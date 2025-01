Pârtiile, luate cu asalt de turiștii veniți să sărbătorească Ziua Unirii la munte: Ne bucurăm de soarele extraordinar

O baie de soare într-o mare albă de zăpadă. Turiștii care au urcat la Cota 2000 din Sinaia au avut o zi excelentă pe cele 12 pârtii din golul alpin.

Schior: „Zăpada foarte bună. Ne bucurăm de soarele ăsta. Este extraordinar, nu avem ceață, e cald, e foarte frumos, minunat astăzi.”

O zi pe pârtie costă câteva sute de lei, mai ales dacă nu aveți echipament, spun niște tineri sosiți din Chișinău și București.

Turiști: „Zăpada e bună, pun muzică, distracție, top. Am dat pe skipass vreo 170, schiuri 90. A fost ceva până în 400 de lei, plus minus cu mâncare. Pârtiile sunt foarte ok, lumea este de treabă.”

După două zile călduroase, în care părea că primăvara pune stăpânire pe stațiune, în Poiana Brașov a nins, spre fericirea turiștilor care s-au orientat spre munte tocmai pentru zăpadă.

Turistă: „Am venit de dimineață aici să ne dăm cu sania pentru cei mici. Apoi o să ne retragem spre cazare, să mergem la piscină, apoi în oraș.”

Pe pârtii, stratul de zăpadă are 40 de centimetri.

Corneliu Țepeluș, instructor de schi: „S-a pus un strat excelent, se schiază foarte bine chiar dacă e cald.”

Vremea a fost perfectă și pentru zborul cu parapanta. Curajoșii au plătit 500 de lei ca să plutească un sfert de oră deasupra stațiunii.

Cei bine antrenați și echipați și-au petrecut ziua pe potecile care duc spre crestele munților.

Turist: „Se vede Vârful Ciucaș aici și peisajul, care este splendid.”

Natura a făcut spectacol până seara târziu, când turiștii au continuat petrecerea la cabană, pensiune ori la hotel.

