Impactul a fost surprins de o cameră de supraveghere. Polițiștii spun că șoferul camionului, un bărbat de 44 de ani, ar fi derapat pe șoseaua acoperită de un strat subțire de zăpadă. A intrat pe contrasens și a lovit, pe rând, cele două mașini care circulau regulamentar.

În urma impactului, trei persoane au ajuns la spitalul din Pașcani, cu traumatisme. Șoferul camionului a refuzat transportul la unitatea medicală. Niciunul dintre cei trei conducători auto implicați în accident nu consumase alcool. Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.