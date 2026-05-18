Duminică seară, în cadrul evenimentului aflat la cea de-a 30-a ediție, au fost proiectate mai multe scurtmetraje despre climă și sustenabilitate.

Printre filmele proiectate s-a regăsit și „Eve”, care spune povestea unei fetițe de 9 ani care trăiește într-o comunitate izolată din Marea Britanie.

Pelicula urmărește transformarea ei într-o tânără activistă de mediu și felul în care încearcă să înțeleagă efectele schimbărilor climatice.

Băiat: „Am zis să încercăm, având în vedere faptul că nu am mai mers niciodată la Grădina cu Filme. Mi se pare interesant să captăm informații despre climă, este un subiect interesant.”

Fată: „Voiam să fie ceva relaxant, am fost și anul trecut, ne-a plăcut foarte mult.”

Femeie: „Sunt filme pe care în mod normal nu le vezi în altă parte și e un mediu plăcut în care le poți viziona.”

Cinci scurtmetraje au fost proiectate duminică seară la Grădina cu Filme din București, în cadrul ediției aniversare a Festivalului Filmului European.

Corespondent Știrile PRO TV: „Timp de 30 de ani, Festivalul Filmului European a adus în fața publicului povești și perspective din întreaga lume. Iar în această seară bucureștenii au ales să lase agitația orașului și să intre în lumea filmului.”

Organizatorii spun că interesul publicului pentru festival rămâne ridicat și după trei decenii de existență.

Tamina Bojoangă, manager cultural al Consiliului Britanic din România: „Este a 30-a ediție a festivalului și reacțiile din partea publicului și a partenerilor sunt foarte bune.”

Proiecțiile din Capitală s-au încheiat duminică seară, însă festivalul va ajunge până pe 1 iunie și în alte orașe din țară. Următoarea oprire este la Brașov.