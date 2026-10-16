Premiate în Franța, Elveția și Marea Britanie, pateul de gâscă și trufe și zacusca de sturion, concurează și ele cu variantele similare din țările cu gastronomii rafinate.

Brânzeturile îndelung maturate și fructele autohtone, liofilizate, sunt de asemenea tot mai căutate, deși sunt produse în serie mică, și vândute cel mai adesea străinilor.

Aurul roșu se vinde cu peste 200 de lei gramul. Sunt stigmate uscate din brândușa de toamnă, numele popular al șofranului. Marfa din cele câteva borcănele înșirate pe masă poate colora sute de kilograme de orez, spume și creme. E culeasă din județul Bihor și valorează...

Mircea Bronț: „5.000-6.000 de euro. În perioada următoare începem la recoltat. Să sperăm că o să avem o recoltă undeva la un kg. 150.000 de plante”.

Trufele, în câteva zeci de combinații, printre care ceapa, roșii, pesto și ciuperci ajung deja la export în cinci țări europene.

Sorin Ghenovan, producător: Trufele sunt din România, din munții Carșului, din Zalău.

Reporter: Ce ați făcut cu ele?

Sorin Ghenovan, producător: Un pate de ficat de gâscă, foarte suav, am luat cu el locul I în Franța. Noi nu-i spunem un produs, ci o experiență.

Experiența costă 145 de lei, un borcan.

Corespondent PRO TV: „Pălărie într-un picior, ghici ce-ar fi? Hribi din zona Sucevei, macerați în ulei de măsline! Ciuperca de un kilogram costă 500 de lei. Pudra, 400 de lei. Gălbiorii uscați se vând cu 250 de lei kilogramul, iar ghebele 200 de lei. Sunt prețuri mici pentru italienii le iau din zona Sucevei, pentru ca nu le folosesc doar ca și aliment, ci și drept condiment pentru sosuri, cartofi prăjiți și risotto”.

Din zona Moldovei până în Marea Britanie a călătorit un borcan cu zacuscă. Și a adus înapoi o medalie, care n-a schimbat prețul - 35 de lei!

Din Timișoara a sosit prima colecție de sosuri ardei Jalapeno, Habanero, Carolina Ripler și Sepia Serpent, cultivați la noi. Sunt numerotate de la 1 la 10, în funcție de iuțeală.

E o ocazie rară pentru a degusta zeci de brânzeturi românești din lapte de capră, Pot copia cu succes rețetele consacrate, chiar dacă nu pot prelua denumirile originale.

La producător, cele de vacă, maturate până la 3 ani, ajung la 200 de lei kilogramul.

Așadar, majoritatea producătorilor de nișă caută clienți și în țară. Zmeura și afinele liofilizate, dar și alunele glazurate au primit mai multe distincții pentru deserturi originale.

Târgul artizanilor este găzduit de Biblioteca Națională.