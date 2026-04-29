Salteaua, considerată inutilizabilă și fără valoare, a fost luată de femeia de serviciu din garajul unei pensionare și dusă la un depozit de deșeuri, scrie Onet.

Femeia nu știa că, de ani de zile, proprietara își ascundea în saltea economiile de o viață: bani cash, bijuterii de familie și carduri bancare, păstrate cu grijă în interior.

”Dispariția” a fost observată abia după câteva ore, când pensionara și-a dat seama ce s-a întâmplat. Fiica acesteia a alertat imediat poliția, iar autoritățile, alături de serviciile locale, au declanșat o intervenție rapidă la groapa de gunoi.

Inițial, șansele de recuperare păreau reduse, în condițiile în care deșeurile fuseseră deja amestecate. Totuși, după aproximativ o oră de căutări intense, salteaua a fost localizată într-un container, împreună cu întregul conținut.

Intervenția s-a încheiat cu succes: banii, bijuteriile și cardurile au fost recuperate integral, spre ușurarea familiei.