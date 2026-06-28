Valul de căldură care a lovit statele din Europa de Vest și care a ajuns acum și în România a adus temperaturi care în unele zone au trecut și de 40 de grade Celsius. În acest context, totți mai mulți europeni apelează la aparatele de aer condiționat. Statisticile arată că doar aproximativ 20% dintre locuințele din Europa sunt dotate cu aparate de aer condiționat, notează CNN.

Spre deosebire de marile orașe din Asia, unde aerul condiționat este o dotare obișnuită în locuințe, clădiri și mijloace de transport, în multe state europene astfel de sisteme sunt încă relativ rare. Temperaturile extreme din ultimele săptămâni au provocat decese, au pus presiune pe rețelele de electricitate și au determinat închiderea unor școli.

În acest context, atât persoanele fizice, cât și companiile din Europa cumpără într-un ritm accelerat aparate de aer condiționat fixe și portabile, în condițiile în care autoritățile avertizează că valul de căldură s-ar putea intensifica.

Reprezentanții Samsung Electronics au declarat pentru Reuters că se așteaptă ca cererea să rămână ridicată pe tot parcursul sezonului cald. Potrivit companiei, piețe importante precum Italia, Spania și Franța au înregistrat creșteri de două cifre ale vânzărilor în prima jumătate a acestui an.

Și LG Electronics a anunțat că liniile de producție pentru aparatele de aer condiționat dintr-una dintre fabricile sale din Coreea de Sud funcționează la capacitate maximă încă din luna aprilie, pentru a răspunde cererii sezoniere atât de pe piața internă, cât și de pe piețele externe.

La rândul său, producătorul chinez Midea spune că cererea pentru modelul portabil PortaSplit a crescut atât de mult încât, în unele cazuri, prețurile aparatelor second-hand au depășit costul unui produs nou. Compania precizează că valul de căldură din ultimele două săptămâni ale lunii mai a dus la epuizarea stocurilor prin anumite canale de vânzare.

Vânzările cresc accelerat în Europa

Potrivit Midea, vânzările prin platformele de comerț electronic din Germania au crescut cu aproximativ 37% în luna mai față de aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, livrările către Spania și Franța au fost cu 108% mai mari comparativ cu anul precedent.

Creșterea cererii pentru sisteme de răcire reflectă schimbarea comportamentului consumatorilor europeni, pe fondul efectelor tot mai vizibile ale schimbărilor climatice.

Totuși, instalarea aparatelor de aer condiționat rămâne dificilă în multe țări europene. Clădirile vechi fac ca montajul să fie costisitor și complicat, iar timpul de așteptare pentru instalare poate fi îndelungat.

Midea estimează că instalarea unui aparat de aer condiționat în Europa poate depăși 1.000 de euro, un cost pe care multe gospodării nu și-l permit.

Potrivit International Energy Agency, doar aproximativ 20% dintre locuințele din Europa sunt dotate cu aparate de aer condiționat.

Producătorii asiatici profită de cererea în creștere

Pe măsură ce temperaturile continuă să crească, țări precum China, Japonia și Coreea de Sud, care găzduiesc unii dintre cei mai mari producători de aparate de climatizare, beneficiază de cererea tot mai mare din Europa.

Valul de căldură afectează în special persoanele în vârstă și pe cele care suferă de boli cronice, pentru care menținerea unei temperaturi suportabile devine tot mai dificilă.

În același timp, numeroase companii au introdus măsuri suplimentare pentru protejarea angajaților care lucrează în exterior, oferindu-le cutii frigorifice, prosoape reutilizabile pentru răcire, brățări cu efect de răcorire activate cu apă și protecții pentru ceafă împotriva radiațiilor ultraviolete.

Și Mitsubishi Electric a transmis pentru Reuters că înregistrează o creștere puternică a comenzilor din Europa, în special din Franța, Spania, Regatul Unit și Germania, țări afectate de valurile de căldură. Potrivit World Meteorological Organization, Europa este continentul care se încălzește în prezent de peste două ori mai rapid decât media globală.