Cum s-a sărbătorit Ziua Morților în Transilvania. Sute de oameni au adus flori. „Tot timpul îmi vin amintirile”

Cimitirele din Transilvania s-au umplut sâmbătă de credincioșii care i-au comemorat pe cei dragi, plecați dintre noi. A fost Luminația sau Ziua Morților, o sărbătoare de origine catolică, preluată de greco-catolici, dar și de ortodocși.

Credincioșii au curățat locurile de veci, le-au împodobit cu flori și au aprins lumânări în amintirea celor dispăruți. Se spune că sufletele adormiților se întorc în lumea celor vii în noaptea Luminației, iar lumânările aprinse le arată calea.

Sute de oameni au animat potecile din cimitire, într-o zi încărcată de emoție. Au venit cu lumânări și cu brațele pline de flori și lumânări.

Femeie: „Tot timpul îmi vin amintirile, vin și de ziua lor. Sper că mai vin și la anul, aștept și pe fratele care are 90 și trebuie să vină”.

Femeie: „Așa îmi place să fie aranjat tot, pentru că merită”.

Tot sâmbătă a fost și Sâmbăta morților pentru ortodocși, cunoscută popular sub numele de „Moșii de toamnă".

Și în județul Mureș, credincioșii au mers la mormintele celor dragi pentru a aprinde o lumânare

Localncic: „Ne aducem aminte de cei dragi care ne-au părăsit, e o tradițe veche. E foarte frumos când cimitirele sunt illuminate, chiar este o priveliște foarte frumoasă și de suflet”.

La Cluj-Napoca, noaptea Luminației a fost marcată și cu un concert de muzică simfonică, în Cimitirul Central.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













