Ce reprezintă steagul curcubeu. Marșul Pride are loc pe 7 iunie în București și în alte 3 orașe

Iunie este de mult recunoscută ca Pride Month (Luna Mândriei) LGBTQ, în onoarea revoltelor de la Stonewall, care au avut loc în New York, în iunie 1969.

În această perioadă, nu este deloc neobișnuit să vezi marșuri pentru conștientizarea necesității drepturilor comunității. Dar ce reprezintă steagul curcubeu și cum a ajuns să fie simbolul LGBTQ? Iată tot ce trebuie să știi despre acest subiect.

Ce semnificație are steagul curcubeu

De la sfârșitul anilor 1970, steagul curcubeu a devenit un simbol internațional al mândriei LGBTQ+, însă știai că există peste 50 de steaguri diferite recunoscute de persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgender și alte identități queer, fiecare cu propria semnificație? Aceste steaguri pot fi văzute în special la paradele Pride, însă puțini sunt cei care știu contextul lor istoric sau semnificația culturală.

Steagul curcubeu

Activistul Gilbert Baker a creat steagul curcubeu ca simbol al mândriei, diversității și unității pentru comunitatea LGBTQ+, la cererea lui Harvey Milk, unul dintre primii politicieni americani asumați ca fiind gay. Steagul a fost arborat pentru prima dată la San Francisco Gay Freedom Parade în 1978.

Steagul original avea opt culori: roz (sex), roșu (viață), portocaliu (vindecare), galben (lumina soarelui), verde (natura), turcoaz (arta), indigo (armonie) și violet (spirit). Astăzi, steagul are șase dungi, rozul și turcoazul fiind eliminate ulterior.

După asasinarea lui Harvey Milk în noiembrie 1978, steagul a devenit un simbol al solidarității LGBT. Versiunea cu șase dungi este acum recunoscută la nivel mondial și stă la baza altor steaguri LGBTQ+, cum este cel Progress Pride.

Totul a început în 1978, când artistul Gilbert Baker, un bărbat asumat gay și drag queen, a creat primul steag curcubeu. Baker a povestit ulterior că a fost încurajat de Harvey Milk, unul dintre primii politicieni aleși din SUA care s-au declarat public homosexuali, să creeze un simbol al mândriei pentru comunitatea gay.

Baker a ales să creeze un steag, pentru că, în viziunea lui, steagurile sunt cele mai puternice simboluri ale mândriei. Așa cum a spus într-un interviu: „Sarcina noastră, ca persoane gay, era să ieșim la lumină, să fim vizibili, să trăim în adevăr, cum obișnuiesc să spun, să ieșim din minciună. Iar un steag se potrivea perfect acestei misiuni, pentru că este o formă de a-ți afirma vizibilitatea, de a spune: «Asta sunt eu!»”

Baker a văzut curcubeul ca pe un steag natural al cerului, așa că a ales opt culori pentru fâșiile steagului, fiecare cu o semnificație proprie: roz aprins pentru sex, roșu pentru viață, portocaliu pentru vindecare, galben pentru lumină solară, verde pentru natură, turcoaz pentru artă, indigo pentru armonie și violet pentru spirit.

Ce este mișcarea Pride și de ce este celebrată în iunie

Luna iunie a fost aleasă ca Luna Mândriei LGBTQ în memoria revoltelor de la Stonewall, care au început pe 28 iunie 1969, după ce poliția a descins în barul Stonewall Inn din New York. Aceste evenimente au fost un punct de cotitură în lupta pentru drepturile persoanelor LGBTQ din Statele Unite și din lume.

Primele versiuni ale steagului curcubeu au fost arborate pe 25 iunie 1978, în cadrul paradei San Francisco Gay Freedom Day.

Baker și o echipă de voluntari le-au realizat manual, dar el își dorea ca steagul să fie produs la scară largă. Din cauza unor probleme de producție, benzile roz și turcoaz au fost eliminate, iar indigo-ul a fost înlocuit cu albastru standard, rezultând steagul în varianta contemporană, cu șase culori: roșu, portocaliu, galben, verde, albastru și violet, conform Britannica.

Astăzi, această variantă este cea mai frecvent întâlnită, cu roșul în partea de sus, așa cum apare într-un curcubeu natural. Culorile reflectă atât diversitatea uriașă, cât și unitatea comunității LGBTQIA+.

Abia în 1994, steagul curcubeu a devenit cu adevărat simbolul internațional al mândriei LGBTQ. În acel an, Baker a creat o versiune lungă de aproape 1,6 km, cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a revoltelor de la Stonewall. De atunci, steagul curcubeu este arborat cu mândrie în întreaga lume, în vremuri bune și în momente grele, ca simbol al vizibilității, rezistenței și speranței pentru comunitatea LGBTQ.

Pride este o celebrare a oamenilor care se unesc în dragoste și prietenie pentru a arăta cât de mult au evoluat drepturile LGBTQ+ și pentru a evidenția că, în unele locuri, mai este încă mult de făcut. Luna Pride înseamnă acceptare, egalitate, celebrarea contribuțiilor persoanelor LGBTQIA+, educație privind istoria LGBTQ+ și conștientizarea problemelor cu care se confruntă această comunitate.

Este și un moment în care oamenii sunt încurajați să își amintească cât de dăunătoare a fost – și încă poate fi – homofobia. În luna Pride, au loc de obicei parade colorate, concerte și marșuri.

Propunerea de a numi mișcarea „Pride” a venit de la L. Craig Schoonmaker, care în 2015 a declarat:

„Mulți oameni erau foarte reprimați, se simțeau în conflict cu ei înșiși și nu știau cum să iasă la lumină și să fie mândri. Așa a fost cel mai de folos această mișcare, pentru că au început să se gândească: «Poate că ar trebui să fiu mândru.»”

Marșul Bucharest Pride 2025 are loc pe 7 iunie

Sâmbătă, 7 iunie, 2025, are loc în București marșul Bucharest Pride 2025, manifestarea celebră organizată de comunitatea LGBTQIA+.

Evenimentul are loc de ora 17:00 și începe în centrul Bucureștiului, celebrând 20 de ani de la primul Marș al Diversității. Sub egida Bucharest PRIDE 2025, manifestația are loc pe traseul de la Guvern la Parlament.

Organizatorii, Asociația ACCEPT, spun că evenimentul se așteaptă să adune peste 30.000 de persoane.

Marșul PRIDE face parte dintr-un festival extins, în care au loc mai multe evenimente precum expoziții, proiecții de film, dezbateri și ateliere în scopul de a aduce vizibilitate comunității sensibile și marginalizate LGBTQIA+. Asociația ACCEPT este cel mai mare ONG pen tru drepturile omului din România care apără drepturile persoanelor LGBTQIA+.

Un marș PRIDE va avea loc și în Iași, pe 5 iulie, de la ora 17:00 la Universitatea AI.I. Cuza, Corp A.

În Cluj, evenimentul PRIDE are loc între 9 și 15 iunie, fiind o săptămână plină de activități menite să atragă atenție asupra drepturilor omului și ale comunității LGBTQIA+. Găsești mai multe detalii AICI.

Evenimentul este organizat de Asociația Pride și marșul Cluj Pride din 2025 are loc sâmbătă, 14 iunie. Găsești mai multe detalii AICI.

În Timișoara, pe 4 iulie 2025, va avea loc primul festival de Drag numit Drag Revolution Festival, pe Splaiul Peneș Curcanul 4-5. Vor fi 2 zile de spectacole de teatru, numere de dans și momente live de muzică.

