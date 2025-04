Tyra Banks, de nerecunoscut pe covorul roșu. Cum arată vedeta în vârstă de 51 de ani. GALERIE FOTO

Supermodelul în vârstă de 51 de ani, care a dezvăluit recent motivul surprinzător pentru care a părăsit SUA pentru a se muta în Australia, s-a alăturat altor celebrități la eveniment, precum Brooks Nader și Chappell Roan, potrivit Daily Mail.

Tyra Banks a primit premiul „Fashion Icon” în cadrul festivităților care au avut loc la Beverly Hills Hotel.

Vedeta a pășit pe covorul roșu cu un machiaj îndrăzneț, care includea sprâncene mai groase și un fard argintiu aplicat în jurul ochilor.

Un fard cald de obraz a fost aplicat pe pomeți pentru un aspect luminos, iar pe buze a purtat un ruj roz pal, cu textură mată, ca notă finală. Tyra a atras toate privirile purtând un palton maro închis, lung până la glezne, prins în talie cu o curea.

Vedeta de televiziune s-a oprit pentru o scurtă sesiune foto la sosirea la eveniment, iar mai târziu a fost văzută adresându-se publicului în timp ce accepta premiul Fashion Icon.

Tyra a vorbit de-a lungul anilor despre frumusețe

Tyra a vorbit de-a lungul anilor despre frumusețe și îmbătrânire, inclusiv într-un interviu recent acordat publicației Essence.

„Știu că uneori oamenii de vârsta mea se uită la generațiile mai tinere și devin invidioși pe tinerețea lor, pe vitalitatea lor și pe faptul că au atât de multe în față”, a declarat ea.

„Dar eu nu privesc generația tânără cu invidie, pentru că am fost și eu acolo. Am trăit acea perioadă. Nu am acel sentiment în mine”, a declarat vedeta.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: