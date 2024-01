Cum se joacă Șeptica, cel mai cunoscut joc de cărți în România. Reguli și secrete ale jocului

Șeptica este un joc de cărți foarte cunoscut în România, fiind apreciat de oameni de toate vârstele. Datorită regulilor și modului în care se desfășoară jocul, șeptica are capacitatea de a-ți îmbunătăți memoria și atenția, în timp ce te distrezi.

Află cum se joacă acest joc de cărți și care sunt regulile jocului în rândurile de mai jos.

Cum se joacă Șeptica

Jocul de cărți Șeptica este unul care poate fi jucat într-un cadru restrâns, precum în familie sau cu grupul de prieteni. Pentru a juca acest joc de cărți, trebuie să aveți între doi și patru jucători, cu mențiunea că pentru jocul cu patru jucători va trebui să formați perechi. Dacă jucați în două sau trei persoane, jocul de cărți se joacă individual.

Cu toate acestea, dacă sunteți mai mult de patru persoane, puteți stabili o strategie de joc care să implice toți jucătorii. Acest lucru înseamnă utilizarea a două pachete de cărți de joc, astfel încât să puteți desfășura în mod simultan două partide de Șeptică. La final, câștigătorii fiecărei partide vor juca separat pentru a stabili învingătorul final.

Pentru a învăța cum se joacă Șeptica, trebuie să știți în primul rând care este scopul jocului. Scopul acestui joc de cărți este acumularea de puncte, iar jucătorul câștigător este cel care strânge cele mai multe cărți valoroase. De asemenea, jucătorii pot alege să taie cărțile competitorilor pentru a le lua șansa de a acumula puncte.

Există câteva reguli nescrise în jocul de Șeptică care vă pot ajuta să strângeți mai multe cărți. Aceste reguli nescrise vă vor ajuta să vă îmbunătățiți strategia și să aveți mai mult succes în obținerea punctelor dorite.

Pentru a începe jocul de Șeptică, trebuie să luați un pachet de cărți și să păstrați doar cărțile mai mari de 7, astfel încât să aveți un total de 32 de cărți. Dacă jucați Șeptica în 3 persoane, este recomandat să renunțați la doi optari, astfel încât să rămâneți cu 30 de cărți. Optarii au un rol separat atunci când jocul de Șeptică se joacă în 3 persoane.

Împărțiți câte patru cărți de jucător și apoi îndemnați fiecare jucător să dea jos o carte din mână. Regula tăierii cărților intră în joc aici. Șeptarul este considerat carte de tăiere, astfel că este foarte important pe parcursul jocului.

Orice carte care are aceeași valoare cu prima carte etalată este considerată carte de tăiere. Optarii au un rol important atunci când jocul se desfășoară în 3 persoane și sunt considerați și ei cărți de tăiere.

Dacă cartea pusă de primul jucător nu este tăiată, acesta are dreptul de a lua toate cărțile etalate de ceilalți jucători. Dacă cărțile sunt tăiate, primul jucător are două opțiuni: fie lasă jucătorul care a tăiat să strângă toate cărțile, fie taie și el cărțile, atât timp cât are o carte de tăiere.

Atunci când primul jucător taie, celelalte persoane sunt nevoite să dea jos încă o carte. După ce primul rând de cărți este luat, trebuie distribuite din nou câte 4 cărți de la fiecare jucător. Dacă rămân mai puține cărți la final, trebuie să le distribuiți în mod egal.

Dacă doriți, puteți nota punctajul după fiecare joc finalizat pentru a face totalul la final, în special dacă doriți să aveți o partidă competitivă. Zecarul și asul sunt cele două cărți care valorează puncte în acest joc. Fiecare dintre aceste cărți valorează câte un punct. Câștigătorul jocului este persoana care obține cel mai mare număr de puncte.

Un sfat util atunci când învățați să jucați Șeptică este să puneți jos una dintre cărțile de același fel dacă sunteți primul jucător și aveți mai multe cărți de același fel în mână. Această carte va deveni, pe lângă șeptar, carte de tăiere și o puteți folosi în cazul în care alt jucător taie ceva.

Cum se joacă alte variante de Șeptică

Există mai multe variante ale jocului de cărți Șeptică pe care le puteți juca în funcție de preferințele voastre. De exemplu, în varianta cu patru jucători, jocul se desfășoară în perechi, iar coechipierul este aliat, nu adversar. În acest caz, trebuie să fiți atenți să nu vă tăiați cărțile între voi și să strângeți cât mai multe cărți valoroase împreună.

Există și o variantă mai puțin populară a jocului Șeptică, numită Șeptica americană. Acesta implică împărțirea a câte 5 cărți pentru fiecare jucător și etalarea unei cărți de la început. Fiecare jucător trebuie să pună o carte cu aceeași valoare sau culoare peste cartea etalată. Dacă nu aveți cărțile adecvate, va trebui să trageți o carte de jos. În Șeptica americană, nu câștigă persoana cu cele mai multe puncte, ci cea care termină prima cărțile din mână.

