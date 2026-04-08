''Azi, lumea fotbalului a suferit o pierdere ireparabilă - unul dintre cei mai respectați și mai titrați antrenori din istoria sportului, Mircea Lucescu, a încetat din viață'', se arată într-un comunicat publicat pe site-ul clubului.

''Un om pentru care fotbalul nu a fost doar o pasiune și o profesie, ci o chemare și o muncă de o viață. Mircea a fost absolut și fără rețineri devotat jocului, dedicându-și acestuia tot timpul și energia sa, punând inima și sufletul în ceea ce iubea. Iar fotbalul l-a răsplătit pe deplin - cu victorii, trofee, recunoaștere și cu iubirea a milioane de fani în întreaga lume. Autoritatea lui Lucescu în lumea fotbalului nu poate fi măsurată doar prin numărul de premii sau titluri - a fost un profesor și un exemplu pentru antrenori, un mentor și un al doilea tată pentru multe generații de jucători. El a descoperit un mare număr de talente și a lăsat în urmă o mare moștenire'', a mai spus Ahmetov.

Conducătorul clubului a subliniat că un loc special în biografia lui Lucescu aparține lui Șahtior Donețk, club la care a petrecut 12 ani strălucitori și plini de succes, devenind o legendă a clubului. ''Sub comanda lui Mircea Lucescu, clubul Șahtior a devenit o forță dominantă în fotbalul ucrainean, o echipă cunoscută și respectată în întreaga Europă.

Fiecare din cele 22 de trofee pe care Mister le-a câștigat cu Șahtior are o valoare specială pentru club, pentru suporteri și pentru mine personal. Îmi doi aminti mereu cu căldură toate momentele pe care le-am împărtășit - am trecut prin cele mai dificile provocări împreună și am sărbătorit mereu împreună victoriile frumoase.

Îi vor fi mereu recunoscător lui Mircea Lucescu pentru tot ce a făcut pentru Șahtior și fotbalul ucrainean. Pentru mine, el va rămâne mereu un Mare Antrenor și o persoană cu o inimă mare pentru fotbal''.

''Azi plâng alături de familia lui Mircea Lucescu și întreaga lume a fotbalului. Aș vrea să îmi exprim cele mai adânci condoleanțe soției sale Neli, fiului său Răzvan, nepoților săi, rudelor și prietenilor, precum și tuturor celor care l-au cunoscut și l-au iubit pe Mircea. În acest moment dificil și tragic, gândurile mele și inima mea sunt alături de voi. Mulțumesc pentru tot, dragă Mister!'', a mai transmis Ahmetov în mesaj.

Mircea Lucescu a activat la Șahtior Donețk între 2004 și 2016, obținând opt titluri de campion, șase Cupe ale Ucrainei, șapte Supercupe ale Ucrainei și Cupa UEFA în 2009.

Marele antrenor Mircea Lucescu a decedat marți, la vârsta de 80 de ani. Anunțul a fost făcut de Spitalul Universitar de Urgență București, unde fostul antrenor era internat. Spitalul Universitar de Urgență București a precizat că decesul a fost declarat în jurul orei 20:30.

Mircea Lucescu a fost internat de urgență pe 29 martie la Spitalul Universitar București, după ce i s-a făcut rău în timpul unei ședințe tehnice premergătoare unui antrenament al echipei naționale de fotbal, fiind afectat de ratarea calificării la Cupa Mondială 2026, după înfrângerea suferită în fața Turciei (0-1), din 26 martie.

Lucescu nu a făcut deplasare cu naționala în Slovacia, reprezentativa României fiind condusă de secundul Ionel Gane la meciul amical pierdut marți cu 0-2.

Federația Română de Fotbal a anunțat, la 2 aprilie, prin intermediul site-ului oficial, că antrenorul Mircea Lucescu și-a încheiat mandatul de selecționer al echipei naționale a României.

Sub conducerea lui Mircea Lucescu, România a reușit o campanie de excepție în Liga Națiunilor, în urma căreia reprezentativa a obținut locul în play-off-ul din martie, pentru accederea la Cupa Mondială din vara aceasta.

Bilanțul său pe banca naționalei în această perioadă cuprinde 11 victorii, 1 egal și 6 înfrângeri.