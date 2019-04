Cel mai mare mamifer carnivor care a trăit vreodată pe Pământ, descoperit în Kenya

Animalul înfricoşător, numit "Simbakubwa kutokaafrika" (pentru marele leu african), cântărea circa 1.500 de kilograme şi era capabil să atace animale de dimensiunea elefanţilor şi a hipopotamilor.

"Datorită dinţilor săi masivi, Simbakubwa a fost un hipercarnivor", a declarat Matthew Borths de la Universitatea Duke, autorul principal al studiului publicat joi in Journal of Vertebrate Paleontology.

Rămăşiţele animalului - o bucată de maxilar inferior cu un canin, un premolar şi un molar, precum şi alţi dinţi şi câteva oase - au fost descoperite în urmă cu zeci de ani însă au fost atribuite unei specii mai mici, Hyainailouros napakensis. Ele au fost expuse la Muzeul Naţional din Nairobi.

Potrivit cercetătorilor, "animalul a murit relativ tânăr. Cu toate acestea, maxilarul său este mult mai mare decât cel al unui leu adult. Cu caninii, el putea să sfâşie carnea, în timp ce molarii îi permiteau să rupă oasele", se arată într-un comunicat.

