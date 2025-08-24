Cățelul de la dentist. Pacienții anxioși își găsesc un sprijin pe durata intervențiilor dificile

Stiri Diverse
24-08-2025 | 08:03
catel la dentist
Pro TV

O clinică stomatologică dintr-un orășel american a găsit o soluție simpatică pentru a-i ajuta pe pacienți să-și depășească frica de dentist.

autor
Stirileprotv

În sprijinul celor speriați de ace sau de freze, vine un cățel special dresat pentru a-i calma pe oamenii care se așează mai mult de nevoie pe scaunul din cabinet.

El este Chai, un golden-doodle care îi ajută pe pacienții stresați de vizita la stomatolog.

Medic: „Aduce o stare de liniște în timpul consultației. O parte din dresajul lui a constat în vizite la cabinetele stomatologice încă de pui. Se va așeza liniștit pe durata procedurii, exact așa.”

Antrenamentul lui Chai a început încă de când era un cățeluș. Acum, se plimbă voios dintr-un cabinet în altul și trece pe la fiecare pacient, oferindu-i alinare pe toată durata procedurilor.

Citește și
criminal braila
Sechestru pe casa presupusului criminal din Brăila. Rudele doctoriței ucise cer despăgubiri de milioane de euro

Dr. Asma Malik, medic stomatolog: „(Câinii) sunt atât de deștepți pentru că pot simți anxietatea anumitor pacienți. Odată ce își dau seama că se află într-un loc sigur și avându-l și pe domnul Chai alături... (pacienții se liniștesc).”

Anxietatea dentară este un motiv frecvent pentru care oamenii amână sau chiar evită complet consultațiile stomatologice. Iar Chai se achită de misiunea sa cu succes, așa că mereu primește recompense. Pentru cei care ajung în clinică, prezența lui Chai poate transforma o experiență stresantă într-una mai ușor de gestionat. Astfel, oamenii sunt și încurajați să vină mai des la controale.

Sursa: Pro TV

Etichete: cățel, medic, medic stomatolog,

Dată publicare: 24-08-2025 07:56

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
Momentul în care o șoferiță pierde controlul volanului și intră cu mașina în ușa unui cabinet stomatologic | VIDEO
Stiri actuale
Momentul în care o șoferiță pierde controlul volanului și intră cu mașina în ușa unui cabinet stomatologic | VIDEO

Neatenția era să o coste viața pe o femeie de 46 de ani din Suceava.

Sechestru pe casa presupusului criminal din Brăila. Rudele doctoriței ucise cer despăgubiri de milioane de euro
Stiri actuale
Sechestru pe casa presupusului criminal din Brăila. Rudele doctoriței ucise cer despăgubiri de milioane de euro

Autoritățile au pus miercuri sechestru pe casa bărbatului din Brăila care ar fi ucis-o pe doctorița Marina Gavril, în cabinetul ei stomatologic, în urmă cu două luni și jumătate.  

Presupusul criminal al dentistei din Brăila a fost prins de polițiști. Unde se afla
Stiri actuale
Presupusul criminal al dentistei din Brăila a fost prins de polițiști. Unde se afla

Bărbatul care ar fi ucis-o pe doctorița orginară din Republica Moldova în cabinetul ei stomatologic din Brăila a fost prins de polițiști.

Apar primele imagini cu presupusul criminal al dentistei din Brăila. Noi informații despre cum a fost ucisă
Stiri actuale
Apar primele imagini cu presupusul criminal al dentistei din Brăila. Noi informații despre cum a fost ucisă

Sunt deja 3 zile de când o doctoriță orginară din Republica Moldova a fost ucisă în cabinetul ei stomatologic din Brăila, iar polițiștii nu au reușit să dea de urma criminalului.

Criminalul dentistei de la Brăila este încă liber. Noi informații despre cum a fost ucisă: ”Sunt descrise două lovituri”
Stiri Socante
Criminalul dentistei de la Brăila este încă liber. Noi informații despre cum a fost ucisă: ”Sunt descrise două lovituri”

Sunt deja 3 zile de când o doctoriță orginară din Republica Moldova a fost ucisă în cabinetul ei stomatologic din Brăila, iar polițiștii nu au reușit să dea de urma criminalului.

Recomandări
WSJ: Pentagonul a împiedicat Ucraina să lanseze atacuri în interiorul Rusiei pentru a-l aduce pe Putin la masa negocierilor
Stiri actuale
WSJ: Pentagonul a împiedicat Ucraina să lanseze atacuri în interiorul Rusiei pentru a-l aduce pe Putin la masa negocierilor

Oficialii americani au blocat Ucraina să folosească rachetele cu rază lungă primite din SUA împotriva Rusiei, încă din primăvară, pentru a sprijini eforturile administrației Trump de a-l aduce pe Vladimir Putin la masa negocierilor de pace.

Câți bani alocă părinții pentru rechizitele copiilor. Doar un ghiozdan a ajuns să coste câteva sute de lei
Stiri Educatie
Câți bani alocă părinții pentru rechizitele copiilor. Doar un ghiozdan a ajuns să coste câteva sute de lei

Se apropie începutul de an școlar, iar rafturile magazinelor s-au umplut de rechizite. Însă, față de anul trecut bugetul părinților se golește mai repede.  

Temperaturile scad brusc în toată țara. Maximele vor fi de doar 18 grade. Când se va încălzi din nou
Vremea
Temperaturile scad brusc în toată țara. Maximele vor fi de doar 18 grade. Când se va încălzi din nou

Furtunile violente care au răvășit țara seara trecută au luat patru vieți. Un tânăr a fost strivit de un acoperiș un bărbat s-a electrocutat, iar un tată și fiul său s-au înecat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 August 2025

29:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12