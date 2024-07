Anticoagulante naturale. Ce alimente pot preveni formarea cheagurilor de sânge

Turmericul - acest condiment, cunoscut și sub denumirea de curcuma, poate reduce coagularea prin inhibarea sintezei de TXA2 (tromboxan A2), care stimulează activarea plachetelor sangvine și agregarea lor, prezintă Worku Abebe în studiul „Review of herbal medications with the potential to cause bleeding: dental implications, and risk prediction and prevention avenues”. Turmericul poate fi adăugat în multiple preparate culinare, însă se recomandă asocierea cu piperul, pentru o absorbție optimă;