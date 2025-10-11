Cum arată acum Adriana Iliescu și fiica ei. Eliza studiază la două facultăți

Adriana Iliescu a intrat în Cartea Recordurilor drept cea mai bătrână mamă. Recent, fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți. Iată cum arată acum Adriana Iliescu și fiica ei.

Adriana Iliescu a devenit cunoscută după a devenit cea mai vârstnică femeie din lume care a dat naștere unui copil, la 66 de ani și 320 de zile. Recordul l-a deținut până la 29 decembrie 2006.

Ea a născut-o pe Eliza Maria Bogdana la 16 ianuarie 2005, la Maternitatea Giulești din București. Fetița a primit numele Bogdana drept omagiu pentru sora ei geamănă, care nu a supraviețuit sarcinii.

Cu toate acestea, fetița nu este copilul biologic al Adrianei Iliescu, pentru că ovulul și sperma au provenit de la donatori anonimi, iar femeia a fost o mamă purtătoare.

Ea a primit inițial tratament hormonal pentru a îndepărta menopauza, iar fertilizarea in vitro i-a fost făcută în 2004 de doctorul Bogdan Marinescu. Femeia a rămas însărcinată cu tripleți, dar unul dintre embrioni și-a încetat dezvoltarea și a murit. Cei doi feți au rămas, ambii de gen feminin, cântăreau doar 1,45 și respectiv 0,69 kg după 33 de săptămâni de sarcină. După complicații, fătul mai mic a decedat. La scurt timp, femeia a născut prematur, iar bebelușul supraviețuitor a rămas în spital vreme de o lună și jumătate.

Cum arată Adriana Iliescu și fiica ei, Eliza

Adriana Iliescu este mai mult decât mândră de fiica ei. Tânăra are 20 de ani și studiază la două facultăți. Adolescenta vrea să îi calce pe urme mamei sale și să devină profesoară, așa că studiază la Litere și Științe Umane.

„Are note doar de nouă și zece la facultate. Îi place foarte mult filosofia, pentru ea este o mare pasiune, limba română nu mai zic, deoarece este o materie care e ca la ea acasă”, spunea Adriana Iliescu în trecut.

Eliza este pasionată de filosofie și și de limba română, dar și de artă. Ea a urcat pe scenă cu ocazia evenimentului Șezătoarea culturală. Pe aceeași scenă au mai urcat și alte nume importante din cultura românească, precum Andrei Theodor. Eliza Iliescu a participat la o discuție literară din cadrul evenimentului și a prezentat cartea lui Dan Lungu „Sunt o babă comunistă”.

Cum a reacționat Eliza când a aflat cum a venit pe lume

Adriana Iliescu a fost sinceră cu fiica ei și i-a spus acesteia cum a venit pe lume. Ea i-a mărturisit Elizei că nou își va cunoaște niciodată tatăl, pentru că a fost concepută cu ajutorul unei bănci de donatori.

Eliza a avut întrebări și nedumeriri, însă a acceptat situația până la urmă.

Elizei i s-a explicat procedeul pas cu pas, i s-a povestit cum a evoluat în burtică, ce riscuri au existat, cum s-a născut. I s-a spus și că au existat riscuri mari.

Adriana Iliescu declara că și-a dorit întotdeauna copii și ziua când a aflat că va fi mamă a fost una dintre cele mai tulburătoare din viața ei.

„Mi-am dorit copii încă de când am fost fetiță. Nu m-am gândit că nu voi avea copii. Nu știu de vârsta mea. Nicio secundă nu m-am comportat ca o femeie care-și acceptă situația de a nu fi mamă. Nicio secundă nu am abandonat. Ziua când am aflat că voi fi mamă a fost cea mai tulburătoare din existența mea și mi-a adus cele mai mari spaime pentru că mă temeam că se va pierde sarcina”, a spus femeia.

Adriana Iliescu are 87 de ani în prezent.

