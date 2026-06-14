Competiția are ca rol strângerea de fonduri destinate burselor educaționale. Beneficiarii sunt chiar tinerii pasionați de „sportul minții", care vor să se antreneze, dar nu au resursele necesare.

Teodor a descoperit lumea șahului la doar 4 ani.

Teodor Ghinies, 12 ani, concurent: „Îl văd ca pe un fel de război al pieselor și îmi place că e strategic. După mine, cea mai importantă piesă de pe tabla de șah nu este tura sau regina, este calul, fiindcă se mișcă în zig-zag, ceea ce îl face mai greu de prins."

Tot la vârsta de 4 ani a făcut și Andrei primele mișcări pe tabla de șah. Bunicul i-a fost mentor.

Andrei Iavorschi, concurent: „Am fost la multe competiții, sunt campion național pe echipe cu clubul. Șahul m-a ajutat foarte mult la matematică, am note foarte bune la școală și eu cred că șahul ajută foarte mult la dezvoltarea minții."

„Sportul minții” a dat încredere multor copii în forțele proprii.

200 dintre ei – jumătate din mediul rural – au participat la turneul caritabil de șah, organizat în inima Moldovei.

Băiat: „Dacă șahul nu exista, eu nu aș fi avut absolut nimic la care să fiu mai bun."

Reporter: Ți se pare un joc greu?

Fată: „Nu, dacă știi să joci, nu e greu."

Antrenorii spun că rezultatele se văd nu doar la concursuri, ci și în clasă.

Marius Cornel Ursan, antrenor șah, cămașă portocalie: „Deși sunt mulți copii din sate, sunt copii care reușesc și în viața de zi cu zi. Noi îi îndrumăm pe termen lung."

Competiția își propune nu doar să formeze viitori campioni, ci și să reducă abandonul școlar.

Alexandru Grigoraș, organizator: „Ne propunem să strângem un fond de burse pentru copiii din mediul rural, care sunt pasionați de șah, dar nu au suficiente condiții materiale pentru a practica. An de an, crește numărul copiilor care sunt în turneu."

Turneul de șah caritabil a ajuns la cea de-a șasea ediție.