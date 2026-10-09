Activele fondurilor de pensii facultative au ajuns la 8,78 miliarde de lei, în creştere cu 40% comparativ cu luna iunie 2025, se arată într-un comunicat al ASF.

La nivelul întregului sistem de pensii private, cele 17 fonduri aveau înscrişi 9,64 milioane de participanţi la sfârşitul primului semestru, comparativ cu 9,46 milioane la finalul anului 2025. În sistemul pensiilor administrate privat (Pilonul II) erau înregistraţi 8,54 milioane de participanţi, faţă de 8,46 milioane în decembrie 2025.

Fondurile aferente Pilonului II administrau active de 237,4 miliarde de lei la sfârşitul lunii iunie, cu 39% peste nivelul înregistrat în perioada similară a anului precedent. În total, activele administrate de fondurile de pensii private au ajuns la 246,2 miliarde de lei, reprezentând 12,35% din Produsul Intern Brut (PIB).

Potrivit ASF, politica investiţională a fondurilor de pensii private a rămas concentrată în principal asupra pieţei financiare locale, 67% din active fiind plasate în instrumente cu venit fix, iar 29% în acţiuni.

Autoritatea precizează că fondurile de pensii private au un orizont investiţional de lungă durată, iar evaluarea instrumentelor financiare la preţurile pieţei poate determina fluctuaţii pe termen scurt ale valorii activelor.