Nervos, și sub influența alcoolului, spun surse din anchetă, Toto Dumitrescu a vandalizat un magazin de cartier, apoi a lovit-o pe tânăra care îl însoțea.

Extrem de agitat și chiar agresiv actorul a refuzat să coopereze cu politisii care în final l-au imobilizat și l-au culcat la pământ. S-a întâmplat pe o stradă din Sectorul 4 al Capitalei, după ce însoțit de iubita lui a intrat într-un magazin.

Corespondent PRO TV: „Scandalul a început în acest magazin de cartier. Toto Dumitrescu ar fi intrat să cumpere țigări și alcool. A refuzat însă să le plătească și după câteva discuții cu vânzătoarea a devenit agresiv. A început să distrugă magazinul, și în mod intenționat a dat jos produsele de pe mai multe rafturi. Proprietara a fost cea care a sunat la 112 să anunțe ce s-a întâmplat.”

Martorii povestesc că actorul a ieșit furios din magazin și la un moment a lovit-o pe tânăra care era cu el. Chiar și așa femeia a refuzat un ordin de protecție pe care i l-ar fi propus polițiștii.

Martor: „Ne uitam toți, mașinile erau oprite, o gramadă de mașini de gardă. L-au pus jos niște polițiști pe băiatul ăla, i-au pus cătușele și a plecat cu ei.”

Încătușat, Toto Dumitrescu a ajuns la Spitalul de Psihiatrie Obregia din Capitală, unde a rămas internat. Surse din anchetă spun că ar fi făcut toate aceste gesturi pentru că era sub influența alcoolul. El va fi cercetat penal pentru violență în familie și tulburarea liniștii și ordinii publice.

Incidentul vine la doar două lună după ce Toto Dumitrescu a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru accidentul rutier în care a fost implicat anul trecut. O șoferiță a fost rănită atunci, iar actorul a plecat de la fata locului deși nu era vinovat. Rezultatele de la INML au ieșit însă pozitive la cocaină.