Calamondin, fructul care seamănă cu o mandarină, dar are un gust surprinzător. Ce proprietăți are

Calamondin
Calamondin este un arbore cu multe denumiri populare. „Calamansi” este varianta în engleza filipineză a cuvântului tagalog „kalamansi”, care este termenul folosit pe scară largă în Filipine.

Anca Lupescu

Ambele denumiri se referă la același arbore și la același fruct și pot fi utilizate interschimbabil. Fructul mai este cunoscut și sub numele de lime filipinez, lemonsito, lime auriu, bitter-sweets și portocală acră. Iată tot ce trebuie să știi despre acest fruct asemănător cu o mandarină.

Ce este și cum arată

Cunoscut și sub numele de lime filipinez sau portocală acră, calamondinul este un hibrid obținut prin încrucișarea mandarinelor dulci cu kumquat. Fructul rezultat are un gust dulce-acrișor, potrivit pentru prăjituri, dulcețuri și lichioruri.

În timp ce majoritatea citricelor au un sezon scurt de fructificare, această plantă de dimensiuni mici crește bine în interior, chiar și în climate mai puțin favorabile. Produce flori albe delicate, cu un parfum ușor de portocală, și fructe mici, cu coajă fermă, pe tot parcursul anului.

Pomii de calamondin sunt arbori veșnic verzi, mici și stufoși, care pot ajunge la 3–6 metri înălțime atunci când sunt plantați în sol, dar pot fi menținuți mai mici dacă sunt cultivați în ghiveci sau toaletați prin tăiere.

Se maturizează rapid și pot produce fructe în aproximativ doi ani. Calamondinul produce un fruct citric care seamănă cu un lime mic și rotund. Are coajă subțire, care poate fi verde sau de culoarea mandarinei. Deși pulpa are un gust acru/acid, coaja este dulce. Fructele sunt o sursă bună de vitamina C și D-limonen și pot fi folosite în cocktailuri, produse de patiserie, sosuri, marinade și alte preparate.

Ce gust are

Calamansi sau Calamodin este în principal acru (când este necopt, asemănător cu lămâia) și, pe măsură ce se coace, capătă treptat o dulceață subtilă de portocală, spre finalul sezonului de recoltare, de obicei între iulie și septembrie.

Are gust de citric dulce-acrișor. Când îl tai, aroma sa proaspătă, florală, se răspândește în aer, asemănătoare cu cea a mandarinelor.

Această „lămâie filipineză” seamănă cu o lămâie galbenă rotundă și cu o portocală. Când este necopt, arată mai mult ca un lime. Este mai dulce și mai puțin acru decât o lămâie, dar mai aromat decât o portocală.

Poate fi folosit atât în preparate dulci, cât și sărate: ca marinadă pentru grătar, ca agent acrișor în supe sau pentru a adăuga o notă de aciditate sosurilor pentru înmuiat. Calamodin poate fi stors într-un suc răcoritor sau poate fi combinat cu alte citrice pentru un cocktail delicios fără alcool.

Conținut nutrițional

Valoare nutrițională per 100 g suc de calamansi:

•   Calorii: 37 kcal

•   Vitamina C: 27 mg (30% din necesarul zilnic)

•   Carbohidrați: 9 g

•   Calciu: 22 mg

•   Potasiu: 50 mg

•   Fibre: 1–2 g

Conține, de asemenea, o cantitate moderată de vitamina A, fier, antioxidanți și acid citric, conform Food and Drug Administration (FDA), USDA

Proprietăți și beneficii

Reduce nivelul colesterolului

Câteva studii au arătat că sucul de calamansi poate ajuta la scăderea colesterolului, ceea ce este benefic pentru pierderea în greutate și prevenirea sindromului metabolic. Consumul regulat menține un profil lipidic sănătos și ajută la reducerea riscului de boli cardiovasculare, ateroscleroză, infarct și accident vascular cerebral, conform netmeds.

Întărește imunitatea

Vitamina C și alți nutrienți esențiali din sucul de calamansi sunt apreciați de mult timp pentru efectul lor de stimulare a sistemului imunitar. Acesta stimulează producția de globule albe și combate efectele nocive ale radicalilor liberi, datorită acțiunii antioxidante și antibacteriene.

Ameliorează aciditatea

Deși are un conținut ridicat de acid citric și o natură acidă, multe persoane consumă acest suc pentru a calma iritațiile mucoasei intestinale. Este cunoscut pentru reducerea inflamației atunci când este consumat moderat, scăzând riscul de ulcere și prevenind refluxul gastric.

Susține producția de colagen

Calamondin este bogat în vitamina C, care joacă un rol important în producția de colagen. Colagenul contribuie la repararea țesuturilor, regenerarea celulară și întârzierea semnelor de îmbătrânire. Consumul acestui fruct citric oferă un aport de acid ascorbic, care ajută organismul să se refacă și să repare celulele afectate de răni sau boli.

Ajută la controlul diabetului

Mai multe dovezi indică faptul că sucul de calamansi are efecte pozitive asupra controlului glicemiei. Poate ajuta la reglarea eliberării insulinei în sânge, prevenind creșterile bruște ale zahărului din sânge și reducând riscul de diabet de tip 2.

Îmbunătățește sănătatea pielii

Fructul de calamansi este un ingredient popular în produsele de îngrijire a pielii din Asia. Efectul său natural de iluminare ajută la reducerea pigmentării și a petelor. Oferă, de asemenea, proprietăți antioxidante care protejează pielea de radicalii liberi, prevenind ridurile, liniile fine și încetinind semnele îmbătrânirii premature.

Detoxifică organismul

Calamansi este un agent detoxifiant puternic, care ajută la eliminarea deșeurilor și toxinelor prin rinichi. În plus, susține funcționarea rinichilor, ficatului și vezicii biliare, contribuind la eliminarea excesului de toxine din organism.

