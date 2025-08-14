Ce a descoperit o femeie din Canada în propria baie, în timp ce spăla rufele. Motivul pentru care a ajuns la spital

O femeie din Canada, pe nume Alison Doyle, a avut parte de o surpriză șocantă când a tras apa la toaleta de la parterul casei sale: în vas se afla trupul fără viață al unui liliac.

Descoperirea, pe care a filmat-o și a postat-o pe TikTok, a transformat o zi obișnuită de spălat rufe într-o vizită la camera de urgență a unui spital, de teama unei posibile expuneri la rabie.

„Am coborât să spăl rufe după o lună de când mă mutasem în această nouă locuință. M-am uitat în jos și era un pui de liliac, era mort.” Alison Doyle spune că folosește rar acea baie și nu știe de cât timp se afla acolo. Totuși, și-a scos telefonul și a început să filmeze înainte de a „evacua” neașteptatul musafir.

Postarea clipului pe TikTok i s-a părut ceva firesc, mai ales că Alison Doyle își documentează viața de zi cu zi online de doi ani. Reacția a fost imediată. Sute de oameni au umplut secțiunea de comentarii, avertizând-o să caute de urgență ajutor medical în caz de expunere la rabie.

„Am avut cam 100 de oameni care mi-au spus că ar trebui să fac vaccinul antirabic”, spune Alison. Surprinsă de îngrijorare, a sunat la un spital pentru sfaturi.

Medicii i-au spus că trebuie să meargă direct la Urgențe. „Probabilitatea de a contracta rabia este extrem de mică”, își amintește că i s-a spus, „dar procentul de a muri dacă o contractezi și nu primești ajutor este extrem de mare.”

Avertismentul a fost suficient pentru a o determina să intre pe ușile spitalului. Asigurările asistentei au făcut diferența. „Mi-a spus că a fost bine că am venit”, spune Alison, adăugând că validarea i-a ușurat o parte din anxietate.

După-amiaza ciudată a lui Alison s-ar fi putut încheia doar cu un clip bizar pe TikTok. În schimb, a devenit o poveste despre sănătate și modul în care bunătatea poate transforma o experiență copleșitoare.

