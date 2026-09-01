Cum îți faci un CV în 2026. Structură corectă, greșeli de evitat și modele

În 2026, contează atât felul în care documentul este citit de recrutor, cât și modul în care poate fi procesat de sistemele digitale folosite în recrutare.
Structura ideală. Ce secțiuni să incluzi și ce informații să elimini
Un CV ar trebui să permită unui recrutor să înțeleagă rapid profilul profesional al candidatului. Pentru majoritatea candidaților, una sau două pagini sunt suficiente, dacă informația este selectată în funcție de experiență și de postul vizat.
În partea de sus trebuie să apară numele și prenumele, poziția profesională sau rolul vizat, numărul de telefon și o adresă de e-mail profesională. Poți include și profilul LinkedIn, dacă acesta este actualizat și conține informații coerente cu cele din CV.
Nu este nevoie să scrii „Curriculum Vitae” ca titlu al documentului. Numele candidatului și specializarea sunt mai utile în această zonă.
Urmează un scurt rezumat profesional, de două-trei propoziții. Acesta trebuie să spună ce experiență ai, în ce domeniu lucrezi și ce poți aduce în rolul pentru care aplici. Formulările generale precum „persoană dinamică, ambițioasă și dornică să evolueze” ocupă spațiu fără să ofere informații relevante.
La experiența profesională, trece funcția, compania și perioada, apoi descrie principalele realizări și rezultate. Un CV este mai convingător atunci când arată ce ai obținut, nu doar ce scria în fișa postului.
De exemplu, în loc de „am coordonat o echipă”, este mai relevant să precizezi câți oameni ai coordonat, ce proiecte ai gestionat sau ce rezultate ai obținut, dacă aceste informații pot fi susținute.
După experiență urmează, în funcție de profil, educația, certificările, competențele, proiectele, portofoliul sau voluntariatul relevant. Pentru un candidat cu experiență, parcursul profesional și rezultatele ar trebui să ocupe mai mult spațiu decât cursurile vechi sau informațiile care nu mai au legătură cu postul, conform eures.europa.eu.
Ce poate fi eliminat? Date personale care nu au legătură cu recrutarea, obiective de carieră formulate generic, hobby-uri fără relevanță, informații foarte vechi și elemente grafice care nu aduc valoare. Nu este necesar să incluzi starea civilă, religia sau adresa completă dacă acestea nu sunt cerute ori relevante pentru postul respectiv.
Cum îți evidențiezi corect aptitudinile
Secțiunea de competențe nu ar trebui să fie o colecție de cuvinte puse doar pentru a umple pagina.
Alege competențele care au legătură directă cu postul pentru care aplici. Pot fi competențe tehnice, programe și platforme utilizate, limbi străine, competențe de management, analiză de date, comunicare, coordonare sau rezolvarea problemelor, în funcție de domeniu.
Și aici este importantă diferența dintre a enumera o competență și a demonstra că o ai.
În loc de „Microsoft Excel – 90%”, de exemplu, este mai util să precizezi ce știi efectiv să faci: rapoarte, tabele pivot, analiză de date sau automatizări, dacă acestea fac parte din experiența ta.
Același principiu se aplică instrumentelor de inteligență artificială. „Cunoștințe AI” spune foarte puțin. Dacă folosești astfel de instrumente în activitatea profesională, este mai util să menționezi concret ce instrumente utilizezi și pentru ce tip de activități.
Competențele trebuie, de asemenea, adaptate la postul pentru care aplici. Dacă anunțul cere experiență într-un anumit program sau într-o anumită metodologie, iar tu deții acea experiență, folosește o terminologie apropiată de cea din anunț.
Cuvintele-cheie trebuie însă să reflecte experiența reală. Nu adăuga competențe pe care nu le poți susține doar pentru a crește artificial compatibilitatea CV-ului cu un anunț.
