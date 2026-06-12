Majoritatea ouălor din supermarketuri tind să fie maro, așa că poate părea neobișnuit să primești o cutie cu ouă albe (sau chiar mixte) și s-ar putea să te întrebi dacă au un gust diferit, dacă trebuie gătite diferit sau dacă prezintă diferențe în ceea ce privește beneficiile pentru sănătate sau proprietățile nutriționale, scrie Express.

Ce face ca ouăle să fie maro sau albe

Richard Mew, de la Bird Brothers, un producător de ouă cu sediul în Bedfordshire, a declarat: „Diferența dintre ouăle albe și cele maro este simplă: ouăle albe provin de la găini albe, în timp ce ouăle maro provin de la găini maro. Însă, în ceea ce privește gustul și modul de preparare, nu există nicio diferență.”

Henry O'Connor, creatorul Better Eggs, un brand britanic dedicat ouălor de înaltă calitate și bunăstării găinilor, a spus: „Ouăle albe sunt depuse în mare parte de găini cu pene și lobii urechilor mai deschise la culoare, în timp ce ouăle maro provin de obicei de la găini cu pene mai închise la culoare și lobii urechilor roșii. Atât. Diferența este pur cosmetică — nu are niciun impact asupra conținutului oului.”

Charlotte Thomas, manager regional de evaluare la RSPCA Assured, a spus același lucru: „Sună ciudat, dar este adevărat — culoarea lobilor urechilor unei găini se potrivește adesea cu culoarea ouălor sale. Așadar, lobii urechilor de culoare închisă înseamnă, de obicei, ouă maro, în timp ce păsările cu lobii mai deschiși depun ouă albe.”

Serviciul Britanic de Informații despre Ouă a afirmat, de asemenea, că culoarea cojii oului depinde doar de rasa găinii. Acesta a declarat: „În general, găinile albe produc ouă albe, iar găinile maro, ouă maro.”

Paul Mason, șeful departamentului alimentar al serviciului de livrare a meselor sănătoase Prep Kitchen, a spus: „Culoarea cojii depinde în totalitate de rasa găinii. Găinile cu pene albe tind să depună ouă albe, iar cele cu pene maro depun ouă maro.”

Rebbecca Tonks, directorul general al companiei St Ewe Free Range Eggs, a declarat: „Culoarea cojii unui ou este determinată genetic și depinde de rasa găinii, nefiind un indicator al calității, contrar a ceea ce mulți au fost induși să creadă. Ca regulă generală, ouăle albe provin de la găini albe, iar cele maro de la găini maro.”

Lindsey Chastain, care administrează site-ul web The Waddle and Cluck de la ferma unde crește găini, a declarat: „Singura diferență între ouăle albe și cele maro este găina. Nu există nicio altă diferență.”

Calitatea ouălor albe și a celor maro

Henry O'Connor, de la Better Eggs, a declarat: „În ciuda a ceea ce cred mulți cumpărători, culoarea cojii nu are nicio legătură cu calitatea.”

Kathy Beget, de la Beyond the Chicken Coop, care crește găini de peste 20 de ani, a declarat: „Calitatea și gustul ouălor nu variază în funcție de culoare. În schimb, calitatea variază în funcție de modul în care sunt crescute găinile și de ceea ce mănâncă. Fiecare ou, indiferent de culoare, poate fi gătit în același mod.”

Destini Moody, specialist certificat în dietetică sportivă la Flex Therapist CEUs, care a oferit consiliere nutrițională pentru sportivi, inclusiv pentru San Francisco Giants și NBA în ultimii opt ani, a declarat: „Ouăle albe și cele maro sunt, în esență, la fel. Obțineți proteine de înaltă calitate, un profil puternic de aminoacizi și nutrienți precum colina, vitamina B12, iodul și seleniul. Atât cojile albe, cât și cele maro pot fi ouă cu omega-3 sau cu un conținut mai ridicat de vitamina D.”

Ce ouă sunt mai sănătoase

British Egg Information Service a declarat: „Nu există diferențe nutriționale între ouăle maro și cele albe. Ouăle sunt un aliment natural, bogat din punct de vedere nutrițional, care conține vitamine, minerale și proteine de înaltă calitate în mai puțin de 80 de calorii, indiferent de culoare.”

Paul Mason, de la Prep Kitchen, a declarat: „Oamenii au păreri foarte ferme despre culoarea ouălor, de obicei din cauza unor lucruri care li s-au spus cu ani în urmă. O idee răspândită este că ouăle maro sunt mai sănătoase, iar cele albe sunt, într-un fel, «prelucrate». Aud asta foarte des, adesea urmată de «așa spunea mereu bunica mea». Pur și simplu nu este adevărat. Din punct de vedere nutrițional, sunt identice dacă găinile sunt crescute și hrănite în condiții similare. Ceea ce face cu adevărat diferența este dieta găinii, bunăstarea acesteia și cât de proaspăt este oul, nu culoarea cojii.”

