Cum îți faci un CV în 2026. Structură corectă, greșeli de evitat și modele

În 2026, contează atât felul în care documentul este citit de recrutor, cât și modul în care poate fi procesat de sistemele digitale folosite în recrutare.

Structura ideală. Ce secțiuni să incluzi și ce informații să elimini

Un CV ar trebui să permită unui recrutor să înțeleagă rapid profilul profesional al candidatului. Pentru majoritatea candidaților, una sau două pagini sunt suficiente, dacă informația este selectată în funcție de experiență și de postul vizat.

În partea de sus trebuie să apară numele și prenumele, poziția profesională sau rolul vizat, numărul de telefon și o adresă de e-mail profesională. Poți include și profilul LinkedIn, dacă acesta este actualizat și conține informații coerente cu cele din CV.

Nu este nevoie să scrii „Curriculum Vitae” ca titlu al documentului. Numele candidatului și specializarea sunt mai utile în această zonă.

Urmează un scurt rezumat profesional, de două-trei propoziții. Acesta trebuie să spună ce experiență ai, în ce domeniu lucrezi și ce poți aduce în rolul pentru care aplici. Formulările generale precum „persoană dinamică, ambițioasă și dornică să evolueze” ocupă spațiu fără să ofere informații relevante.

La experiența profesională, trece funcția, compania și perioada, apoi descrie principalele realizări și rezultate. Un CV este mai convingător atunci când arată ce ai obținut, nu doar ce scria în fișa postului.

De exemplu, în loc de „am coordonat o echipă”, este mai relevant să precizezi câți oameni ai coordonat, ce proiecte ai gestionat sau ce rezultate ai obținut, dacă aceste informații pot fi susținute.

După experiență urmează, în funcție de profil, educația, certificările, competențele, proiectele, portofoliul sau voluntariatul relevant. Pentru un candidat cu experiență, parcursul profesional și rezultatele ar trebui să ocupe mai mult spațiu decât cursurile vechi sau informațiile care nu mai au legătură cu postul, conform eures.europa.eu.

Ce poate fi eliminat? Date personale care nu au legătură cu recrutarea, obiective de carieră formulate generic, hobby-uri fără relevanță, informații foarte vechi și elemente grafice care nu aduc valoare. Nu este necesar să incluzi starea civilă, religia sau adresa completă dacă acestea nu sunt cerute ori relevante pentru postul respectiv.

Cum îți evidențiezi corect aptitudinile

Secțiunea de competențe nu ar trebui să fie o colecție de cuvinte puse doar pentru a umple pagina.

Alege competențele care au legătură directă cu postul pentru care aplici. Pot fi competențe tehnice, programe și platforme utilizate, limbi străine, competențe de management, analiză de date, comunicare, coordonare sau rezolvarea problemelor, în funcție de domeniu.

Și aici este importantă diferența dintre a enumera o competență și a demonstra că o ai.

În loc de „Microsoft Excel – 90%”, de exemplu, este mai util să precizezi ce știi efectiv să faci: rapoarte, tabele pivot, analiză de date sau automatizări, dacă acestea fac parte din experiența ta.

Același principiu se aplică instrumentelor de inteligență artificială. „Cunoștințe AI” spune foarte puțin. Dacă folosești astfel de instrumente în activitatea profesională, este mai util să menționezi concret ce instrumente utilizezi și pentru ce tip de activități.

Competențele trebuie, de asemenea, adaptate la postul pentru care aplici. Dacă anunțul cere experiență într-un anumit program sau într-o anumită metodologie, iar tu deții acea experiență, folosește o terminologie apropiată de cea din anunț.

Cuvintele-cheie trebuie însă să reflecte experiența reală. Nu adăuga competențe pe care nu le poți susține doar pentru a crește artificial compatibilitatea CV-ului cu un anunț.