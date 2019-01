Fotografia cu o rochie de mireasă care a devenit virală pe internet

Fotografia cu vitrina magazinului din orașul britanic Portishead, situat în apropiere de Bristol, a devenit virală după ce a fost postată pe Twitter de artista Beth Wilson.

În vârstă de 36 de ani, Wilson este mobilizată în scaunul cu rotile de cinci ani. Văzând acest manechin, ea susține că s-a simțit reprezentată, conform BBC News.

Magazinul îi aparține lui Laura Allen, care a precizat că a fost întristată de faptul că nu sunt prezente prea des astfel de rochii pentru femeile cu dizabilități motorii. Conform acesteia, „nu s-a gândit foarte mult la gestul său” atunci când a decis ca manechinul să fie pus în vitrina magazinului.

The new wedding shop in town has a wheelchair using mannequin and it shouldn’t be exciting but it’s the first time I’ve ever seen disability portrayed in a shop window. pic.twitter.com/N5sco2fLJf