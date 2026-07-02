Logica este una dintre opțiunile preferate ale absolvenților de la filiera teoretică, profilul umanist, profilul servicii din filiera tehnologică și profilurile din filiera vocațională, cu excepția profilului militar. Proba începe la ora 9:00, iar candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor.

Cine susține proba la Logică și ce se evaluează

Logica este o disciplină opțională aferentă probei scrise E.d), fiind disponibilă în funcție de filiera, profilul și specializarea absolventului. Programa de Bacalaureat la Logică urmărește dezvoltarea și evaluarea capacității elevilor de a raționa corect, de a construi argumente coerente și de a aplica principiile logicii în contexte variate.

Logica, argumentare și comunicare este una dintre materiile preferate de elevii de la profilul umanist. Spre deosebire de alte probe la alegere, aceasta nu presupune memorarea unor volume mari de informații, ci aplicarea unor tipare de raționament logic și capacitatea de a argumenta structurat — ceea ce o face accesibilă candidaților care se pregătesc sistematic.

Materia de examen corespunde conținuturilor predate în clasa a IX-a, conform programei aprobate de Ministerul Educației.

Structura subiectelor la Logică BAC

Absolvenții care au ales Logica pentru proba la alegere a profilului și specializării se confruntă cu un examen structurat în trei subiecte distincte, fiecare notat cu 30 de puncte, plus 10 puncte acordate din oficiu.

Subiectul I cuprinde 10 întrebări de tip grilă, în care trebuie ales răspunsul corect dintr-o singură variantă disponibilă, axate pe verificarea cunoștințelor fundamentale și a capacității de identificare a noțiunilor logice de bază. Cerințele de la grilă vizează clasificarea termenilor, tipurile de propoziții categorice, raporturile dintre termeni și propoziții și recunoașterea structurii unui raționament.

Subiectul al II-lea testează capacitatea de aplicare a cunoștințelor în exerciții de construcție formală — cerințele tipice includ construirea, în limbaj formal și în limbaj natural, a subalternei, contradictoriei, subcontrarei sau contrarei unor propoziții date, reprezentarea raporturilor logice prin diagrame Euler, analiza unui silogism și evaluarea corectitudinii unei definiții.

Subiectul al III-lea cuprinde trei cerințe complexe, care necesită analiză aprofundată și aplicare riguroasă a conceptelor logice avansate. Acesta reprezintă cea mai provocatoare parte a examenului și include, de regulă, construirea unui argument valid cu structură completă (teză, argumente, contraargument, concluzie) și verificarea validității unui silogism prin metoda diagramelor Venn sau prin aplicarea regulilor generale ale silogismului.

Programa pentru proba de Logică BAC 2026

Programa de Bacalaureat la Logică acoperă trei mari domenii. Primul vizează societatea, comunicarea și argumentarea și include termenii și relațiile dintre aceștia, propozițiile categorice și conexiunile logice, structura raționamentelor și noțiunile de definire și clasificare. Al doilea domeniu acoperă tipurile de argumentare: argumentarea deductivă — silogisme și demonstrații — și argumentarea nedeductivă, respectiv inducția completă și incompletă. Al treilea domeniu este evaluarea argumentării, cu accent pe verificarea validității logice a raționamentelor și identificarea erorilor logice în construcția argumentelor.

Programa BAC Logică are aproximativ șapte capitole majore: definiție, clasificare și raporturi între termeni; tipurile de propoziții categorice (A, E, I, O: universal afirmativ, universal negativ, particular afirmativ, particular negativ); pătratul logic cu relațiile de subaltern, contrar, contradictoriu; raționamentele imediate (conversiunea și obversiunea); silogismul cu figuri și moduri silogistice; demonstrația; și evaluarea argumentelor cu identificarea erorilor de argumentare.

Ce a picat la Logică BAC 2025

La sesiunea de vară a Bacalaureatului 2025, proba la Logică a fost susținută pe 13 iunie. Subiectele au fost apreciate în general ca accesibile, însă o surpriză a apărut la Subiectul al II-lea, punctul D, unde „a fost o situație mai atipică", potrivit Ralucăi Bujor, profesor de logică la Colegiul Național „Sfântul Sava" din București.

La Subiectul I, grila a fost considerată foarte accesibilă, fără capcane majore. A existat o singură grilă legată de clasificarea termenilor, un subiect mai temut de elevi, în care termenul de analizat a fost „frumusețe" — din punct de vedere intensional, acesta este abstract, varianta corectă fiind cea care reflecta această proprietate.

La BAC 2025, varianta 6 a subiectului de Logică a inclus la Subiectul I cerințe despre relația dintre extensiunea și intensiunea unui termen, clasificarea propozițiilor categorice și raporturile logice dintre termeni. Un item a vizat propoziția „Majoritatea informațiilor nu este ușor de verificat", candidații trebuind să o identifice ca tip de propoziție. Subiectul al III-lea a solicitat construirea unui argument valid în limbaj natural, cu toate componentele structurale obligatorii.

Capcanele clasice la proba de Logică

La Subiectul al III-lea, lipsa contraargumentului este cea mai costisitoare eroare pe care o pot face candidații. De asemenea, omiterea diacriticelor atrage depunctare la redactare. O altă greșeală frecventă este confundarea tipurilor de raționamente imediate — conversiunea cu obversiunea — și neaplicarea corectă a regulilor generale ale silogismului la verificarea validității.

Cei 64 de moduri ale silogismului nu trebuie memorate toate — doar cele 19 valide. Pe restul, candidații le pot elimina aplicând regulile generale. Argumentarea de la Subiectul al III-lea trebuie să aibă între o pagină și o pagină și jumătate A4: sub această limită se pierd puncte la redactare, iar peste două pagini există riscul repetițiilor și al pierderii coerenței.

Când și unde apar subiectele oficiale

Subiectele și baremele de evaluare și de notare pentru proba de Logică BAC 2026 vor fi publicate oficial la ora 15:00, pe platforma subiecte.edu.ro. Primele informații neoficiale despre conținutul subiectelor pot apărea în mediul online după ora 10:30, când candidații pot începe să predea lucrările, dar acestea nu au caracter oficial până la publicarea pe subiecte.edu.ro. Stirileprotv.ro urmărește în timp real desfășurarea probei și publică informațiile despre subiecte imediat ce acestea apar în spațiul public.

Calendarul sesiunii și publicarea rezultatelor

Proba la alegere de astăzi este urmată vineri, 3 iulie, de proba la Limba și literatura maternă, pentru candidații care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale. Primele rezultate ale sesiunii de vară vor fi afișate pe 7 iulie, până la ora 12:00, iar rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi comunicate pe 13 iulie.