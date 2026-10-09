Astfel că, buletinul vechi, modelul 1997, va putea fi folosit ca document de călătorie în statele Uniunii Europene și în Spațiul Schengen până la data de 3 august 2031, potrivit carteadeidentitate.gov.ro.

În paralel, românii pot opta pentru noile tipuri de documente de identitate. Cartea electronică de identitate (CEI) are și rol de document de călătorie în statele care o recunosc, în timp ce cartea de identitate simplă (CIS) poate fi utilizată pentru identificare pe teritoriul României, fără a avea valoare de document de călătorie.

CEI poate fi solicitată la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor, indiferent de domiciliu.

Cât costă eliberarea noilor acte de identitate

Contravaloarea cărții electronice de identitate este de 70 de lei în cazul solicitărilor pentru copiii sub 14 ani, precum și la a doua solicitare, în situații precum pierderea, furtul, deteriorarea documentului sau modificarea datelor personale.

Cartea de identitate simplă (CIS) nu este gratuită, costul eliberării acesteia fiind de 40 de lei.

Plata pentru eliberarea CEI sau CIS se poate face la orice sucursală CEC Bank sau prin terminalele SelfPay. La depunerea cererii, solicitantul trebuie să prezinte chitanța originală care atestă efectuarea plății.

Cartea electronică de identitate (CEI) a fost eliberată gratuit, la prima solicitare, persoanelor care aveau cel puțin 14 ani sau urmau să împlinească această vârstă în următoarele 30 de zile. Facilitatea a fost asigurată din fondurile europene alocate prin PNRR până la 29 august 2026.