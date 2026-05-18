Acțiunea vine după ce, anul trecut, un bărbat mușcat de un patruped fără stăpân a murit de rabie.

Medici veterinari din toată țara au venit voluntar în comuna Voinești, din județul Iași, pentru a steriliza câinii.

Acolo, doar într-un sat, sunt declarate 700 de patrupede cu proprietari.

Nicu Marius, medic veterinar, Asociația Sache: „Doar așa putem să schimbăm numărul animalelor care ajung pe stradă, modul în care sunt tratate și, efectiv, bunăstarea animalelor.”

Bărbat: „E o idee foarte bună. Nu m-a convins nimeni, am venit eu, chiar voiam asta.”

Locul nu a fost ales întâmplător. În iulie anul trecut, un bărbat de 44 de ani din comună a murit de rabie, după ce a fost mușcat de un câine fără stăpân.

Emma Stratulat, președinte Asociația Save Our Paws: „Din păcate, realitatea din teren este mult mai dificilă față de cea pe care o preconizam noi. În urma acelei acțiuni au fost omorâți peste 400 de câini.”

Delia Botea, președinte Asociația Care for Dogs: „Doar așa, unindu-ne și sterilizând constant, vom reuși să rezolvăm problema animalelor fără stăpân.”

În ajutorul asociațiilor au venit și voluntari, unii dintre ei studenți la universitățile din Iași.

Charlotte, voluntară: „Aici, spre deosebire de Franța, sunt mulți câini pe stradă care fac pui, se reproduc și au nevoie de ajutor. Oamenii nu își permit și îi lasă pe stradă. Este o inițiativă extraordinară.”

Celine, voluntară: „Am văzut anunțul și am vrut să venim să ajutăm.”

În cele trei zile de campanie, medicii au reușit să sterilizeze gratuit peste 300 de câini.