Sunt excelente pentru prăjituri, gemuri, compoturi sau băuturi naturale.

Cum poți folosi fructele prea coapte în bucătărie

Ai câteva mere care s-au înmuiat, pere pe care nu le mai mănâncă nimeni sau banane cu coaja închisă la culoare? Nu te grăbi să le arunci. Multe fructe devin mai dulci și mai aromate pe măsură ce se coc, așa că le poți transforma în tot felul de preparate gustoase.

Merele și perele, de exemplu, pot fi fierte cu puțină apă și scorțișoară, apoi pasate. Piureul obținut îl poți adăuga în iaurt, terci de ovăz sau clătite. Bananele foarte coapte sunt numai bune pentru checuri, brioșe și smoothie-uri, deoarece au o dulceață naturală și o textură moale.

Din prunele care s-au înmuiat poți pregăti un sos delicios pentru deserturi. Tot ce trebuie să faci este să le fierbi la foc mic, cu puțină zeamă de lămâie și scorțișoară. Fructele prea coapte sunt potrivite și pentru gemuri, compoturi sau umpluturi de plăcinte. Dacă nu ai timp să le gătești, le poți curăța, porționa și pune la congelator.

Le poți folosi chiar și în mâncăruri sărate. Perele se potrivesc foarte bine într-o salată cu brânză și nuci, iar din mere poți pregăti un sos gustos pentru friptura de porc. Atenție însă la diferența dintre fructele prea coapte și cele stricate. Dacă au mucegai, porțiuni putrezite sau un miros neplăcut, nu le mai folosi la gătit.

Deserturi delicioase pe care le poți pregăti din fructe prea coapte

Fructele care s-au înmuiat sunt excelente pentru deserturile de casă. Fiind mai moi și, de multe ori, mai dulci, le poți folosi în aluaturi, creme sau umpluturi, fără să petreci prea mult timp în bucătărie. Checul cu banane este probabil unul dintre cele mai cunoscute deserturi pe care le poți face din fructe prea coapte.

Bananele cu coaja închisă la culoare se pasează foarte ușor și ajută aluatul să rămână fraged și umed. Pentru un gust și mai bun, poți adăuga nuci, scorțișoară sau bucățele de ciocolată. O altă idee delicioasă este crumble-ul cu fructe. Practic, este un desert din fructe moi, acoperite cu un strat crocant făcut din făină, unt, zahăr și, uneori, fulgi de ovăz. Merele, perele și prunele sunt perfecte pentru această rețetă, deoarece devin moi și lasă un suc aromat în timpul coacerii.

Dacă ai banane foarte coapte, le poți transforma și într-o înghețată de casă. Congelează-le, apoi pasează-le până când obții o cremă. Poți adăuga cacao, fructe de pădure sau unt de arahide. Mai poți pregăti brioșe cu pere, clătite cu mere caramelizate, tarte cu prune sau budinci cu fructe. Iar dacă vrei ceva dulce și rapid, pune într-un pahar câteva straturi de iaurt, fructe pasate și biscuiți mărunțiți, apoi lasă desertul la frigider, scrie Goodfoodbbc.com.

Rețete de toamnă cu mere, pere, prune și gutui

Merele, perele, prunele și gutuile se potrivesc de minune cu scorțișoara, vanilia, nucile și untul. Iată cinci rețete simple, numai bune pentru zilele de toamnă.

1. Mere coapte cu scorțișoară și stafide

Rețeta conține 6 mere, o mână de stafide, 2 linguri de zahăr brun, o linguriță de scorțișoară și puțin unt. Scoate cotoarele merelor și umple-le cu stafidele amestecate cu zahăr și scorțișoară. Adaugă puțin unt și coace-le la 200°C, aproximativ 20 de minute.

2. Crumble cu pere și alune

Ai nevoie de 4 pere, 175 g zahăr brun, zeama unei jumătăți de lămâie, vanilie, 250 g făină, 150 g unt și 50 g alune.

Pune perele în tavă cu vanilia, zeama de lămâie și 100 g zahăr. Acoperă-le cu amestecul sfărâmicios din ingredientele rămase. Coace la 200°C, timp de 40-50 de minute.

3. Prăjitură răsturnată cu prune

Ingredientele necesare sunt 6 prune, 4 ouă, 300 g zahăr brun, 325 g făină cu agent de creștere, 150 ml ulei, 284 ml lapte bătut, 50 g unt, vanilie și bicarbonat.

Așază prunele peste untul amestecat cu 50 g zahăr, toarnă aluatul pregătit din ingredientele rămase și coace la 180°C, timp de 45-60 de minute. Răstoarnă prăjitura după răcire.

4. Gutui fierte în sirop de vanilie

Ingredientele pentru această rețetă sunt 3 gutui, 300 g zahăr, aproximativ 1 litru de apă și jumătate de păstaie de vanilie.

Curăță gutuile, scoate cotoarele și taie-le felii. Fierbe-le la foc mic în siropul de apă, zahăr și vanilie, aproximativ 90 de minute, până se înmoaie.

