Cum îți dai seama dacă vinul este natural sau contrafăcut. Testul vinului pe care să-l faci acasă

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Mai multe studii medicale au demonstrat că un consum moderat de vin poate avea beneficii pentru sănătate. Însă, trebuie să fim atenți pentru că nu toate vinurile sunt naturale și anumite substanțe pot avea reacții negative pentru organismul nostru.

autor
Bianca Sitaru

În momentul în care vor să cumpere o sticlă cu vin, consumatorii se întreabă dacă acesta este natural.

Termenul „vin natural” nu este reglementat, însă termenul de „vinul organic” sau „biodinamic” este. Pentru a obține eticheta ecologică, producătorii de vin trebuie să treacă prin anumite reglementări în funcție de țară, potrivit wininsiders.com.

Potrivit Oxford Companion to Wine un vin este natural atunci când:

► strugurii sunt cultivați de producători independenți la scară mică;

► strugurii sunt culeși manual din podgorii organice sau biodinamice;

► vinul este fermentat fără drojdie adăugată sau alți aditivi;

► are în compoziție o cantitate mică de sulfiți;

Testul care îți spune dacă vinul este natural sau nu

Pentru a afla dacă vinul este natural sau nu, consumatorii pot realiza acasă un test foarte simplu, potrivit fasingur.info.

Se toarnă într-un pahar aproximativ 50 ml de vin și se adaugă o jumătate de linguriță de bicarbonat de sodiu. Dacă în urma reacției chimice vinul căpătă culoarea verde-albăstrui, înseamnă că produsul este natural.

În cazul vinului contrafăcut se va păstra culoarea inițială sau se va obține o culoare mai deschisă.

Beneficiile vinului natural

Potrivit healthline.com, consumul de vin natural poate avea o serie de beneficii pentru sănătate.

Vinul este bogat în antioxidanți

Strugurii conțin un nivel ridicat de antioxidanți numiți polifenoli, despre care care s-a demonstrat că reduc stresul oxidativ.

Stresul oxidativ este o afecțiune cauzată de un dezechilibru între antioxidanți și molecule instabile numite radicali liberi, care pot deteriora celulele.

Strugurii roșii au un conținut mai mare de antioxidanți decât cei albi. Iar consumul de vin roșu poate crește nivelul de antioxidanți din sânge mai mult decât consumul de vin alb.

Un studiu cu o durată de două săptămâni efectuat pe un eșantion de 40 de adulți a demonstrat că un consum zilnic de 400 de ml de vin crește nivelul de antioxidanți.

De asemenea, vinul roșu poate reduce riscul de apariție a anumitor boli, precum Alzheimer și Parkinson.

Vinul poate ameliora afecțiunile inflamatorii

Inflamația este un proces normal care are rolul de a proteja, pe termen scurt, organismul de vătămări, boli sau infecții. Însă, dacă inflamația persistă mai mult poate fi dăunătoare.

Inflamația cronică poate crește riscul apariției bolilor de inimă, a diabetului și a anumitor tipuri de cancer.

Vinul roșu conține resveratrol, un compus care are proprietăți antiinflamatorii.

Alte beneficii ale consumului de vin

Consumul moderat de vin poate reduce oboseala, ne poate proteja de anumite boli cardiovasculare și scade riscul de depresie.

Studiile recente au demonstrat că vinul roșu poate crește numărul bacteriilor intestinale benefice, care pot îmbunătăți markerii sindromului metabolic la persoanele cu obezitate.

Pericolele alcoolului contrafăcut

Băuturile alcoolice autentice, fabricate în mod legal, conțin etanol chimic, care nu produce niciun efect negativ organismului, dacă băutura este consumată cu moderație.

Însă, producătorii de alcool contrafăcut caută să reducă costurile prin înlocuirea etanolului cu substanțe mult mai ieftine.

Potrivit interpol.int, consumul de alcool contrafăcut poate produce: confuzie, pierderea coordonării, vărsături, respirație neregulată sau lentă, piele cu nuanță albastră sau palidă, temperatură scăzută a corpului și stupoare (starea de a fi conștient cu imposibilitatea de a răspunde) și leșin.

Etichete: alcool, romania, vin,

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