Adrian Veştea: Incertitudinea politică actuală reprezintă un risc major pentru România

El spune că un guvern învestit rapid este una dintre condițiile pentru ca banii europeni să continue să vină în România.

”Dacă vrem să absorbim cât mai mulți din restul de încasat de la UE, trebuie să îndeplinim două condiții cât mai repede: un Executiv funcțional, cu puteri depline, și Parlamentul care să adopte proiectele la care s-a lucrat în toată această perioadă, dar care nu au putut fi promovate la nivel guvernamental. Toate aceste demersuri trebuie realizate în strânsă coordonare cu Comisia Europeană, prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și toate celelalte entități implicate în implementare, astfel încât formele finale să fie validate și să permită atragerea fondurilor disponibile prin PNRR. Incertitudinea politică actuală reprezintă un risc major pentru România. Proiectele aflate în derulare sunt construite pe finanțare din Mecanismul de Redresare și Reziliență, iar România a prognozat venituri din fonduri europene în oglindă cu cheltuielile efectuate pentru aceste investiții”, scrie Adrian Veștea pe Facebook, duminică, cu doar câteva minute înainte de momentul deschiderii Congresului Extraordinar al PNL, la care premierul desemnat a decis să nu mai participe.

Veștea spune că, dacă România nu reușește să atragă la timp sumele disponibile, lipsa acestor venituri europene se transformă într-o „presiune suplimentară asupra bugetului de stat și complică gestionarea deficitului bugetar”.