5. Crumble cu mere, pere și prune

Ai nevoie de 4 mere sau pere și prune, 140 g făină, 100 g unt, 4 linguri de ovăz, 2-3 linguri de zahăr brun, scorțișoară, stafide și miere. Taie fructele, adaugă stafidele și mierea, apoi acoperă-le cu amestecul sfărâmicios din făină, unt, ovăz, zahăr și scorțișoară. Coace la 200°C, timp de 20-30 de minute. Cum transformi fructele prea coapte în gemuri, compoturi și dulcețuri

Smoothie-uri și băuturi naturale din fructe foarte coapte

Dacă ai prin bucătărie banane, pere, prune sau piersici care s-au înmuiat, le poți transforma într-un smoothie delicios. Fructele foarte coapte se pasează ușor și sunt suficient de dulci încât, de cele mai multe ori, nu mai este nevoie să adaugi zahăr. Le poți combina cu lapte, iaurt, băuturi vegetale sau chiar cu apă.

Pentru un smoothie simplu, pune în blender o banană foarte coaptă, o pară, puțin iaurt natural și un praf de scorțișoară. Mixează totul până când obții o băutură cremoasă. Dacă ți se pare prea groasă, mai adaugă puțin lapte sau apă.

Prunele coapte merg foarte bine cu merele, scorțișoara și ghimbirul. Dacă vrei o băutură răcoritoare, adaugă apă rece și câteva picături de zeamă de lămâie. Un alt truc este să folosești banane congelate. Acestea dau smoothie-ului o consistență cremoasă, fără să mai fie nevoie să pui gheață.

Din fructele moi poți pregăti și băuturi cu apă minerală. Pasează câteva căpșuni, pere sau piersici, adaugă apă minerală rece, mentă și puțină zeamă de lămâie. Ține cont însă că, deși nu adaugi zahăr, fructele conțin zaharuri naturale. De aceea, este bine să consumi smoothie-urile și sucurile cu măsură, de preferat în timpul meselor, fără să renunți la consumul de fructe întregi.

Cum păstrezi fructele pentru a le folosi mai târziu

Se întâmplă deseori să cumpărăm mai multe fructe decât reușim să mâncăm. Dacă observi că încep să se înmoaie, le poți pune în frigider sau la congelator, înainte să se strice. Nu aștepta prea mult, deoarece temperaturile scăzute nu le vor reda prospețimea și nici nu vor elimina microorganismele deja existente.

Congelarea este una dintre cele mai simple metode de a păstra fructele prea coapte. Spală-le, lasă-le să se usuce, scoate sâmburii sau cotoarele și taie-le în bucăți. Așază-le pe o tavă, fără să le suprapui, și pune-le la congelator. După ce au înghețat, mută-le în pungi speciale pentru congelare sau în recipiente care se închid bine. În felul acesta, bucățile nu se vor lipi între ele și vei putea scoate exact cât ai nevoie, conform Love Food.

Înainte de congelare, poți stropi merele și perele cu puțină zeamă de lămâie, pentru a împiedica schimbarea rapidă a culorii. Bananele trebuie curățate de coajă, iar prunele pot fi tăiate în jumătăți, după ce le-ai scos sâmburii. O idee practică este să pasezi fructele și să pui piureul în forme pentru cuburi de gheață. Cuburile congelate le poți folosi mai târziu în smoothie-uri, iaurturi, terci de ovăz sau aluaturi pentru deserturi.

Dacă știi că vei consuma fructele în scurt timp, le poți păstra la frigider. Pentru perioade mai lungi, congelatorul este alegerea potrivită. La -18 grade Celsius, majoritatea fructelor își păstrează cel mai bine calitatea timp de 8-12 luni. Nu uita să notezi data congelării pe fiecare pungă sau recipient.

Când nu mai sunt bune de consum fructele prea coapte

O banană cu pete maronii pe coajă, o pară foarte moale sau un măr ușor zbârcit nu înseamnă neapărat că fructele s-au stricat. Acestea pot fi încă bune de mâncat sau le poți folosi pentru deserturi, smoothie-uri și compoturi. Există însă câteva semne care îți arată când este cazul să le arunci.

Mucegaiul este primul semn la care trebuie să fii atent. Dacă observi pete albe, verzi sau albăstrui, cu aspect pufos, pe o piersică, o prună sau o căpșună, aruncă fructul în întregime. Chiar dacă mucegaiul se vede doar într-un loc, acesta poate pătrunde și în interiorul fructului. Așadar, nu este suficient să tai partea afectată.

Mirosul acru, neplăcut sau asemănător celui de alcool poate fi un semn că fructele au început să fermenteze. De asemenea, dacă acestea au porțiuni putrezite, sunt lipicioase sau au început să lase lichid din cauza deteriorării, nu le mai consuma.

În schimb, dacă ai un măr sau o pară care s-a lovit și are doar o mică porțiune deteriorată, poți îndepărta acea parte și folosi restul fructului, atât timp cât nu prezintă alte semne că s-a stricat. Nu folosi fructele mucegăite sau putrezite nici pentru gemuri, dulcețuri ori prăjituri. Chiar dacă te gândești că prin fierbere sau coacere acestea vor deveni bune de consum, temperaturile ridicate nu distrug neapărat toate substanțele nocive produse de mucegai.