Ce greșeli să nu faci atunci când îți compui CV-ul
Una dintre cele mai frecvente greșeli este trimiterea aceluiași CV pentru toate posturile. Un candidat nu trebuie să rescrie documentul de fiecare dată, dar experiența și competențele cele mai relevante pentru fiecare rol trebuie scoase în evidență.
O altă problemă este CV-ul prea lung. Mai multe pagini nu înseamnă automat mai multă experiență. Dacă fiecare paragraf repetă responsabilități generale, documentul devine greu de parcurs.
Evită și formulările fără conținut. „Excelent comunicator”, „orientat spre rezultate”, „om de echipă” sau „persoană organizată” nu spun foarte mult dacă nu sunt susținute prin experiență concretă.
Greșelile de scriere, datele de contact incorecte, perioadele de angajare contradictorii sau denumirile greșite ale companiilor pot transmite, la rândul lor, lipsă de atenție.
Nu încărca CV-ul cu grafice, bare de progres, pictograme și casete doar pentru a-l face mai spectaculos. Un design curat este, de regulă, mai util decât unul foarte elaborat, mai ales atunci când documentul urmează să fie procesat digital.
Înainte de trimitere, verifică și dacă informațiile din CV sunt coerente cu profilul tău profesional public, inclusiv cu LinkedIn, dacă îl folosești.
Modele gratuite de CV pe care le poți folosi azi
Pentru cei care nu vor să își construiască CV-ul de la zero, există mai multe variante gratuite.
Una dintre cele mai cunoscute este Europass, instrumentul oficial al Uniunii Europene. Platforma permite crearea și actualizarea unui profil profesional și a unui CV online și poate fi o alegere potrivită atunci când angajatorul sau instituția solicită acest format.
Avantajul unui model standard este că te ajută să nu omiți secțiunile importante și îți oferă o structură deja organizată.
Există însă și o alternativă simplă: un document creat de la zero, cu un design curat, titluri clare și o structură ușor de urmărit.
Ce este ATS și de ce contează
ATS vine de la Applicant Tracking System și desemnează un software folosit de companii pentru gestionarea procesului de recrutare.
Un ATS poate centraliza informațiile despre posturi și candidați, poate organiza candidaturile și poate permite recrutorilor să caute și să filtreze candidații după criterii relevante.
Asta nu înseamnă că un CV este respins automat de un „robot” doar pentru că nu conține anumite cuvinte. Modul în care funcționează un ATS diferă în funcție de sistem și de criteriile stabilite de angajator.
Pentru candidat, însă, concluzia este importantă. CV-ul trebuie să fie ușor de interpretat și să conțină informațiile relevante pentru postul vizat.
Folosește titluri clare pentru secțiuni, text ușor de selectat și citit și o structură logică. Evită să pui informații esențiale exclusiv în imagini, grafice sau elemente decorative. Dacă anunțul solicită anumite competențe și tu le deții, este util să le menționezi explicit și natural în CV.
În ceea ce privește formatul, nu există o regulă universală potrivit căreia PDF-ul este întotdeauna mai bun decât Word. Dacă platforma de recrutare solicită un anumit tip de fișier, respectă cerința angajatorului. În orice situație, este de preferat un document bazat pe text, nu un CV scanat sau salvat ca imagine.
Cum arată, în final, un CV bun în 2026
Un CV bun nu este cel mai colorat și nici cel mai lung. Este documentul care îi permite recrutorului să afle rapid cine ești, ce știi să faci, ce rezultate ai obținut și de ce ești potrivit pentru postul respectiv.
În 2026, experiența relevantă, competențele reale și rezultatele concrete sunt mai importante decât un șablon spectaculos. CV-ul trebuie adaptat jobului, scris clar și verificat înainte de trimitere.
Iar dacă este procesat printr-un ATS, aceeași regulă rămâne valabilă. Nu încerca să „păcălești” sistemul. Fă în așa fel încât informația relevantă despre tine să fie clară, coerentă și ușor de identificat.
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