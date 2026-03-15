Amorezul a profitat de faptul că și-a convins iubita, cu frică de zbor, să se urce în avion și a cerut-o în căsătorie. Declarația lui de dragoste s-a auzit în toată aeronava.

După ce și-a declarat sentimentele în fața tuturor, bărbatul s-a pus în genunchi. Viitoarea mireasă nu a stat prea mult pe gânduri. Vădit emoționată, a spus marele „DA”. Așa că logodnicul i-a pus inelul pe deget, în aplauzele pasagerilor.

Îndrăgostiții au aterizat în orașul italian Verona și, ca să păstreze tonul romantic, au mers direct la vestitul balcon al Julietei.