Cinci lucruri neobișnuite din țara cu cei mai fericiți oameni din lume

Această țară slab populată are o suprafață similară cu cea a New Mexico, dar o populație de peste 5 milioane de locuitori - cu aproximativ 3 milioane mai puțin decât New York City.

Finlandezii îndură iernile aspre, beau multă cafea și pot fi puțin pesimiști. Finlanda este, de asemenea, cunoscută pentru saunele sale și pentru statul social puternic și are câteva tradiții și norme sociale neobișnuite.

Iată cinci dintre cele mai surprinzătoare lucruri despre această țară.

1. Amenzile pentru viteză se bazează pe venit

În Finlanda, amenzile pentru depășirea vitezei se bazează pe câți bani câștigă un rezident, împreună cu viteza cu care conducea.

Țara are un sistem de „amenzi zilnice", care este calculat în funcție de venitul disponibil zilnic al contravenientului și de cât de mult a depășit limita de viteză pe care o avea.

Sistemul a dus la amenzi usturătoare. La începutul acestui an, un multimilionar finlandez a fost amendat cu 121.000 de euro pentru depășirea limitei de viteză.

2. „Jumătate de saună” pe persoană

Site-ul turistic Visit Finland estimează că există trei milioane de saune în Finlanda sau echivalentul a puțin peste o jumătate de saună per finlandez.

Cultura saunei este o parte importantă a vieții de zi cu zi și a moștenirii culturale finlandeze și turiștii pot găsi saune în blocuri de apartamente, case, restaurante și chiar în clădiri guvernamentale.

3. „Pachete pentru bebeluși” oferite de stat familiilor noi

Pachetul de maternitate din Finlanda - cunoscut sub numele de äitiyspakkaus sau ca „cutie pentru bebeluși" - este un kit trimis de guvern părinților copiilor nou-născuți.

Cutia conține, printre altele, articole esențiale precum îmbrăcăminte, bavete, scutece și produse pentru baie. Cutia în sine este dotată cu o saltea mică și un cearșaf, astfel încât să poată fi folosită ca loc sigur pentru ca un nou-născut să doarmă.

Cutiile s-au dovedit populare în alte țări, inclusiv în SUA. Cu toate acestea, spre deosebire de Finlanda, părinții americani trebuie să plătească pentru cutie.

4. Transportarea soțiilor, sport național

„Transportul soției” este în prezent un sport internațional, dar campionatele mondiale se desfășoară în continuare în Sonkajärvi, Finlanda.

În mod tradițional, acest sport implică un partener masculin care își poartă soția în spate în timp ce parcurge un traseu cu obstacole.

Cu toate acestea, soția trebuie să aibă cel puțin 17 ani și să cântărească minimum 49 de kilograme. Dacă partenera este mai ușoară, oficialii o vor cântări cu un rucsac.

5. Finlandezii au un cuvânt pentru a sta în casă și a bea în lenjerie intimă

„Kalsarikännit" se traduce prin a bea acasă, singur, în lenjerie intimă.

Alte cuvinte finlandeze greu de tradus sunt„vahingonilo", care înseamnă să te bucuri de nenorocirea altcuiva, și „sisu", care este un fel de determinare stoică sau o tenacitate a scopului.

