele de „Spațiul Verde”.

Marea Roșie este cea mai sărată dintre mările care comunică direct cu oceanul și în care nu se varsă niciun râu.

Una dintre cele mai cunoscute ipoteze privind originea numelui său este legată de prezența unei cianobacterii numite Trichodesmium erythraeum. Aceasta poate da apei, de obicei albastru-verzui, o nuanță roșcat-maronie.

De unde provine numele

Marea Roșie nu pare deloc roșie la prima vedere. Atunci, de unde provine acest nume și în ce condiții poate căpăta o nuanță roșiatică?

Una dintre cele mai cunoscute ipoteze privind originea numelui este legată de o cianobacterie numită Trichodesmium erythraeum, care poate da apei, de obicei albastru-verzui, o nuanță roșcat-maronie.

Alți cercetători consideră că numele ar putea avea legătură cu modul în care unele limbi asiatice folosesc culorile pentru a indica punctele cardinale. Astfel, „roșu” ar putea desemna sudul, la fel cum Marea Neagră ar putea face referire la nord.

Dacă faci scufundări în Marea Roșie în timpul unei înfloriri sezoniere a algelor, este posibil să observi o nuanță roșiatică a apei.

Numele „Marea Roșie” are origini străvechi și datează din perioada în care diferite civilizații navigau pe aceste ape. În limbile antice, marea era cunoscută sub denumiri care făceau trimitere la anumite caracteristici ale sale. Egiptenii antici o numeau „Marea Verde”, posibil cu referire la culoarea pe care o avea apa în anumite perioade.

Grecii o numeau Erythra Thalassa, expresie care se traduce prin „Marea Roșie”. În limba greacă, termenul erythra poate însemna atât „roșu”, cât și „sud”. Este posibil ca această denumire să fi fost folosită pentru a indica poziția mării la sud de teritoriile grecilor.

Culoarea reală a Mării Roșii

Contrar numelui său, Marea Roșie nu este roșie. În general, apele sale sunt albastre, la fel ca cele ale multor alte mări din lume. Atunci, de unde provine această denumire? De-a lungul timpului, au fost propuse mai multe teorii și explicații.

Una dintre cele mai cunoscute teorii susține că numele „Marea Roșie” are legătură cu anumite fenomene sezoniere. În anumite perioade, unele specii de alge sau microorganisme din apă se înmulțesc rapid și îi conferă o nuanță roșiatică. Este posibil ca acest fenomen natural să fi fost mai vizibil în Antichitate, iar marea să fi primit numele în funcție de această schimbare ocazională a culorii apei.

Unde se află și cât de adâncă e Marea Roșie

Marea Roșie se află într-o depresiune tectonică ce separă două mari blocuri ale scoarței terestre: Peninsula Arabică și nordul Africii.

Terenurile de pe ambele maluri, dincolo de câmpiile de coastă, ajung la altitudini de peste 2.000 de metri, iar cele mai înalte zone se găsesc în sud.

La capătul nordic, Marea Roșie se împarte în două golfuri: Golful Suez, situat în nord-vest, și Golful Aqaba, în nord-est.

Golful Suez este puțin adânc, având aproximativ 55–64 de metri, și este mărginit de o câmpie de coastă întinsă. În schimb, Golful Aqaba are o câmpie de coastă îngustă și atinge o adâncime de aproximativ 1.676 de metri.

De-a lungul fundului Mării Roșii se întinde o vale de rift, o depresiune adâncă formată în urma întinderii scoarței terestre. Fundul mării este alcătuit din crustă oceanică, formată în principal din bazalt. În zona Riftului Mării Roșii, Africa se îndepărtează de Asia, mai exact placa africană de placa arabică, iar adâncimea apei depășește aici 3.000 de metri.

Adâncimea maximă a Mării Roșii este de aproximativ 3.040 de metri, iar adâncimea medie este de circa 490 de metri.

Aproximativ 40% din Marea Roșie are ape relativ puțin adânci, de cel mult 100 de metri, iar în jur de 25% din suprafața sa are adâncimi sub 50 de metri.

Aproximativ 15% din Marea Roșie are o adâncime mai mare de 1.000 de metri.

Lungimea Mării Roșii este de aproximativ 2.250 de kilometri, iar lățimea maximă, în dreptul Eritreei, este de 306–355 de kilometri. Cel mai îngust sector se află în zona Yemenului, la strâmtoarea Bab el-Mandeb, unde lățimea este de aproximativ 26 de kilometri.

Salinitatea Mării Roșii

Marea Roșie este unul dintre cele mai sărate corpuri de apă din lume. Salinitatea variază între 36‰ în sud și 41‰ în partea de nord. Salinitatea medie este de aproximativ 40‰, în timp ce media globală a salinității apei marine este de circa 35%.