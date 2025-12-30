Câte grade ar trebui să ai în casă. Experții spun că temperatura nu trebuie să fie de 19 grade

Stiri Diverse
30-12-2025 | 16:33
Comisia Europeană va impune o temperatură maximă de 19 grade Celsius, iarna, în instituțiile publice. Este vizată și România
StirilePROTV

De zeci de ani, multe persoane au adoptat așa-numita regulă de 19 °C ca referință pentru temperatura interioară a locuințelor în timpul iernii.

autor
Mihai Niculescu

Acest prag a fost inițial un compromis între confort, sănătate și economii de energie, într-o perioadă în care sistemele de încălzire erau mai puțin eficiente, iar locuințele erau mai puțin izolate. Cu toate acestea, conform celor mai recente recomandări ale experților în sănătate publică și eficiență energetică, această regulă fixă devine depășită, arată Il Messaggero.

Regula de 19 °C, veche de peste 50 de ani

Recomandarea de a menține temperatura în locuință la 19 °C datează în principal din anii 1970, în contextul crizelor energetice, când era esențial să se reducă consumul fără a sacrifica prea mult confortul. Astăzi, însă, tehnologiile de izolare termică și de control al climatului din locuințe sunt mult mai avansate. Acest lucru înseamnă că putem gestiona mai bine temperatura interioară, adaptând-o la nevoile noastre și la caracteristicile clădirii. În plus, organizații precum Energy Saving Trust și Organizația Mondială a Sănătății (OMS) sugerează acum setarea termostatului la o temperatură cuprinsă între aproximativ 18 °C și 21 °C, în funcție de cameră și de utilizarea acesteia.

Temperaturi prea scăzute

Potrivit experților în sănătate, temperaturile interioare constant sub 18 °C pot reprezenta un risc, în special pentru copii, vârstnici și persoane cu afecțiuni medicale preexistente.

Camerele prea reci favorizează umiditatea, condensul și dezvoltarea mucegaiului, ceea ce, la rândul său, poate agrava problemele respiratorii și alergiile. În schimb, menținerea unei temperaturi ușor mai ridicate (în limite realiste) poate contribui la un confort termic mai bun și la reducerea acestor riscuri, în special în zonele de locuit sau în spațiile în care petreceți cea mai mare parte a timpului.

Citește și
canicula
Cinci cifre cheie despre temperatură și valurile de căldură în România în ultimii 75 de ani. Cei mai fierbinți ani

Consum și economii

O concepție greșită frecventă este că setarea încălzirii la o temperatură mai scăzută economisește întotdeauna mai multă energie. Cu toate acestea, specialiștii în eficiență energetică explică faptul că nu numai temperatura setată determină consumul, ci și consistența termică și izolația clădirii. Dacă lăsați casa să se răcească prea mult, sistemul de încălzire va trebui să funcționeze mult mai intens pentru a readuce camera la temperatura dorită atunci când îl porniți din nou. În unele cazuri, acest lucru poate duce la un consum total mai mare decât menținerea unui nivel stabil ușor mai ridicat. Tehnologii precum termostatele programabile, supapele termostatice și sistemele de control inteligente vă permit să gestionați mai eficient climatul din casa dvs., ajustând temperatura în funcție de orele în care sunteți acasă sau de activitățile care se desfășoară în diferite camere.

Temperaturi diferite pentru fiecare cameră

Un alt aspect important este că nu toate camerele trebuie să aibă aceeași temperatură. De exemplu, zonele de zi (sufragerie, bucătărie) pot fi mai confortabile între 20 și 21 °C, în timp ce dormitoarele tind să fie mai răcoroase, cu temperaturi ideale în jur de 17-19 °C, favorizând un somn mai odihnitor, conform diverselor recomandări. Reglarea temperaturii în funcție de utilizarea camerei – în loc să se aplice o singură temperatură pentru întreaga casă – poate îmbunătăți atât confortul, cât și eficiența energetică generală.

