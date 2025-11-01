Cum s-a sărbătorit Halloween-ul în lume. Parade de excepție în New York și Los Angeles, dar și în Hamburg

Fără doar și poate, Halloween-ul este una dintre cele mai îndrăgite sărbători din lumea vestică. A pornit din Irlanda și Scoția, însă a prins de minune și peste ocean.

În Statele Unite, de exemplu, generează vânzări impresionante numai din costume, petreceri și dulciuri.

În New York, localnici și turiști îmbrăcați în cele mai trăsnite costume au participat la parada de Halloween, pe străzile din Greenwich Village.

Localnic: „Știți că iubesc New York-ul. New York-ul are un suflet adevărat. Iar această comunitate adoră să vadă creativitate”.

Cele mai complexe costume au fost, totuși, ale vedetelor. Supermodelul Heidi Klum a fost de nerecunoscut la propria petrecere, unde a venit deghizată în Medusa, personajul din mitologia greacă. Numai aplicarea machiajului a durat o jumătate de zi.

Heidi Klum: „Medusa este o femeie atât de emblematică și înfricoșătoare. A fost la început frumoasă, dar apoi a fost pedepsită și transformată într-o ființă cu adevărat urâtă”.

La o serată organizată în Los Angeles, cântăreața Janelle Monáe s-a costumat într-un vampir atacat de un rechin.

Janelle Monáe, artistă: „Tocmai am avut festivalul de muzică Vampire Beach, pe debarcaderul din Santa Monica. Așa că aceasta este petrecerea mea intimă la Vampire Beach”.

Inclusiv președintele american Donald Trump a organizat o sindrofie cu sute de invitați, la reședința sa de la Mar-a-Lago, în Florida.

Ziua de Halloween a fost una plină de surprize și pe Vechiul Continent. În gara centrală a orașului Hamburg, și-au făcut apariția din senin peste 150 de zombie dansatori.

