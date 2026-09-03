Heather Ruybal a fost condamnată la pedeapsa maximă de 20 de ani de închisoare la Dallas, pe 31 august, după ce a fost găsită vinovată de fraudă pentru folosirea unui nume fals și emiterea unui cec fără acoperire pentru a închiria o casă în 2023.

Procurorii au descoperit că Ruybal avea aproape 36 de evacuări la activ pe o perioadă de peste două decenii, în statele Texas și Colorado. „Asta făcea pentru a trăi. Se muta în casele oamenilor știind că nu va plăti chiria, apoi exploata procesul de evacuare", a declarat procurorul adjunct Amber Moore, conform New York Post.

Ruybal a fost condamnată și pentru că a folosit identitatea tatălui său pentru a închiria o casă în Rowlett, Texas, sub pseudonimul Heather Schwab, și nu a plătit niciodată chirie. Proprietara, Jessica Davis, a pierdut casa după ce nu a putut plăti ratele ipotecare, tocmai din cauza pierderii veniturilor din chirie. Ruybal a lăsat casa într-o stare dezastruoasă, cu miros de urină și fum de țigară, gunoaie și mâncare stricată peste tot, a constat judecătorul.

Condamnarea exemplară a venit după ce procurorii au descoperit istoricul său infracțional lung. Ruybal a fost condamnată anterior în Colorado la șase ani de închisoare, dar a executat doar trei ani. Un alt proprietar din Colorado a acuzat-o că i-a contaminat proprietatea cu metanfetamină.

Moore a declarat că Ruybal va executa cel puțin cinci ani din cei 20 înainte de a avea posibilitatea legală de a cere eliberarea condiționată. „Sper că acest lucru trimite un mesaj că vremea ei s-a încheiat. Nu va mai putea face așa ceva și să scape nepedepsită."

Ocupanta abuzivă se confruntă, de asemenea, cu acuzații de furt de peste 500.000 de dolari de la un fost angajator în Denver.