Sursa: Il Messaggero

Etichete: casă, grade, regula, celsius, temperatura controlata,

Dată publicare: 30-12-2025 16:08

Articol recomandat de sport.ro
Bernadette Szocs, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025!
Bernadette Szocs, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025!
Citește și...
Aproape 20 de grade înregistrate într-un oraș din Islanda, în ziua de Crăciun. Este un record istoric
Stiri externe
Aproape 20 de grade înregistrate într-un oraș din Islanda, în ziua de Crăciun. Este un record istoric

Un record de temperatură pentru ziua de Crăciun a fost doborât miercuri seară în islanda, unde au fost aproape 20 de grade în Bakkagerdi, un cătun din partea de est.

Cinci cifre cheie despre temperatură și valurile de căldură în România în ultimii 75 de ani. Cei mai fierbinți ani
Stiri actuale
Cinci cifre cheie despre temperatură și valurile de căldură în România în ultimii 75 de ani. Cei mai fierbinți ani

România s-a încălzit accelerat în ultimele decenii, cu o creștere a temperaturii medii anuale de 3,01 grade Celsius față de perioada 1971-2000, arată raportul „Starea Climei - România 2025: Unde suntem și încotro mergem”.

Cum se păstrează murăturile peste iarnă – trucuri ca să nu se înmoaie
Stiri Diverse
Cum se păstrează murăturile peste iarnă – trucuri ca să nu se înmoaie

Murăturile bine păstrate sunt esențiale pentru a-și menține gustul crocant și aroma specifică pe durata iernii. Temperatura, cantitatea de sare și modul de depozitare joacă un rol important.

București a devenit una dintre cele mai calde capitale europene. Temperaturi similare celor din Atena sau Roma
Stiri Diverse
București a devenit una dintre cele mai calde capitale europene. Temperaturi similare celor din Atena sau Roma

Temperatura medie anuală în orașele României a crescut constant în perioada 2021-2024, depășind 12 grade Celsius, cu peste două grade mai mult decât în secolul trecut. Bucureștiul este acum una dintre cele mai calde capitale europene.

 

Cum să aerisești un calorifer pas cu pas – ghid complet pentru o încălzire eficientă
Stiri Diverse
Cum să aerisești un calorifer pas cu pas – ghid complet pentru o încălzire eficientă

Aerisisirea corectă a caloriferelor este esențială pentru a menține o temperatură constantă și un consum redus de energie. Prin câțiva pași simpli, poți elimina aerul acumulat în instalație și te poți bucura de o încălzire uniformă în întreaga locuință.

Recomandări
Guvernul se reunește în ultima şedinţă din 2025. Măsurile pe care le-ar putea adopta cabinetul lui Ilie Bolojan
Stiri actuale
Guvernul se reunește în ultima şedinţă din 2025. Măsurile pe care le-ar putea adopta cabinetul lui Ilie Bolojan

Înainte ca nou an vină cu majorări de taxe și impozite pentru populație și firme, Guvernul discută marți, într-o ședință, noi măsuri.

Cum va fi vremea de Revelion și în ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Vremea
Cum va fi vremea de Revelion și în ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

ANM a publicat prognoza pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 30 decembrie 2025 – 26 ianuarie 2026, arătând cum va evolua vremea în România în perioada sărbătorilor de iarnă și în prima lună a anului viitor.

Pacea anunțată de Trump între Rusia și Ucraina se clatină. Putin amenință cu retragerea concesiilor făcute anterior
Stiri externe
Pacea anunțată de Trump între Rusia și Ucraina se clatină. Putin amenință cu retragerea concesiilor făcute anterior

Posibilul acord dintre Rusia și Ucraina, pe care Donald Trump îl anunța luni ca fiind „foarte aproape de a se finaliza”, pare să se destrame.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 30 Decembrie 2025

01:00:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28