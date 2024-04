Cubul Rubik, mânuit cu dibăcie la un concurs în Iași. Arbitru: „Vin de oriunde să participe”

Acest puzzle care stârnește ambiții indiferent de vârstă a fost vedetă sâmbătă la o competiție organizată la Iași. Zeci de concurenți din România, Ucraina și Republica Moldova s-au întrecut în a rezolva cât mai repede cubul.

Ștefan, la doar șapte ani, pare că știe multe dintre secretele cubului Rubik. Îl mânuiește cu încredere, deși l-a descoperit acum trei luni. A venit din Botoșani la competiția organizată în Iași - fiind primul concurs de acest fel pentru el.

Ștefan Darie, concurent: „Mi s-a părut interesant, plus că aveam un set de cuburi care se făceau la infinit, în diferite forme."

Vrea să devină tot mai bun în a rezolva cubul Rubik și se antrenează și câte patru ore pe zi.

Mihaela Darie, mama concurent: „A primit un cub Rubik cadou de mai multă vreme, dar nu reușea să îl rezolve. Și prin ianuarie a reușit câteva mișcări uitându-se la competiții internaționale. Vrea să scoată, zice el, un timp cât mai scurt de rezolvare a cubului Rubik. Noi îl încurajăm pentru că ni se pare că este o activitate benefică pentru vârstă lui.”

Mihai, în schimb, are deja experiență în domeniu.

Mihai Savin: „De șase ani am început să învăț cubul, dar la competiții particip de doi ani. Am o rezolvare de 7 secunde la cubul 3x3 în competiții, dar neoficial, acasă, am 5 secunde."

Bogdan Grigoruță, arbitru: „Vin de oriunde să participe, să se întreacă cu ceilalți și în principal să se întreacă cu ei înșiși. Încearcă să își scoată un timp cât mai bun. A crescut mult numărul participanților, acum sunt cel puțin dublu."

37 de participanți s-au întrecut în a rezolva cubul Rubik, iar la final toți au primit diplome și medalii. Competiția a ajuns la ediția cu numărul patru.

