Cum s-a sărbătorit Halloween-ul în lume. Parade de excepție în New York și Los Angeles, dar și în Hamburg

01-11-2025 | 20:03
Fără doar și poate, Halloween-ul este una dintre cele mai îndrăgite sărbători din lumea vestică. A pornit din Irlanda și Scoția, însă a prins de minune și peste ocean.

În Statele Unite, de exemplu, generează vânzări impresionante numai din costume, petreceri și dulciuri.

În New York, localnici și turiști îmbrăcați în cele mai trăsnite costume au participat la parada de Halloween, pe străzile din Greenwich Village.

Localnic: „Știți că iubesc New York-ul. New York-ul are un suflet adevărat. Iar această comunitate adoră să vadă creativitate”.

Cele mai complexe costume au fost, totuși, ale vedetelor. Supermodelul Heidi Klum a fost de nerecunoscut la propria petrecere, unde a venit deghizată în Medusa, personajul din mitologia greacă. Numai aplicarea machiajului a durat o jumătate de zi.

thriller gara hamburg
Gara din Hamburg a devenit scenă pentru peste 150 de tineri „zombi” care au dansat pe piesa „Thriller” | VIDEO

Heidi Klum: „Medusa este o femeie atât de emblematică și înfricoșătoare. A fost la început frumoasă, dar apoi a fost pedepsită și transformată într-o ființă cu adevărat urâtă”.

La o serată organizată în Los Angeles, cântăreața Janelle Monáe s-a costumat într-un vampir atacat de un rechin.

Janelle Monáe, artistă: „Tocmai am avut festivalul de muzică Vampire Beach, pe debarcaderul din Santa Monica. Așa că aceasta este petrecerea mea intimă la Vampire Beach”.

Inclusiv președintele american Donald Trump a organizat o sindrofie cu sute de invitați, la reședința sa de la Mar-a-Lago, în Florida.

Ziua de Halloween a fost una plină de surprize și pe Vechiul Continent. În gara centrală a orașului Hamburg, și-au făcut apariția din senin peste 150 de zombie dansatori.

Sursa: Pro TV

Mai multe persoane au leşinat brusc la o petrecere uriaşă de Halloween organizată vineri seară într-o sală de evenimente din oraşul german Stuttgart, informează DPA.

Ziua de Halloween a fost una cu surprize la Hamburg. În gara centrală a orașului german și-au făcut apariția din senin peste 150 de zombi dansatori.

Pregătiri de Halloween în cetatea medievală a Sighișoarei. Străduțele înguste din pitorescul sit, vechi de sute de ani, încep să se transforme într-un labirint care-i conduce pe turiști spre locuri înfricoșătoare.

De astăzi încolo vom plăti ceva mai mult pentru energie, după ce taxa de cogenerare, introdusă inițial pentru a sprijini construcția de centrale eficiente, a fost din nou majorată cu 62%.

A mai rămas o lună până când PRO TV împlinește 30 de ani de existență, 30 de ani în care a demonstrat continuitate, încredere și forță.

Candidatul PNL pentru Primăria Bucureşti, Ciprian Ciucu, afirmă că nu are intenţia de a se retrage din cursă în favoarea candidatului USR, Cătălin Drulă.

