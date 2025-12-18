Ce se întâmplă în corpul tău când bei o doză de Coca-Cola. Experții sunt tot mai îngrijorați

Având în vedere studiile recente care leagă băuturile zaharoase de steatoza hepatică, diabetul de tip 2 și bolile cardiace, iată de ce experții sunt îngrijorați.

O poveste circulă pe rețelele de socializare că, de fiecare dată când consumi o doză de Coca-Cola, pierzi 12 minute din viață, scrie Telegraph.

Deși nu este complet exactă – este o aproximare bazată pe conținutul de zahăr al Coca-Cola și pe modul în care consumul de zahăr afectează speranța de viață, fără a ține cont de alți factori genetici și de stilul de viață care influențează durata de viață –, această poveste a crescut gradul de conștientizare cu privire la problemele de sănătate legate de Coca-Cola. Acest lucru a fost recent evidențiat de o serie de studii recente.

Luna trecută, un articol care a examinat obiceiurile alimentare ale peste 123.000 de persoane din Marea Britanie pe o perioadă de 10 ani a revelat că consumul zilnic al unei singure băuturi zaharoase, cum ar fi Coca-Cola, este suficient pentru a crește riscul de ficat gras cu 50%.

Acest lucru vine în continuarea unui alt studiu, publicat în ianuarie în revista Nature Medicine, care a asociat astfel de băuturi zaharoase cu milioane de cazuri noi de diabet de tip 2 și boli de inimă în întreaga lume. Autorii studiului au descris cum una dintre problemele majore este faptul că oamenii consumă de obicei băuturi precum Coca-Cola ca parte a unui obicei alimentar în general nesănătos, sărac în alimente bogate în fructe și fibre care ar fi putut ajuta organismul să facă față cantității mari de zahăr.

„După cum recunosc chiar autorii, acest studiu este unul observațional și nu poate dovedi cauza. Toate băuturile răcoritoare sunt sigure pentru consum în cadrul unei diete sănătoase și echilibrate. În septembrie 2025, ponderea băuturilor răcoritoare în totalul zahărului consumat acasă în categoria generală de alimente și băuturi din Marea Britanie era de doar 6%”, afirmă un purtător de cuvânt al Asociației Britanice a Băuturilor Răcoritoare.

Cu toate acestea, unii oameni de știință suedezi au mers și mai departe, atribuind vina pentru multe cazuri de boli cardiovasculare industriei băuturilor zaharoase. În studiul lor, publicat la sfârșitul anului trecut, ei au concluzionat că astfel de băuturi sunt mai dăunătoare pentru sănătate decât orice alt produs dulce, crescând semnificativ riscul de accident vascular cerebral, insuficiență cardiacă și aritmie cardiacă (fibrilație atrială).

Ce conține de fapt o doză de Coca-Cola

În Marea Britanie, formula clasică originală a Coca-Cola s-a schimbat de-a lungul anilor. Spre deosebire de Statele Unite, de exemplu, acest lucru înseamnă că nu mai există sare într-o doză de Coca-Cola, ceea ce a permis companiei să vândă produsul cu „trei semafoare verzi” în conformitate cu sistemul actual de etichetare a alimentelor din Marea Britanie, menit să avertizeze consumatorii cu privire la produsele nesănătoase.

Expertul în alimente ultraprocesate Chris van Tulleken citează acest lucru ca unul dintre principalele exemple ale motivului pentru care sistemul de etichetare trebuie schimbat.

„Cum se face că avem un sistem de etichetare în care Coca-Cola primește trei semafoare verzi?”, a intrebat el.

Calorii: 140

Din punct de vedere caloric, o doză de Coca-Cola este relativ modestă, dar, după cum spune Robert Lustig, endocrinolog la Universitatea din California, San Francisco, „caloriile nu sunt problema”. El trage semnale de alarmă cu privire la industria băuturilor zaharoase de mulți ani. El spune că multe persoane ajung să consume aceste băuturi în exces, deoarece sunt formulate astfel încât să creeze dependență.

Zahăr: 35 g

Motivul îngrijorării lui Van Tulleken este că o singură doză obișnuită de Coca-Cola depășește recomandările NHS pentru zaharuri adăugate (adulții nu ar trebui să consume mai mult de 30 g pe zi), lucru pe care aproape toată lumea îl consideră o problemă.

„Nu există nicio îndoială că aportul de zahăr depășește cu mult recomandările”, spune John Gallagher, cercetător academic la Centrul Medical al Universității Creighton din Nebraska.

Potrivit nutriționistei specializate Nichola Ludlam-Raine, autoarea cărții How Not to Eat Ultra-Processed (Cum să nu consumi alimente ultra-procesate), un astfel de exces de zahăr adăugat poate crește riscul apariției cariilor dentare în timp.

„Coca-Cola are un conținut extrem de ridicat de zahăr. În opinia mea, nu ar trebui să fie permisă vânzarea ei. Știm că zahărul hrănește bacteriile din gură care produc acid, iar acidul slăbește smalțul dinților, ducând la apariția cariilor.”, spune ea.

Cofeina: 33 mg

Pe lângă conținutul de zahăr, atât Lustig, cât și Van Tulleken subliniază că ajungem să dorim Coca-Cola deoarece conține și cofeină, o substanță cunoscută pentru proprietățile sale de dependență.

Deși conținutul de cofeină dintr-o doză este semnificativ mai mic decât într-o ceașcă de cafea, Ludlam-Raine spune că nu toată lumea știe că Coca-Cola conține cofeină. În special, medicii de la Columbia University Irving Medical Centre au avertizat părinții că copiii sub 11 ani nu ar trebui să consume băuturi precum Coca-Cola, deoarece nu se cunoaște o cantitate sigură de cofeină pentru această grupă de vârstă, în timp ce copiii cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani ar trebui să consume mai puțin de 100 mg de cofeină pe zi.

