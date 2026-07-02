Subiecte Biologie BAC 2026. Astăzi se dă proba la Anatomie sau Biologie Vegetală

Candidații care dau examen la Biologie au putut să aleagă între Biologie vegetală și animală (B1) și Anatomie, fiziologie umană, genetică și ecologie umană (B2).

Proba începe la ora 9:00, iar candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor.

Două variante de examen: B1 și B2

La examenul de Bacalaureat, elevii care optează pentru Biologie pot alege între două direcții de studiu distincte: Biologie vegetală și animală (B1), care acoperă materia studiată în clasele a IX-a și a X-a, și Anatomie, fiziologie umană, genetică și ecologie umană (B2), care vizează conținuturile din clasele a XI-a și a XII-a.

Deși ambele apar sub denumirea generală de „Biologie", conținutul, nivelul de dificultate și tipul de cunoștințe testate sunt considerabil diferite. Alegerea dintre B1 și B2 se face la înscrierea la examen și nu poate fi modificată în ziua probei.

Biologie vegetală și animală (B1) testează cunoștințele acumulate în primii doi ani de liceu și acoperă teme precum: diversitatea lumii vii și ierarhizarea unităților sistematice, structura și funcțiile celulei, diviziunea celulară, principalele caracteristici ale regnurilor — Monera, Protista, Fungi, Plantae și Animalia — și noțiuni de ecologie generală.

Anatomie, fiziologie umană, genetică și ecologie umană (B2) este considerată varianta mai complexă, bazată pe materia din clasele a XI-a și a XII-a. Aceasta acoperă sistemele de organe ale corpului uman și interacțiunile dintre ele, noțiuni de genetică umană — inclusiv legile lui Mendel, mutații și boli genetice — și aspecte de ecologie umană, inclusiv impactul factorilor de mediu asupra sănătății.

Structura subiectelor la Biologie BAC

Examenul are trei subiecte, fiecare valorând 30 de puncte, la care se adaugă 10 puncte din oficiu, totalul fiind de 100 de puncte. Cele trei ore de lucru sunt contorizate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Candidații pot preda lucrarea și pot părăsi sala cel mai devreme după o oră și jumătate de la începerea probei.

Subiectul I cuprinde, de regulă, itemi cu alegere multiplă și exerciții de tip grilă, care verifică însușirea corectă a noțiunilor fundamentale din programă. Cerințele sunt independente între ele, iar răspunsul corect este unic pentru fiecare item în parte.

Subiectul al II-lea verifică capacitatea de aplicare a cunoștințelor în contexte mai complexe — rezolvarea unor probleme de genetică, interpretarea unor scheme biologice sau explicarea unor mecanisme și procese, cu cerințe structurate în mai mulți pași.

Subiectul al III-lea este cel mai elaborat și cuprinde, de obicei, două cerințe de tip eseu sau analiză, care solicită cunoașterea aprofundată a cel puțin unui sistem de organe (la B2) sau a unui grup de organisme (la B1), cu explicații detaliate, scheme și terminologie biologică corectă.

Ce a picat la Biologie BAC 2025

La sesiunea de vară a Bacalaureatului 2025, proba la Biologie a fost susținută pe 13 iunie. Potrivit primelor informații apărute în mediul online, la proba de Anatomie (B2), Subiectul al III-lea a inclus două cerințe: la primul punct a picat sistemul nervos, iar la al doilea — reproducerea și sistemul reproductiv.

Primele imagini cu subiectele au apărut pe grupurile de pe rețelele sociale în jurul orei 10:30, când au început să iasă primii candidați din sălile de examen. Subiectele și baremele oficiale au fost publicate pe subiecte.edu.ro la ora 15:00, conform procedurii standard.

La proba de Biologie vegetală și animală (B1), subiectele din 2025 au vizat cunoștințele despre clasificarea lumii vii, structura celulei și procesele metabolice fundamentale, cu cerințe de tip grilă la subiectul I și probleme de sinteză la subiectul al III-lea.

Ce a picat la Biologie BAC 2024

La sesiunea de vară a Bacalaureatului 2024, proba la Anatomie (B2) a inclus la Subiectul al III-lea cerințe despre sistemul circulator și despre genetică — probleme de tip Mendel cu calcul probabilistic. La Biologie vegetală și animală (B1), subiectele au inclus cerințe despre fotosinteza și respirația celulară la plante, structura internă a organelor vegetale și clasificarea animalelor nevertebrate.

Programa pentru proba de Biologie BAC 2026

Programa pentru proba de Biologie la Bacalaureat 2026 este cea aprobată de Ministerul Educației și acoperă, în funcție de varianta aleasă, conținuturile din manualele de liceu aferente.

Programa completă poate fi consultată pe site-ul oficial al Ministerului Educației, edu.ro, sau pe edupedu.ro.

Elevii sunt evaluați la Biologie în funcție de mai multe tipuri de competențe: recunoașterea, definirea și înțelegerea unor termeni, concepte, legi și principii specifice biologiei; descrierea particularităților structurale și funcționale ale celulelor, țesuturilor, organelor și sistemelor de organe; explicarea relațiilor dintre structură și funcție la diferite niveluri de organizare biologică.

Când și unde apar subiectele oficiale

Subiectele și baremele de evaluare și de notare pentru proba de Biologie BAC 2026 vor fi publicate oficial la ora 15:00, pe platforma subiecte.edu.ro, separat pentru B1 — Biologie vegetală și animală și B2 — Anatomie, fiziologie umană, genetică și ecologie umană. Primele informații neoficiale despre conținutul subiectelor pot apărea în mediul online după ora 10:30, când candidații pot începe să predea lucrările, însă acestea nu au caracter oficial până la confirmarea pe subiecte.edu.ro.

Calendarul sesiunii și publicarea rezultatelor

Proba la alegere de astăzi este urmată vineri, 3 iulie, de proba la Limba și literatura maternă, pentru candidații care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale. Primele rezultate ale sesiunii de vară vor fi afișate pe 7 iulie, până la ora 12:00, iar rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi comunicate pe 13 iulie.