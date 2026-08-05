Câinele pentru care un rege a dat decret să aibă voie în toate clădirile publice. Ce rasă este și cum arată

De-a lungul istoriei, puține animale au fost tratate cu atâta respect încât să beneficieze de privilegii stabilite prin lege.

Totuși, există o rasă de câine atât de apreciată pentru loialitatea și importanța sa, încât un rege a emis un decret prin care exemplarele acesteia aveau voie să intre în toate clădirile publice. Cavalier King Charles spaniel este una dintre cele mai populare rase de câini de talie mică, fiind adesea numit „câinele de poală perfect”. Acest câine de talie mică, afectuos, activ și prietenos cu familia este cunoscut pentru blana sa mătăsoasă și ușor ondulată, picioarele scurte, urechile lăsate și trăsăturile distinctive cu păr lung. Deși a fost recunoscut oficial de American Kennel Club abia în 1995, are o descendență nobilă și regală care datează de secole. Iată tot ce trebuie să știi despre această rasă și cum se îngrijește. Caracteristicile rasei Cavalier King Charles Spaniel Câinii din rasa Cavalier King Charles Spaniel sunt cunoscuți pentru firea lor extrem de afectuoasă, sociabilă, veselă și dornică să-și mulțumească stăpânul. Se simt bine în compania oamenilor și a altor câini, motiv pentru care nu sunt potriviți pentru gospodăriile unde ar fi lăsați singuri frecvent. Recomandări Video Doi bărbați au intrat peste un bătrân de 86 de ani în miez de noapte în Horezu. ...

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Istoricul rasei Cavalier King Charles Spaniel Această rasă prietenoasă a fost asociată mult timp cu nobilii și regii Europei, în special în Anglia, încă din secolul al XVII-lea. La acea vreme, câinii erau cunoscuți sub denumirea de spanieli de jucărie, iar aspectul lor varia. Au fost extrem de îndrăgiți de Regele Charles I și fiul său, Regele Charles al II-lea, de la care provine și numele rasei. Se spune că Charles al II-lea era atât de atașat de acești câini încât a emis un decret prin care li se permitea accesul în toate clădirile publice, inclusiv în Parlament. Varietatea de culoare Blenheim a fost numită după pasiunea ducelui de Marlborough, John Churchill, și a soției sale pentru acești câini. Aveau numeroși Cavalieri la reședința lor de la Palatul Blenheim. Regina Victoria a fost și ea o mare iubitoare a rasei, iar câinele ei, Dash, a fost descris drept cel mai apropiat companion din copilărie. În epoca victoriană, spanielii au început să fie încrucișați cu rase cu față turtită din Asia, precum pugul și chinul japonez. Acest lucru a dus la apariția rasei English Toy Spaniel (care în Regatul Unit este denumită confuz „King Charles Spaniel”). În anii 1920, pasionații de rasă au început să readucă la viață aspectul spanielilor din epoca Regelui Charles al II-lea și a ducelui de Marlborough. Așa a luat naștere rasa pe care o cunoaștem azi. American Kennel Club a recunoscut oficial rasa abia în 1995, dar de atunci popularitatea ei a crescut constant, ajungând în 2018 pe locul 18 în topul celor mai populare rase.

