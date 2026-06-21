Pe tot traseul i-a însoțit garda cetății - un obicei lansat în urmă cu 16 ani, care a devenit deja tradiție la ceremoniile de absolvire.

Tinerii pornesc acum pe un alt drum - unii își vor continua studiile, cu programe de masterat, alții își vor căuta locuri de muncă. Însă toți privesc în urmă cu recunoștință.

Elisei, șef de promoție: „A însemnat mai mult decât o facultate, au fost niște ani în care am putut să mă dezvolt, atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere personal, am avut o grămadă de oportunități, mai ales Erasmus”.

Maria, șefă de promoție: „Provocări, dar totodată m-au învățat să mă dezvolt, să cresc, mai ales fiind șefă de promoție”.

Paul, absolvent: „În acești 4 ani m-am dezvoltat cel mai mult din viața mea, am învățat cel mai mult”.

Printre absolvenți sunt și tineri de peste hotare. Cei mai mulți - din Orientul Mijlociu, dar și din Africa.

Charlotte, studentă: „Sunt din Kenya, Africa, și am venit la Universitatea din Alba Iulia pentru că am înțeles că într-un astfel de loc am oportunitatea de a-mi dezvolta cunoștințele. Îmi plac bunătatea oamenilor, cultura, mâncarea și vremea, care e diferită”.

La Universitatea din Alba Iulia învață peste 6.000 de tineri la programe de licență, masterat sau doctorat.

Alexandru, absolvent: „O universitate care oferă foarte multe oportunități”.

Lect. univ. dr. Mucea Bogdan Nicolae – UAB: „Anul acesta am avut aproximativ 2.300 de absolvenți, diverse specializări, licență, masterat, atât școlile doctorale”.