„Femeile însărcinate ar putea gândi: «Oh, nu am voie să beau ceai și cafea, dar pot bea Coca-Cola». «Și, de fapt, aceasta conține cofeină.»”, spune Ludlam-Raine.

Acid fosforic

Pentru a masca cantitatea mare de zahăr din Coca-Cola – care echivalează cu aproximativ opt lingurițe – băutura conține și cantități mici dintr-un aditiv numit acid fosforic. Ludlam-Raine spune că pentru persoanele care consumă regulat Coca-Cola pe parcursul zilei, prezența constantă a acidului în gură probabil nu este benefică pentru sănătatea dentară.

Pe termen lung, Lustig consideră că acest lucru ar putea fi dăunător și pentru sănătatea oaselor, deoarece acidul fosforic se leagă de calciul consumat prin alimentație, ducând la eliminarea acestuia prin urină, în loc să ajungă la oase.

Colorant caramel

Un aditiv utilizat pentru a crea culoarea distinctivă a Coca-Cola. Oamenii de știință sunt de mult timp preocupați de posibilele efecte pe termen lung ale consumului acestui ingredient, deși legăturile concrete au fost dificil de dovedit.

Ce se întâmplă cu tine la o oră după ce bei o doză de Coca-Cola

După 10 minute: zaharurile lichide ajung în fluxul sanguin.

Deoarece zahărul adăugat în Coca-Cola și în toate băuturile zaharoase este absorbit foarte ușor, acesta ajunge rapid în organism, în doar 10 minute de la consum. În mod normal, consumul unei cantități atât de mari de zahăr – o singură doză conține opt lingurițe – dintr-o singură dată te-ar face probabil să te simți rău, dar acesta este mascat de acidul fosforic, astfel încât abia îl simți.

După 20 de minute: glicemia crește brusc.

În opinia lui Lustig, cea mai mare problemă a zahărului adăugat în Coca-Cola este că acesta conține fructoză, un zahăr simplu care provoacă creșteri rapide ale glicemiei și o creștere corespunzătoare a insulinei.

Lustig explică că problema majoră în acest caz este că fructoza ajunge direct în ficat, unde este absorbită și transformată în grăsime. În timp, acest lucru duce la dezvoltarea unei afecțiuni cronice, boala ficatului gras.

După 45 de minute: corpul tău a absorbit toată cofeina.

În termen de trei sferturi de oră de la terminarea dozei, corpul tău a absorbit tot conținutul de cofeină. Combinația dintre excesul de zahăr și cofeină stimulează sistemul de recompensă al creierului, activând un centru cheie numit nucleul accumbens, cunoscut adesea ca „centrul plăcerii”.

După cum subliniază Ludlam-Raine, aceeași cale este declanșată de multe droguri recreative, deși în cazul Coca-Cola, amploarea efectului este mult mai ușoară și, în mod crucial, temporară.

„Nu provoacă dependență neurochimică în același mod în care o fac drogurile. Oamenii nu sparg case pentru a obține Coca-Cola.”, spune ea.

Cu toate acestea, în timp, persoanele care consumă cantități semnificative de Coca-Cola pot dezvolta un anumit grad de dependență. În calitate de dietetician clinician, Ludlam-Raine spune că vede adesea pacienți care consumă unul sau doi litri de Coca-Cola pe zi și constată că trebuie să renunțe treptat la ea pentru a diminua efectele sevrajului de cofeină și zahăr.

După 60 de minute: scăderea bruscă a nivelului de zahăr din sânge, însoțită de iritabilitate.

Poate că nu vă dați seama, dar deoarece Coca-Cola crește rapid nivelul de zahăr din sânge, după aproximativ o oră, este probabil să experimentați o scădere bruscă a nivelului de zahăr, caracterizată adesea prin iritabilitate, letargie și somnolență.

„Când consumați o băutură zaharată, aceasta provoacă o explozie temporară de energie și concentrare, dar apoi corpul dumneavoastră răspunde prin eliberarea de insulină pentru a reduce nivelul zahărului din sânge, iar uneori acesta depășește limita. Una dintre modalitățile prin care puteți evita acest lucru este să consumați băuturile zaharate cel puțin împreună cu o masă, deoarece astfel vor fi însoțite de fibre și proteine care vor ajuta la încetinirea eliberării zahărului.”, spune Ludlam-Raine.

Patru băuturi cola mai sănătoase

Desigur, opțiunea ideală în locul unei cutii de Coca-Cola este probabil apa carbogazoasă sau un tonic slab, dar ce se întâmplă dacă îți dorești cu adevărat acea aromă distinctivă de cola?

Din fericire, în ultimii ani au apărut pe piață tot mai multe alte tipuri de cola. Deși Ludlam-Raine avertizează că niciuna dintre ele nu poate fi considerată o „băutură sănătoasă”, având în vedere că toate sunt foarte procesate, acestea sunt probabil mai puțin dependente și mai puțin problematice pentru organism decât Coca-Cola.

„În opinia mea, dacă pur și simplu reduci cantitatea de zahăr pe care o consumi, acest lucru este avantajos. Va avea un efect fizic mai redus asupra organismului.”, spune ea.

Cum se situează celelalte mărci importante de cola? Ludlam-Raine spune că ar acorda Coca-Cola un rating de 1/5 printre băuturile de tip cola, din cauza cantității mari de zahăr și a altor aditivi, dar următoarele patru opțiuni sunt probabil puțin mai bune.