Îngrijirea câinelui Cavalier King Charles Spaniel Deși adoră să se cuibărească în brațele stăpânului, acest câine nu este o legumă de canapea. Chiar dacă e considerat o rasă de jucărie, are nevoie de mișcare regulată și de antrenament. Blana, dacă este neglijată, poate deveni încâlcită, mai ales în zona urechilor. Exerciții Are nevoie de cel puțin 30–60 de minute de mișcare zilnică. O plimbare bună combinată cu o sesiune de joacă (de exemplu aport) este ideală. Îngrijirea blănii Dacă vrei o rasă care nu necesită multă îngrijire, acesta nu e cel mai potrivit câine. Urechile și lăbuțele cu păr lung trebuie pieptănate frecvent pentru a preveni încâlcirile. Unii stăpâni aleg să tundă blana pentru întreținere mai ușoară, mai ales în climatele calde. Deși năpârlește, nu o face excesiv. Dresaj Sunt câini foarte dornici să învețe și motivați de recompense alimentare. Răspund bine la metode pozitive, fără pedepse. Se descurcă excelent în sporturi canine, cum ar fi agilitatea sau dresajul de obediență. Fiind spanieli, uneori pot manifesta instincte de vânătoare, așa că este important să aibă un control bun al chemării și să nu fie lăsați să alerge după animale mici sau vite, conform thesprucepets. Probleme de sănătate frecvente Din păcate, din cauza popularității crescute și a practicilor iresponsabile de reproducere, rasa este predispusă la mai multe boli ereditare. Dacă vrei să cumperi un pui, este esențial să alegi un crescător responsabil care face testările genetice necesare. Printre problemele comune se numără: • Boli de inimă: Sunt predispuși la boala valvei mitrale (MVD), care debutează cu un suflu cardiac la vârste fragede și progresează spre insuficiență cardiacă. Nu are leac, dar poate fi gestionată cu tratament. • Siringomielia (SM): Apare când în măduva spinării se formează cavități pline cu lichid, în apropierea creierului. Cauzează dureri intense și progresul bolii variază. Nu poate fi vindecată, dar durerea poate fi adesea ținută sub control. Este denumită uneori și „boala scărpinatului la gât”. • Probleme articulare: Sunt predispuși la displazie de șold și luxație de rotulă. • Probleme oculare: Pot suferi de cataractă, sindrom de ochi uscat, „ochi de cireș” sau ulcere corneene. Dietă și nutriție Ca orice câine, Cavalierul are nevoie de o dietă de calitate, potrivită taliei sale mici. Sunt predispuși la obezitate, așa că porțiile trebuie controlate cu grijă, indiferent cât de mult te imploră cu ochii lor expresivi. Dacă mănâncă prea repede, poți folosi un bol special cu alimentare lentă sau jucării interactive pentru hrană. Lucruri interesante de știut despre Cavalier King Charles Spaniel Această rasă blândă și afectuoasă a cucerit inimile regale încă din secolul al XVII-lea. Cavalier King Charles Spaniel combină trăsăturile adorabile ale unui câine de companie cu instinctele vii de vânătoare ale strămoșilor săi și este astăzi un animal de companie iubit și extrem de popular. Iată câteva lucruri pe care ți le-ar spune proprietarii de Cavalieri.

Cavalierii sunt foarte iubitori Sunt una dintre cele mai prietenoase rase – își copleșesc familia cu afecțiune și se înțeleg de minune cu alți câini, copii, pisici și chiar și cu necunoscuții. De fapt, pentru ei, necunoscuții sunt doar prieteni pe care nu i-au întâlnit încă. Ochii mari și rotunzi sunt semnătura rasei Culoarea lor caldă, maro închis, împreună cu pielea moale de sub ochi, le oferă un aspect blând și topitor, care contribuie la expresia lor delicată. Au avut mai multe denumiri de-a lungul timpului Pe măsură ce rasa s-a dezvoltat, a fost cunoscută sub mai multe nume. În America li se spunea English Toy Spaniel, iar în Regatul Unit erau cunoscuți drept King Charles Spaniel. În anii 1920, pasionații rasei au încercat să readucă la viață spanielii „lumii vechi”. Odată cu creșterea popularității, au fost numiți Cavalier King Charles Spaniel. Au instincte sportive Cavalierii și-au păstrat instinctele de vânătoare și pot să o ia la fugă după animale mici sau dacă simt o urmă. Pot fi atât de concentrați pe urmărire încât, chiar și bine dresați, s-ar putea să nu răspundă la chemare. De aceea, nu este recomandat să-i lași fără lesă în spații deschise și este bine să ai o curte împrejmuită. Cavalierul este un atlet natural Combinația dintre agilitate și capacitate de învățare îi face pe Cavalierii King Charles Spaniel să exceleze în sporturi precum agilitate, raliu și obediență. Numele lor are origine regală Atât regele Charles I, cât și fiul său, Charles al II-lea, au fost mari admiratori ai rasei. Se spune că Charles al II-lea era atât de atașat de spanielii săi încât îi lua peste tot cu el. A emis chiar un decret regal prin care acești câini aveau voie în toate spațiile publice, inclusiv în Parlament. Rasa a fost numită în onoarea acestui monarh. Cavalierii vin în patru culori distincte Modelul și culoarea blănii lor sunt ușor de recunoscut și includ: • Blenheim – pete castanii pe un fond alb, cu o dungă albă între urechi și o pată distinctivă în formă de medalion în mijloc, numită „pata Blenheim” • Tricolor – pete negre pe un fond alb, cu accente cafenii deasupra ochilor, pe obraji, în interiorul urechilor și pe partea inferioară a cozii • Ruby – o nuanță bogată de roșcat uniform • Negru cu cafeniu – blană neagră cu pete cafenii, similare celor de la tricolor, inclusiv pe piept și picioare

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