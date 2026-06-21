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Adrian Veştea: Incertitudinea politică actuală reprezintă un risc major pentru România

Stiri Politice
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Adrian vestea inquam photos george calin
Inquam Photos / George Calin

Incertitudinea politică actuală reprezintă un risc major pentru România, a declarat duminică premierul desemnat Adrian Veştea, făcând trimitere la implementarea proiectelor finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

autor
Mihaela Ivăncică

El spune că un guvern învestit rapid este una dintre condițiile pentru ca banii europeni să continue să vină în România.

”Dacă vrem să absorbim cât mai mulți din restul de încasat de la UE, trebuie să îndeplinim două condiții cât mai repede: un Executiv funcțional, cu puteri depline, și Parlamentul care să adopte proiectele la care s-a lucrat în toată această perioadă, dar care nu au putut fi promovate la nivel guvernamental. Toate aceste demersuri trebuie realizate în strânsă coordonare cu Comisia Europeană, prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și toate celelalte entități implicate în implementare, astfel încât formele finale să fie validate și să permită atragerea fondurilor disponibile prin PNRR. Incertitudinea politică actuală reprezintă un risc major pentru România. Proiectele aflate în derulare sunt construite pe finanțare din Mecanismul de Redresare și Reziliență, iar România a prognozat venituri din fonduri europene în oglindă cu cheltuielile efectuate pentru aceste investiții”, scrie Adrian Veștea pe Facebook, duminică, cu doar câteva minute înainte de momentul deschiderii Congresului Extraordinar al PNL, la care premierul desemnat a decis să nu mai participe.

Veștea spune că, dacă România nu reușește să atragă la timp sumele disponibile, lipsa acestor venituri europene se transformă într-o „presiune suplimentară asupra bugetului de stat și complică gestionarea deficitului bugetar”.

Discuții cu viitorul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene

”Am discutat toate aceste aspecte cu viitorul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Florin Zaharia. Vorbim de un profesionist foarte apreciat, cu experiență solidă în relația cu instituțiile europene și în gestionarea fondurilor europene. Florin Zaharia a fost unul dintre principalii oameni de legătură ai României cu Comisia Europeană în ceea ce privește aspecte-cheie ale PNRR și a coordonat, din poziții tehnice și administrative, dosare esențiale pentru atragerea banilor europeni. În ultimul an, în calitate de secretar de stat în Ministerul Finanțelor, a gestionat domenii-cheie precum fondurile europene, bugetele publice de investiții și relația cu autoritățile publice locale. Anterior, a condus Direcția Generală Programare și Coordonare Sistem din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și a lucrat ca expert în atragerea banilor europeni în domeniul infrastructurii de transport”, mai scrie premierul desemnat.

El subliniază că a insistat în discuțiile cu partidele politice asupra nevoii ca guvernul să aibă „un tehnician foarte bun la MIPE tocmai pentru că timpul presează și există deja dialogul necesar pentru a minimiza eventualele pierderi prin neîndeplinirea unor jaloane și ținte”.

”O altă temă de interes, inclusiv în perspectiva creionării programului de guvernare, o reprezintă intenția mea ca România să fie o voce mult mai activă în negocierile privind cadrul financiar multianual 2028–2034 al UE. Așa cum se știe, la inițiativa președintelui Nicușor Dan, țara noastră face parte din grupul de 16 state intitulat «Prieteni ai Coeziunii», care solicită sume cât mai mari în cadrul Pilonului 1 de coeziune și politică agricolă în viitorul buget al UE”, mai notează Adrian Veștea.

Ce se întâmplă acum în PNL. Ilie Bolojan își construiește o nouă echipă de conducere. Adrian Veștea a renunțat la luptă

Sursa: Agerpres

Etichete: adrian vestea,

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