Ce a apărut pe cerul Iașiului în ultima seară de sărbătoare. „Impresionant”

Zilele Iașiului s-au încheiat cu un spectacol în toată regula. După un concert în centrul orașului, cei prezenți și-au îndreptat privirea spre cerul animat de o mulțime de drone. Iar finalul a fost marcat de un foc de artificii impresionant.

Atmosfera a fost completată de momente solemne, precum retragerea cu torțe a militarilor și cântarea imnului național.

5.000 de oameni s-au unit în ritmul muzicii unor artiști precum Ștefan Bănică Junior sau Irina Baianț. A urmat apoi un spectacol pe cer, cu zeci de drone, care s-au aliniat în forme reprezentative pentru oraș.

Dronele au desenat simboluri ale Iașiului pe cer

Femeie: „Jocul cu drone, impresionant. Ca în fiecare an, noi momente artistice care ne-au încântat.”

La fel de multă emoție au stârnit imnul național și retragerea cu torțe a militarilor.

Femeie: „A fost minunat, a fost o seară magică. Am putut vedea și interpreți mulți, a fost minunat.”

Femeie: „Merităm, și Iașul merită.”

Seara s-a încheiat cu un foc de artificii spectaculos, care a luminat cerul orașului și a încheiat sărbătorile.

