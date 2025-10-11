Cum arată acum Adriana Iliescu și fiica ei. Eliza studiază la două facultăți

Stiri Diverse
11-10-2025 | 07:43
Adriana Iliescu

Adriana Iliescu a intrat în Cartea Recordurilor drept cea mai bătrână mamă. Recent, fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți. Iată cum arată acum Adriana Iliescu și fiica ei.

autor
Anca Lupescu

Adriana Iliescu a devenit cunoscută după a devenit cea mai vârstnică femeie din lume care a dat naștere unui copil, la 66 de ani și 320 de zile. Recordul l-a deținut până la 29 decembrie 2006.

Ea a născut-o pe Eliza Maria Bogdana la 16 ianuarie 2005, la Maternitatea Giulești din București. Fetița a primit numele Bogdana drept omagiu pentru sora ei geamănă, care nu a supraviețuit sarcinii.

Cu toate acestea, fetița nu este copilul biologic al Adrianei Iliescu, pentru că ovulul și sperma au provenit de la donatori anonimi, iar femeia a fost o mamă purtătoare.

Ea a primit inițial tratament hormonal pentru a îndepărta menopauza, iar fertilizarea in vitro i-a fost făcută în 2004 de doctorul Bogdan Marinescu. Femeia a rămas însărcinată cu tripleți, dar unul dintre embrioni și-a încetat dezvoltarea și a murit. Cei doi feți au rămas, ambii de gen feminin, cântăreau doar 1,45 și respectiv 0,69 kg după 33 de săptămâni de sarcină. După complicații, fătul mai mic a decedat. La scurt timp, femeia a născut prematur, iar bebelușul supraviețuitor a rămas în spital vreme de o lună și jumătate.

Citește și
Adriana Iliescu si Eliza Iliescu
EXCLUSIV. Ce s-a intamplat azi cu Adriana Iliescu, cea mai batrana mama din lume, si fiica ei, Eliza

Cum arată Adriana Iliescu și fiica ei, Eliza

Adriana Iliescu este mai mult decât mândră de fiica ei. Tânăra are 20 de ani și studiază la două facultăți. Adolescenta vrea să îi calce pe urme mamei sale și să devină profesoară, așa că studiază la Litere și Științe Umane.

„Are note doar de nouă și zece la facultate. Îi place foarte mult filosofia, pentru ea este o mare pasiune, limba română nu mai zic, deoarece este o materie care e ca la ea acasă”, spunea Adriana Iliescu în trecut.

Eliza este pasionată de filosofie și și de limba română, dar și de artă. Ea a urcat pe scenă cu ocazia evenimentului Șezătoarea culturală. Pe aceeași scenă au mai urcat și alte nume importante din cultura românească, precum Andrei Theodor. Eliza Iliescu a participat la o discuție literară din cadrul evenimentului și a prezentat cartea lui Dan Lungu „Sunt o babă comunistă”.

Cum a reacționat Eliza când a aflat cum a venit pe lume

Adriana Iliescu a fost sinceră cu fiica ei și i-a spus acesteia cum a venit pe lume. Ea i-a mărturisit Elizei că nou își va cunoaște niciodată tatăl, pentru că a fost concepută cu ajutorul unei bănci de donatori.

Eliza a avut întrebări și nedumeriri, însă a acceptat situația până la urmă.

Elizei i s-a explicat procedeul pas cu pas, i s-a povestit cum a evoluat în burtică, ce riscuri au existat, cum s-a născut. I s-a spus și că au existat riscuri mari. 

Adriana Iliescu declara că și-a dorit întotdeauna copii și ziua când a aflat că va fi mamă a fost una dintre cele mai tulburătoare din viața ei.

„Mi-am dorit copii încă de când am fost fetiță. Nu m-am gândit că nu voi avea copii. Nu știu de vârsta mea. Nicio secundă nu m-am comportat ca o femeie care-și acceptă situația de a nu fi mamă. Nicio secundă nu am abandonat. Ziua când am aflat că voi fi mamă a fost cea mai tulburătoare din existența mea și mi-a adus cele mai mari spaime pentru că mă temeam că se va pierde sarcina”, a spus femeia.

Adriana Iliescu are 87 de ani în prezent. 

