Calamondin, fructul care seamănă cu o mandarină, dar are un gust surprinzător. Ce proprietăți are

Ambele denumiri se referă la același arbore și la același fruct și pot fi utilizate interschimbabil. Fructul mai este cunoscut și sub numele de lime filipinez, lemonsito, lime auriu, bitter-sweets și portocală acră. Iată tot ce trebuie să știi despre acest fruct asemănător cu o mandarină.

Ce este și cum arată

Cunoscut și sub numele de lime filipinez sau portocală acră, calamondinul este un hibrid obținut prin încrucișarea mandarinelor dulci cu kumquat. Fructul rezultat are un gust dulce-acrișor, potrivit pentru prăjituri, dulcețuri și lichioruri.

În timp ce majoritatea citricelor au un sezon scurt de fructificare, această plantă de dimensiuni mici crește bine în interior, chiar și în climate mai puțin favorabile. Produce flori albe delicate, cu un parfum ușor de portocală, și fructe mici, cu coajă fermă, pe tot parcursul anului.

Pomii de calamondin sunt arbori veșnic verzi, mici și stufoși, care pot ajunge la 3–6 metri înălțime atunci când sunt plantați în sol, dar pot fi menținuți mai mici dacă sunt cultivați în ghiveci sau toaletați prin tăiere.

Se maturizează rapid și pot produce fructe în aproximativ doi ani. Calamondinul produce un fruct citric care seamănă cu un lime mic și rotund. Are coajă subțire, care poate fi verde sau de culoarea mandarinei. Deși pulpa are un gust acru/acid, coaja este dulce. Fructele sunt o sursă bună de vitamina C și D-limonen și pot fi folosite în cocktailuri, produse de patiserie, sosuri, marinade și alte preparate.

Ce gust are

Calamansi sau Calamodin este în principal acru (când este necopt, asemănător cu lămâia) și, pe măsură ce se coace, capătă treptat o dulceață subtilă de portocală, spre finalul sezonului de recoltare, de obicei între iulie și septembrie.

Are gust de citric dulce-acrișor. Când îl tai, aroma sa proaspătă, florală, se răspândește în aer, asemănătoare cu cea a mandarinelor.

Această „lămâie filipineză” seamănă cu o lămâie galbenă rotundă și cu o portocală. Când este necopt, arată mai mult ca un lime. Este mai dulce și mai puțin acru decât o lămâie, dar mai aromat decât o portocală.

Poate fi folosit atât în preparate dulci, cât și sărate: ca marinadă pentru grătar, ca agent acrișor în supe sau pentru a adăuga o notă de aciditate sosurilor pentru înmuiat. Calamodin poate fi stors într-un suc răcoritor sau poate fi combinat cu alte citrice pentru un cocktail delicios fără alcool.

Conținut nutrițional

Valoare nutrițională per 100 g suc de calamansi:

• Calorii: 37 kcal

• Vitamina C: 27 mg (30% din necesarul zilnic)

• Carbohidrați: 9 g

• Calciu: 22 mg

• Potasiu: 50 mg

• Fibre: 1–2 g

Conține, de asemenea, o cantitate moderată de vitamina A, fier, antioxidanți și acid citric, conform Food and Drug Administration (FDA), USDA

