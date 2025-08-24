Cățelul de la dentist. Pacienții anxioși își găsesc un sprijin pe durata intervențiilor dificile

O clinică stomatologică dintr-un orășel american a găsit o soluție simpatică pentru a-i ajuta pe pacienți să-și depășească frica de dentist.

În sprijinul celor speriați de ace sau de freze, vine un cățel special dresat pentru a-i calma pe oamenii care se așează mai mult de nevoie pe scaunul din cabinet.

El este Chai, un golden-doodle care îi ajută pe pacienții stresați de vizita la stomatolog.

Medic: „Aduce o stare de liniște în timpul consultației. O parte din dresajul lui a constat în vizite la cabinetele stomatologice încă de pui. Se va așeza liniștit pe durata procedurii, exact așa.”

Antrenamentul lui Chai a început încă de când era un cățeluș. Acum, se plimbă voios dintr-un cabinet în altul și trece pe la fiecare pacient, oferindu-i alinare pe toată durata procedurilor.

Dr. Asma Malik, medic stomatolog: „(Câinii) sunt atât de deștepți pentru că pot simți anxietatea anumitor pacienți. Odată ce își dau seama că se află într-un loc sigur și avându-l și pe domnul Chai alături... (pacienții se liniștesc).”

Anxietatea dentară este un motiv frecvent pentru care oamenii amână sau chiar evită complet consultațiile stomatologice. Iar Chai se achită de misiunea sa cu succes, așa că mereu primește recompense. Pentru cei care ajung în clinică, prezența lui Chai poate transforma o experiență stresantă într-una mai ușor de gestionat. Astfel, oamenii sunt și încurajați să vină mai des la controale.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













