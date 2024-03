”Cometa diavolului” a devenit vizibilă de pe Pământ. Este de trei ori mai mare decât Everestul și apare o dată la 71,3 ani

”Cometa diavolului”, de trei ori mai mare decât Muntele Everest, ar putea fi vizibilă pe cer în următoarele săptămâni, scrie Le Figaro. Un eveniment rar de când 12P/Pons-Brooks, așa cum o numesc oamenii de știință, își finalizează orbita o dată la 71,3 ani.

Și anul acesta ar trebui să se apropie cel mai mult de soare pe 21 aprilie, informează The Guardian. A fost văzută ultima oară în 1954 și își va face următoarea apariție în 2095.

Acest corp ceresc cu tentă verde se distinge prin dimensiunea miezului său, de aproximativ 30 km în diametru. Cometa este așadar de peste 3,5 ori mai mare decât Muntele Everest, care măsoară 8.848 de metri.

Acest corp ceresc este supranumit și „cometa diavolului”, din cauza celor două coarne care îi formează coama. De fapt, aceste coarne se formează datorită fisurilor care apar în interiorul miezului său, din care erup gaz și gheață.

Aceste caracteristici clasifică cometa în categoria „criovulcanice”. O astfel de erupție a avut loc anul trecut, făcând-o de o sută de ori mai strălucitoare.

Deși cometa a fost văzută recent pe cerul nopții, în special în Spania, experții cred că ar trebui să devină și mai strălucitoare în următoarele săptămâni. Cu cât se apropie mai mult de soare, cu atât strălucește mai tare.

Deși este foarte luminoasă, va fi necesar să vă echipați cu un binoclu sau telescoape mici pentru a observa ”cometa diavolului”. Cum să-i cunoști însă locația exactă?

Here's a VERY close look at the nucleus of comet 12p/pons-brooks. This was captured over a period of just 4 minutes, so is quite noisy. I will continue working on this to resolve the color. The coma is green due to concentrations of dicarbon being illuminated by the sun. pic.twitter.com/xUKZ11elPM