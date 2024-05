Ce a apărut pe cerul Portugaliei și al Spaniei în timpul nopții. „Părea a fi ziuă. Am fost uimiţi”| VIDEO

Duminică dimineaţa, ESA a distribuit pe X un videoclip cu ceea ce a descris ca fiind un „meteorit uimitor" ce a apărut pe cerul oraşului Caceres din vestul Spaniei, în apropiere de graniţa cu Portugalia.

Ulterior Agenția a precizat că ar fi vorba despre o mică bucată de cometă şi nu de un meteorit. Cometa a fost surprinsă zburând deasupra Spaniei şi Portugaliei cu o viteză de 45 kilometri pe secundă înainte de a arde deasupra Atlanticului.

Un locuitor din Lisabona a declarat că spectacolul luminos „a fost ca în filme”, relatează AP.

„Probabilitatea ca vreun meteorit să fie găsit este foarte scăzută", a precizat ESA.