Sursa: StirilePROTV

Etichete: mama, cartea recordurilor, adriana iliescu, eliza iliescu,

Dată publicare: 11-10-2025 07:42

Articol recomandat de sport.ro
„Surpriza” lui Mircea Lucescu are o iubită superbă! Cum arată și cu ce se ocupă Marie, partenera lui Lisav Eissat
„Surpriza” lui Mircea Lucescu are o iubită superbă! Cum arată și cu ce se ocupă Marie, partenera lui Lisav Eissat
Citește și...
Cum arata la noua ani fiica Adrianei Iliescu, cea mai batrana mama din lume. FOTO
Stiri Sociale
Cum arata la noua ani fiica Adrianei Iliescu, cea mai batrana mama din lume. FOTO

In urma cu noua ani, a intrat in Cartea Recordurilor drept cea mai varstnica mama din lume. De atunci insa, Adriana Iliescu nu s-a dezlipit nicio clipa de micuta ei: s-a straduit din rasputeri sa o creasca cat mai bine cu putinta.

EXCLUSIV. Ce s-a intamplat azi cu Adriana Iliescu, cea mai batrana mama din lume, si fiica ei, Eliza
Stiri actuale
EXCLUSIV. Ce s-a intamplat azi cu Adriana Iliescu, cea mai batrana mama din lume, si fiica ei, Eliza

Eliza Iliescu a implinit joi noua ani. Mama ei, Adriana Iliescu, a intrat in "Cartea Recordurilor" dupa ce a nascut-o la varsta de 67 de ani.

Eliza Iliescu, la 9 ani. Ce isi doreste cea mai batrana mama din Romania pentru fetita ei
Stiri actuale
Eliza Iliescu, la 9 ani. Ce isi doreste cea mai batrana mama din Romania pentru fetita ei

Eliza Iliescu a implinit joi noua ani. Mama ei, Adriana Iliescu, a intrat in "Cartea Recordurilor" dupa ce a nascut-o la varsta de 67 de ani.

Cum a ajuns cea mai varstnica mama din lume sa ramana fara economii in preajma Sarbatorilor
Stiri actuale
Cum a ajuns cea mai varstnica mama din lume sa ramana fara economii in preajma Sarbatorilor

Au trecut 9 ani de cand Adriana Iliescu a intrat in Cartea Recordurilor drept cea mai varstnica mama din lume. Acum insa, femeia a ramas fara bani in pragul sarbatorilor.

Eliza a implinit 5 ani, mamica Adriana Iliescu are 72!
Stiri Sociale
Eliza a implinit 5 ani, mamica Adriana Iliescu are 72!

Se implinesc cinci ani din ziua in care lumea intreaga a vuit la auzul vestii ca o femeie din Romania a adus pe lume o fetita sanatoasa, la 67 de ani.

Recomandări
VIDEO și FOTO. Imagini impresionante. Locuitorii din Fâșia Gaza se întorc la casele lor după doi ani de război
Stiri externe
VIDEO și FOTO. Imagini impresionante. Locuitorii din Fâșia Gaza se întorc la casele lor după doi ani de război

Mii de palestinieni care suferă după doi ani de război, mânaţi de speranţă, au pornit vineri, după anunţul unei încetări a focului în războiul din Fâşia Gaza, nerăbdători să-şi caute casele chiar şi între ruine, relatează AFP.

Românii, pro-americani: Au o părere bună despre SUA și vor mai multe baze militare în România. Ce-și doresc de la Trump
Stiri Sociale
Românii, pro-americani: Au o părere bună despre SUA și vor mai multe baze militare în România. Ce-și doresc de la Trump

Fără Statele Unite, Europa nu poate face față unui război cu Rusia, iar numărul militarilor americani în România este acceptabil, însă nu ar strica să fie mai multe baze.

A treia zi de pelerinaj la Iași. Peste 65.000 de credincioși din toată țara au trecut pe la racla Sfintei Parascheva
Stiri actuale
A treia zi de pelerinaj la Iași. Peste 65.000 de credincioși din toată țara au trecut pe la racla Sfintei Parascheva

Pelerinajul de la Iași a ajuns în a treia noapte, iar numărul credincioșilor crește considerabil.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Octombrie 2025

43:31

Alt Text!
La Măruță
10 Octombrie 2025

01:30:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Octombrie 2025

01:32:03

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28