Rebbecca Tonks, de la St Ewe Free Range Eggs, a declarat: „Există o diferență nutrițională foarte mică sau chiar deloc între ouăle albe și cele maro. Gustul este același, iar calitatea conținutului ouălor depinde de starea generală de sănătate și de dieta găinilor.”

Edmund McCormick, consultant în știința alimentelor și fondator și CEO al Cape Crystal Brands, a declarat: „Din punct de vedere nutrițional, este important de reținut că ouăle albe și cele maro sunt identice. Ambele conțin aceleași cantități de proteine, grăsimi, colesterol, vitamine și minerale atunci când găinile sunt crescute în medii similare. Diferențele de conținut nutrițional pe care oamenii le percep se bazează, de obicei, pe modul în care au fost crescute găinile.”

Diferenta de gust

Katie Vine de la Dinners Done Quick, bucătăreasă profesionistă și creatoare de rețete care a crescut la o fermă și a crescut găini, a declarat: „Orice diferențe de gust provin din dieta găinii, din prospețimea oului sau din modul în care este preparat, nu din culoarea cojii. Nici nu este nevoie să le gătești în mod diferit.”

Henry O'Connor de la Better Eggs a spus: „Ceea ce afectează cu adevărat gustul și valoarea nutrițională este modul în care sunt crescute găinile. Dieta, standardele de bunăstare și spațiul de care dispun găinile joacă un rol mult mai important în calitatea, prospețimea și gustul ouălor decât ar putea-o face vreodată culoarea cojii.”

Edmund McCormick de la Cape Crystal Brands a spus: „Testele de degustare oarbe au arătat că oamenii nu pot face diferența între ouăle albe și cele maro. Gustul este determinat de dieta găinii și de prospețimea ouălor, și nu de culoarea cojii.”

Lindsey Chastain a spus: „Culoarea închisă a gălbenușului provine din cantitatea de lumină solară și de insecte pe care le primesc găinile. Cu cât gălbenușul este mai închis la culoare, cu atât dieta este mai sănătoasă și cu atât mai multă lumină solară a primit găina. Găinile crescute în libertate au gălbenușuri de culoare galben închis până la portocaliu.”

Cum gătești ouăle în funcție de culoare

Paul Mason, de la Prep Kitchen, a declarat: „Din punct de vedere culinar, nu există nicio diferență. Se comportă exact la fel, indiferent dacă le pregătești omletă, le fierbi în apă sau le coci. Ouăle mai proaspete oferă rezultate mai bune, dar culoarea nu schimbă nimic în tigaie.”

Consultantul în știința alimentelor Edmund McCormick a spus: „Nu. Atât ouăle albe, cât și cele maro vor îndeplini aceleași funcții în bucătărie. Se vor coagula, emulsiona și bate la fel. Indiferent dacă le pregătiți omletă, le coaceți, le fierbeți sau faceți o cremă, culoarea cojii ouălor nu contează.”

Care este diferența dintre ouăle albe și cele maro

Richard Mew, de la Bird Brothers, a spus: „Deși ouăle sunt identice din punct de vedere nutrițional, există câteva diferențe cheie care ar putea explica de ce consumatorii încep să vadă mai des ouă albe: găinile albe au o natură mai docilă, ceea ce înseamnă că sunt mai ușor de gestionat, mai eficiente din punct de vedere al hranei și sunt capabile să producă ouă pe un ciclu de ouat mai lung decât găinile maro. Aceste caracteristici comportamentale asigură o eficiență sporită și, în cele din urmă, fac din ouăle albe o opțiune mai durabilă. Așadar, atunci când clienții aleg ouăle albe în locul celor maro, susțin practici mai ecologice, fără a face compromisuri în ceea ce privește calitatea, valoarea nutrițională sau gustul.”

Ouăle pentru sănătate

Datorită titlurilor din presă bazate pe informații învechite sau inexacte, dezbaterea privind sănătatea legată de ouă a fost probabil mai intensă decât era necesar, fie că este vorba despre „pericolele” consumului lor în stare crudă, despre care s-a raportat anterior, fie despre impactul lor asupra colesterolului. În linii mari, ouăle sunt bogate în nutrienți, conțin proteine de înaltă calitate și alți nutrienți și reprezintă o parte perfect sigură a unei diete echilibrate.